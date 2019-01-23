Власти Чечни объяснили слова Умарова на фоне новых публичных извинений

23 января 2019, 13:50

В Чечне нет планов по созданию отдельных рубрик для публичных извинений, заявили представители властей и чеченского телевидения, отметив, что слова министра Джамбулата Умарова неверно интерпретированы. Это произошло на фоне новых сюжетов с покаяниями.

Как писал "Кавказский узел", 21 января министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ отдельные рубрики для извинений и покаяний, чтобы жители Чечни отвечали "за свои слова" в соцсетях и поступки. Кроме того, он поддержал слова министра культуры России Владимира Мединского о необходимости деанонимизировать всех пользователей интернета.

"Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова", - подчеркнул Умаров. При этом правозащитники связали чеченскую практику публичных извинений с законопроектом сенатора Андрея Клишаса о наказании за "неуважение к государству".

Рубрика с извинениями - неэффективный метод воспитания молодежи, заявил 22 января и руководитель ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. "В некоторых СМИ тиражируется новость о введении на ЧГТРК "Грозный" рубрики с извинениями. Официально заявляю, что это абсолютная неправда, даже больше, полный бред. У руководства телерадиокомпании нет, не было и никогда не будет никаких планов касательно подобной рубрики", - говорится в заявлении Дудаева, опубликованном ИА "Чечня Сегодня".

Информация о том, что на телевидении Чечни намерены ввести специальную "рубрику для извинений", не соответствует действительности, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства республики. "Никаких "рубрик для извинений" на нашем телевидении или в газетах не было и не будет", - пояснил представитель ведомства, предположив, что смысл высказываний Джамбулата Умарова "исказили журналисты".

Сотрудник аппарата главы и правительства Чечни рассказал, что на ЧГТРК "Грозный" по поручению главы региона Рамзана Кадырова от 17 января "открывается спецрубрика "Особый разговор". "Передача будет выходить еженедельно по средам и четвергам. В ней будут участвовать руководители министерств, ведомств и главы муниципальных образований. Жители республики получат возможность вести открытый диалог с властью и получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы", - подчеркнул он.

По слова представителя аппарата главы и правительства Чечни, вопросы граждане смогут задать, позвонив в студию ЧГТРК "Грозный", отправив сообщение в WhatsApp или же заполнив специальную форму на сайте. "В первом выпуске рубрики на вопросы граждан будет отвечать министр культуры Хож-Бауди Дааев", - рассказал он.

Практика принуждения к извинениям часто применяется к критикам режима Кадырова и людям, чье поведение раздражает власти Чечни. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. Поводом для принудительного публичного покаяния может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей.

Жители Чечни указали на новые случаи публичных извинений

В Чечне нет необходимости в открытии специальной рубрики для извинений, так как сюжеты с покаяниями и так регулярно появляются на телевидении, заявили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. При этом они сочли слова Джамбулата Умарова "не случайными".

"Слова, что на телевидении откроют рубрику, где люди будут извиняться за свои поступки, были не случайны. Значит, этот вопрос стоял или может стоять в повестке дня", - предположил представитель одной из неправительственных организаций Чечни Аслан.

"Не думаю, что у наших властей есть необходимость в специальной рубрике, они и так неплохо с этим справляются. Публичными извинениями и опровержениями здесь никого не удивить", - заметила жительница Грозного Роза, приведя в доказательство своих слов два сюжета с извинениями, показанными 22 января по местному ТВ.

На сайте ЧГТРК "Грозный" 22 января размещены два сюжета, посвященные обращениям жителей Чечни к главе республики с просьбами о помощи. В первом сюжете под названием "Малыш, которому просили помочь в соцсетях, пошел на поправку в детской больнице Грозного" отмечается, что "бабушка по материнской линии попросила оказать содействие в транспортировке ребенка в другой регион", разместив аудио-обращение в мессенджерах, однако в этом нет нужды. "Сейчас, пока одна часть родственников переживают на словах, другая часть, просит не распространять в сети эти аудио-сообщения. Этот случай - ежедневная практика для тех, кто спасение детских жизней сделал своим призванием. А для кого-то - попытка выставить чеченскую медицину в негативном свете. Но, как правило, все такие рассылки в реальности не имеют под собой ровным счетом ничего", - подчеркнули авторы сюжета.

Во втором сюжете "В Чечне выявили еще одну попытку клеветы в соцсетях" рассматривается обращение жительницы республики к Рамзану Кадырову с жалобами на Пенсионный фонд. "Разъяснения по этому вопросу ей были даны еще до ее обращения к Рамзану Кадырову. Однако, несмотря на все объяснения, женщина предпочла своими жалобами отвлекать от дел главу региона. В разговоре с руководителем отделения Пенсионного фонда по республике женщина призналась, что она получила единовременную выплату, и пенсию ее проиндексировали, но она не поняла, почему не увидела реального роста", - отмечает автор сюжета, подчеркнув, что женщина также просила улучшить ее жилищные условия, несмотря на то, что у нее есть взрослые дети.

В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. Жители Чечни в телеэфире не раз отказывались от собственных заявлений и жалоб в адрес власти.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О судьбе жителя Кенхи после жалобы на коррупцию в Чечне рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".