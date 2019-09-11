Жители Чечни публично извинились за слова о деньгах на мечеть в Шали

11 сентября 2019, 12:09

Адам и Магомед Исмаиловы, написавшие в соцсетях, что мечеть в Шали построена на "недозволенные деньги", извинились за свои публикации в телесюжете чеченского ТВ, опубликованном в YouTube 10 сентября. Жители республики должны следить за тем, что их дети пишут в интернете, предупредили власти.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Шали была торжественно открыта мечеть "Гордость мусульман", способная вместить 30 тысяч верующих. В церемонии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе члены 43 иностранных делегаций. Вопрос о целесообразности затрат на строительство самой большой мечети Европы в городе с населением 54 тысячи человек вызвал споры в соцсетях.

Мечеть в Шали построена на деньги фонда имени Ахмата Кадырова, уточнило 23 августа ТАСС. Ранее в самом фонде подтвердили, что участвуют в возведении этой мечети, сообщило на своем сайте "Радио Свобода". Бюджетники в Чечне обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Двоюродные братья Адам и Магомед Исмаиловы написали в соцсетях, что во время строительства мечети «Гордость мусульман» были использованы "недозволенные деньги". "То есть, если говорить на языке ислама, харам", - сообщила ЧГТРК "Грозный", уточнив, что Исмаиловы "имели влияние на определенный круг молодежи".

Телекомпания 10 сентября разместила на своем YouTube-канале шестиминутный репортаж из зала администрации Шали, озаглавленный "Как бесконтрольное времяпровождение в Интернете может привести к беде?". На нем видно, как молодых людей отчитали в присутствии множества сидящих за столами людей командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев и кадий Шалинского района Лема Хашуев.

"Замид Чалаев уверен, что родители должны контролировать своих детей, особенно наблюдать за активностью в социальных сетях и мониторить контент, который просматривают молодые люди", - пояснили авторы телерепортажа.

Кадий района Лема Хашуев "недоумевает, как, слушая абсурдные лекции горе-проповедников в интернете, можно клеветать на мечеть, в которой хранятся волосы из бороды и головы пророка Мухаммада", он призвал молодых людей "искренне покаяться", говорится в телесюжете. На кадрах видно, как сидящие за столами пожилые люди, слушая Чалаева и Хашуева, одобрительно кивают.

"Если родители не проверяют телефоны детей, то сначала они начинают читать ненадежные сайты, потом рассылать фото полицейских,а затем пойдут их убивать", - перевело 10 сентября слова Замида Чалаева "Кавказ.Реалии". Лема Хашуев в свою очередь упрекнул братьев в том, что они позволили себе критику, хотя не приняли участия в финансировании строительства мечети. "Как ты мог упрекать в харамности мечеть, в которой есть волос пророка Мухаммеда? Какую копейку ты вложил в мечеть, которая носит имя пророка?" - процитировало Хашуева издание.

На видео показаны девять молодых людей, выстроенных перед представителями власти и старшими родственниками, однако в репортаже и его аннотации упоминаются лишь двое из них - Адам и Магомед Исмаиловы. Перед телекамерой молодые люди говорят по-чеченски. "Адам и Магомед Исмаиловы признали, что были крайне неправы. Ребята обязались отныне не слушать интернет-проповедников и не вводить в заблуждение молодежь", - утверждают авторы телесюжета. При этом в репортаже не озвучены доводы, которые молодые люди привели в соцсетях.

Также в эфире телеканала были показаны отец Адама Исмаилова Иса Исмаилов и старший брат Магомеда Исмаилова Адам. По их словам, молодые люди "своим поведением и высказываниями опозорили не только самих себя, но и свои семьи", говорится в репортаже.

"Я опозорен их действиями и сделаю все, чтобы это больше не повторилось", - привело 10 сентября слова Исы Исмаилова "Кавказ.Реалии".

Извинения Исмаиловых продолжили тренд покаяний молодежи за критику в соцсетях

Напомним, еще в 2015 году правозащитники констатировали, что принуждение критиков властей Чечни к публичным извинениям приобретает системный характер. В январе 2019 года министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ специальные рубрики для покаяний, чтобы жители республики отвечали "за свои слова и поступки" в соцсетях. Позже власти заверили, что слова министра были неверно интерпретированы. Сюжеты с покаяниями и так регулярно появляются на телевидении, указали тогда местные жители.

В 2019 году власти усовершенствовали практику публичных извинений: 26 июля ЧГТРК "Грозный" показала 47-минутный репортаж, в котором 16-летний подросток из Грозного сквозь слезы попросил прощения за то, что оставлял в соцсетях критические комментарии в адрес властей Чечни. Ранее власти республики не вынуждали подростков извиняться в телеэфире, обратил внимание блогер Тумсо Абдурахманов.

Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка показан для чеченской молодежи и адресован потенциальным критикам властей, предположил тогда президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Они показали, что в любом случае, если вы будете что-то комментировать или ставить лайки, то мы вас выявим, найдем, и все вы будете наказаны. <...> Власти понимают, что если вовремя это не пресечь, то молодежь как-то созреет, будет больше говорить и требовать от властей", - пояснил "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

На примере 16-летнего подростка власти Чечни показали молодежи, что критиковать нельзя, согласился старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Но взрослые люди тоже смотрят эти репортажи. Поэтому репортаж был адресован не только молодежи, но и всем остальным", - сказал он "Кавказскому узлу".

К публичным извинениям приводит не только критика властей Чечни, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".