Жительница Чечни извинилась за попытку помочь живущему в Европе сыну

16 января 2019, 13:21

Чтобы помочь живущему во Франции сыну, жительница Ачхой-Мартана пыталась передать ему справку об избиении чеченскими силовиками, заявила 15 января ЧГТРК "Грозный". Сама женщина и ее родственники в эфире телеканала принесли извинения властям республики.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно приносили публичные извинения. Так, 25 ноября 2018 года житель села Автуры в телеэфире извинился за публикацию видеоролика с критикой врачей.

15 января в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" был показан сюжет о том, что родственницы уроженца Чечни, живущего во Франции, планировали передать ему поддельную медицинскую справку о его избиении сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно телесюжету, опубликованному также 15 января на YouTube-канале ЧГТРК, документ был нужен живущему в общежитии мужчине для того, чтобы улучшить жилищные условия.

Жительница Ачхой-Мартана Кхокха Вадаева рассказала в эфире телекомпании, что ее сын живет во Франции с 2016 года. "Посоветовали, что если будет эта справка, все бы наладилось... Для пособия, чтобы у него наладилось, я это сделала, не подумав... Я сделала это, надеясь на лучшее. Знаю, что это неправильно. Раскаиваюсь", - сказала женщина, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Жители Чечни уезжают в Европу и пытаются получить там статус беженца из-за преследований на родине, или в надежде заработать денег, или затем, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь для себя и своих близких, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус «убеженца»".

В новостном сюжете также была озвучена аудиозапись, на которой мужчина на чеченском языке объясняет, какая справка нужна. "Что, якобы, этот парень попал в больницу с сильными побоями после избиения... Это в августе 2018 года, можно поставить любое число, кроме субботы и воскресенья", - сказал автор аудиозаписи, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает информацией о том, был ли избит сын Кхокхи Вадаевой и причастны ли к инциденту силовики.

Авторы сюжета отметили, что документ был изъят до того, как его вывезли из Чечни. Полиция ищет людей, причастных к изготовлению справки, их действия могут быть квалифицированы по статье 327 УК РФ (изготовление поддельных документов), предусматривающей до двух лет лишения свободы, пояснил в эфире телекомпании начальник полиции УМВД Грозного Юнади Адаев.

Родственники Вадаевой заявили в телесюжете, что не знали "об этой афере со справкой". "Очень стыдно перед вами. Я об этом не знал", - сказал в эфире телеканала родственник женщины Халид Авлургиев.

Авторы телесюжета подчеркнули, что некоторые уехавшие в Европу жители Чечни "сочиняют сказки о сложности своей жизни на родине", чтобы получить убежище, и что среди них есть "даже те, кто готов выдать себя за представителя ЛГБТ-сообщества".

Гонения на геев в Чечне назвал 20 декабря 2018 года неоспоримыми фактами эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек в своем докладе. Публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике, но облегчит беженцам из Чечни получение защиты за рубежом, заявили "Кавказскому узлу" представители Правозащитного центра "Мемориал" и Российской ЛГБТ-сети.

Сотрудник Минздрава Чечни сегодня воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" относительно возможности выдачи медицинской справки о побоях человеку, находящемуся за пределами Чечни.

Публичное раскаяние жительницы Ачхой-Мартана продолжило практику извинений

Жители Чечни также много раз публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

Извинения следовали также после публикаций в мессенджерах. 5 августа 2018 года жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, в эфире ЧГТРК "Грозный" объяснила свой поступок "эмоциями". 14 сентября того же года в аналогичной ситуации публичные извинения в телеэфире принесла жительница Гудермесского района.

Поводом для публичных извинений становится и поведение чеченцев в общественных местах. Так, в сентябре 2018 года несколько молодых людей извинились в эфире чеченского ТВ за драку и стрельбу во время свадьбы, а в октябре того же года Рамзан Кадыров сам потребовал публичных извинений от молодого выходца из Чечни Турпала Хасиева, который позволил себе хамское поведение в московском метро. Вернувшись по требованию главы Чечни в республику, Турпал Хасиев дважды извинялся в телеэфире, а его отец выступил с резким осуждением поведения сына.

К публичным извинениям в Чечне принуждают даже подростков. Так, в декабре 2017 года чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".