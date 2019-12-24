Делимханов принудил вымогателей извиниться перед блогером Давидычем

24 декабря 2019, 12:04

Блогер Эрик Китуашвили, пожаловавшийся на вымогателей, называвших себя "кадыровцами", заявил о решении проблемы после встречи с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым 23 декабря. Пользователи Instagram сочли, что вымогателям дали возможность уйти от ответственности.

Встреча блогера Китуашвили, известного как Эрик Давидыч, с Адамом Делимхановым прошла в московском "Президент-отеле". "Ситуация решилась молниеносно, восторжествовала правда, вопросов не осталось. Люди, о которых шла речь, признали свою неправоту и принесли свои извинения. Я уверен, что после сегодняшней беседы череда вымогательств прекращена", - написал блогер на своей странице в Instagram вечером 23 декабря. Блогер не поясняет, кто именно и когда принес извинения, не передает их содержания.

Публикация сопровождается видео, сделанным на балконе "Президент-отеля". В кадре видны Китуашвили и Делимханов, который машет рукой, а затем поднимает вверх указательный палец.

Ранее, 19 декабря, Эрик Китуашвили дал пресс-конференцию на канале "360 градусов", где заявил о группе, вымогающей деньги у блогеров. "Оказывается, в YouTube есть некая группа людей, которая контролирует всех блогеров, которая получает деньги со всех блогеров, получает дань за право работать, которая контролирует практически все скандалы. И если кто-то где-то с кем-то цапается, то они в этой ситуации находят правого и виноватого. Они представляют собой некий суд. И принимают решение, кто прав, кто виноват, кто кому сколько должен денег", - процитировал телеканал Китуашвили на своем сайте 20 декабря. По словам блогера, вымогатели представляются "кадыровцами".

Китуашвили заявил, что у него лично вымогают 25 миллионов рублей. Он также рассказал об угрозах убийством. "Он приставляет пистолет и говорит: "Ты же Давидыч? Вот у меня есть к тебе вопрос, у меня есть к тебе разговор. А если нет, то я прямо здесь тебя сейчас пристрелю", - приводится рассказ Китуашвили в публикации.

Пост Давидыча оставил множество вопросов у пользователей Instagram

Публикация Эрика Давидыча о встрече с Делимхановым к 12.04 мск 24 декабря собрала 115 тысяч просмотров и 1,8 тысячи комментариев. Многие комментаторы негативно оценили это сообщение. "Эрик тоже прогнулся", - написал krymoov. "И тебя купили..." - посетовал krchikyan_, обращаясь к блогеру.

Пользователи соцсети указали на множество недосказанностей в публикации Китуашвили, выразили обеспокоенность тем, что вымогатели уйдут от уголовной ответственности. "А как же нарушение закона со стороны вымогателей? Это останется без наказания?" - удивился i.ganeev. "Извините, мы больше так не будем делать" - это все наказание?" - написал goldmember666.

"Деньги тоже вернули?! Или извинениями обошлись?" - спросил блогера _a.s.ti_. "А каким образом решился вопрос?! Эрик говорил, что их посадят, но их простили. <...> Всем пострадавшим вернули деньги, которые забрали у них эти чуваки?!" - задал вопрос vau1l. "Эрик Давидыч, в интервью ты сказал, что нужно сразу идти в органы и писать заявление, а сам забрал. Как тогда эти ребята будут наказаны? Кто сказал, что больше такого не будет с блогерами? Люди должны ответить за свои действия и вернуть, что вымогали", - прокомментировал gartlev48.

На странице Китуашвили в Instagram к 12.04 мск 24 декабря не появилось подробностей относительно решения проблемы вымогательства и комментария о том, забирал ли он заявление из полиции.