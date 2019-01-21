Умаров предложил усовершенствовать практику публичных извинений в Чечне

21 января 2019, 20:09

Власти Чечни готовы завести в республиканских СМИ отдельные рубрики для извинений и покаяний, чтобы жители республики отвечали "за свои слова" в социальных сетях или действия, заявил чеченский министр Джамбулат Умаров.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Один из последних подобных случаев произошел 15 января - перед властями публично извинилась жительница Ачхой-Мартана, которая хотела помочь живущему во Франции сыну, передав ему справку об избиении чеченскими силовиками.

Практика принуждения к извинениям часто применяется к критикам режима Кадырова и людям, чье поведение раздражает власти Чечни. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров высказался в поддержку практики публичных извинений. Чиновник назвал ее действенным способом воздействия на хулиганов и людей, которые сеют панику в соцсетях.

В качестве одного из примеров такого "перевоспитания" Умаров привел случай с молодым человеком, который бросил банку в пассажиров общественного транспорта. Юноша, которого Рамзан Кадыров устроил после извинений на работу, "остался на своей должности и трудится на постоянной основе", сообщил министр.

Умаров признал, что "извинения на ЧГТРК "Грозный" служат поводом для насмешек. По его словам, власти Чечни не собираются отказываться от практики публичных извинений, и готовы даже усовершенствовать ее.

Видеозапись с участием 20-летнего Турпала Хасиева появилась в сети в октябре 2018 года. Молодой человек на видео бросил банку в пассажиров общественного транспорта со словами "Ахмат - сила". Он дважды принес извинения за этот поступок: опубликовал в сети видеообращение с извинениями, а затем выступил в эфире ЧГТРК "Грозный". По распоряжению руководства Чечни Хасиева на три месяца трудоустроили в бригаду по уборке и озеленению улиц Грозного, 12 октября он приступил к своим обязанностям.

"Мы этих людей находим, потому что республика маленькая [...] Но в основном находим тех, кто пишет, что отравили воду в колодце, что вместо вакцин людям вводится яд или что в детском садике отравили кашу. Таких мы находим. Но так как нет соответствующих статей, это заканчивается извинениями на ЧГТРК "Грозный", над которым тоже уже идёт стёб. Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. [...] Надо отвечать за свои слова", - приводит сегодня слова министра "Говорит Москва".

В этом же интервью Умаров поддержал слова министра культуры России Владимира Мединского, который заявил сегодня о необходимости деанонимизировать всех пользователей интернета.

"То, что мы в будущем будем входить в интернет "по паспорту", - это я вам гарантирую. [...] Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни", - процитировал сегодня Мединского ТАСС.

По словам министра, механизм идентификации пользователей соцсетей должен действовать, чтобы власти "могли спросить с него: "слушай, урод, ты что там написал?". Информационные вбросы отдельных пользователей способны привести к тому, что "люди разных вероисповеданий и национальностей начинают избивать друг друга, проливать кровь", а в условиях анонимности интернет-пользователей найти автора вброса не представляется возможным, пояснил он. Абстрактно описывая критиков властей Чечни, Умаров употребил также слова "мразь" и "крыса".

Случаи публичных извинений в Чечне

"Кавказский узел" писал, что сообщения чеченцев в соцсетях и мессенджерах не раз становились поводом для публичных извинений. Так, в конце ноября житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения. 5 августа 2018 года жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, в эфире ЧГТРК "Грозный" объяснила свой поступок "эмоциями". 14 сентября того же года в аналогичной ситуации публичные извинения в телеэфире принесла жительница Гудермесского района.

В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. Жители Чечни в телеэфире не раз отказывались от собственных заявлений и жалоб в адрес власти. Одна из них - Айшат Инаева, которая в декабре 2015 года пожаловалась Кадырову на тяжелое положение жителей республики.

К публичным извинениям в Чечне принуждают даже подростков. Так, в декабре 2017 года чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О судьбе жителя Кенхи после жалобы на коррупцию в Чечне рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

