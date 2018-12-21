ОБСЕ признала факты пыток и бессудных казней в Чечне

21 декабря 2018, 01:47

Сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне названы неоспоримыми фактами в докладе эксперта ОБСЕ. Публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике, но облегчит беженцам из Чечни получение защиты за рубежом, заявили "Кавказскому узлу" представители "Мемориала" и Российской ЛГБТ-сети.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября было объявлено о запуске в отношении России Московского механизма: 16 стран призвали создать чрезвычайную миссию для международного расследования нарушений прав человека в Чечне в связи с нарушением Россией ее обязательств в ОБСЕ. Проверкой сообщений о нарушениях прав человека в Чечне занялся выбранный из числа экспертов ОБСЕ австрийский юрист, который получил материалы о преследовании геев в Чечне и другую информацию о нарушениях прав человека в республике. При этом МИД России упрекнул страны ОБСЕ в нежелании представить конкретную информацию по сути обвинений.

Россия не желает или неспособна решить проблему нарушений прав человека в Чечне, констатировали представители стран-участниц ОБСЕ. С 1 ноября в отношении России запущен Московский механизм ОБСЕ, в рамках которого независимые юристы проведут оценку фактов даже вопреки воле российских властей, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".

Доклад профессора в области международного права Вольфганга Бенедека о нарушениях прав человека в Чечне, подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ, был опубликован на английском языке 20 декабря.

Исследование австрийского юриста, который не смог посетить Россию лично, основано на сообщениях Правозащитного центра «Мемориал», Комитета против пыток, Human Rights Watch, Amnesty International, Российской ЛГБТ-сети и других правозащитных организаций. Кроме того, исследователь ссылался на сведения, полученные комитетами и структурами ООН, и публикациями некоторых СМИ, в частности, "Новой газеты", рассказала юрист программы ПЦ «Мемориал» «Защита прав человека с использованием международных механизмов» Татьяна Глушкова, проанализировавшая доклад.

Выводы эксперта ОБСЕ носят рекомендательный характер, отметила Глушкова. Рекомендации даны властям России, руководству Чечни и странам-членам ОБСЕ. России рекомендовано, в частности, проведение судебных процессов, связанных с нарушениями прав человека в Чечне, за пределами республики. Фрагмент доклада посвящен делу главы грозненского представительства "Мемориала", Оюба Титиева.

«Титиев, как указывается в докладе, должен быть немедленно освобожден. Российским властям рекомендовано возобновить доследственную проверку по громкому «делу 27» и реформировать механизм проведения доследственной проверки, чтобы следствию была обеспечена независимость и эффективность», - рассказала Глушкова корреспонденту "Кавказского узла".

Глава грозненского ПЦ "Мемориал" обвинен в хранении марихуаны и с 11 января находится под стражей. Он утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Юрист также выделила рекомендацию по учреждению специальной следственной комиссии из опытных федеральных прокуроров и следователей для расследования нарушений прав членов ЛГБТ-сообщества в Чечне. "При это должны быть приглашены международные эксперты - им должны обеспечить допуск ко всем местам, где предположительно совершались преступления, и полную защиту властей", - уточнила она.

У Московского механизма ОБСЕ «нет никаких методов воздействия на Россию для исполнения рекомендаций», поэтому «Россия вполне может отказаться выполнять данные рекомендации», подчеркнула юрист. В связи с этим Глушкова считает гораздо более значимыми рекомендации, которые даны странам-членам ОБСЕ.

«Это необходимость давать защиту беженцам из Чечни, в особенности представителям ЛГБТ-сообщества, учитывать их нужды, предоставляя жилище, медицинскую и психологическую помощь, это принятие необходимых мер предосторожности, когда речь идет об экстрадиции чеченцев на родину, а также поддержка работы НКО, правозащитников и журналистов, работающих в Чечне», - сказала Глушкова. Она напомнила, что выходцам с Кавказа «не всегда бывает просто получить визу, не говоря уже об убежище».

По словам Глушковой, именно на исполнение этих рекомендаций, призванных упростить процесс помощи беженцам, «можно будет рассчитывать». Доклад сам по себе «не является прорывом» и реально повлиять на ситуацию в Чечне не сможет, однако выполнение рекомендаций странами-участницами ОБСЕ может «повлиять на судьбы отдельно взятых людей и изменение политики в отношении чеченских беженцев», указала она.

Утверждения о крайне серьезных нарушениях прав человека в Чечне - в том числе незаконных задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях - нашли свое подтверждение. Ситуация с эффективными средствами правовой защиты в регионе заметно ухудшилась из-за безнаказанности преступлений и "атмосферы страха", усилившейся "до такой степени, что почти никто в Чечне не может свободно говорить о проблемах прав человека". Правозащитные организации и СМИ подвергаются преследованиям, давлению и нападениям, эти преступления также не расследуются и остаются безнаказанными. Нет ни одного известного случая, когда "представитель силовых структур был привлечен к ответственности за нарушения прав человека", говорится в тексте доклада.

Аналитик программы «Горячие точки» ПЦ "Мемориал" Владимир Малыхин, проанализировавший доклад, согласен с мнением, что Россия не последует рекомендациям.

«Подобные рекомендации, которые давались раньше, так и не были выполнены. То, что они прозвучали вслух, означает признание ОБСЕ тех проблем, которые ранее не признавались – это массовые задержания, бессудные казни, преследование журналистов и правозащитников. Но я согласен с Татьяной Глушковой, коренных изменений ждать не стоит», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Малыхин.

Кочетков: факты преступлений однозначно установлены

Эксперт ОБСЕ однозначно установил факты нарушений прав человека в Чечне, обратил внимание глава Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков после изучения доклада.

«Выводы выглядят очень убедительно и отмахнуться от рекомендаций просто так будет сложно: во всяком случае, теперь вопрос о том, есть ли геи в Чечне, вставать не будет, также как вопрос о внесудебных казнях. Свидетельства журналистов и правозащитников названы в докладе неопровержимыми и ясными. Таким образом, [факты можно считать установленными]», - сказал Кочетков корреспонденту "Кавказского узла".

Рекомендации, данные странам-членам ОБСЕ, помогут чеченским беженцам за границей: теперь к ним будут относиться «с полным соответствием с Женевской конвенцией», уверен глава Российской ЛГБТ-сети. «Не секрет, что ранее принимавшая [беженцев] сторона испытывала некоторое недоверие к чеченцам», - заметил Кочетков.

Он обратил внимание на то, что в докладе есть пункт, согласно которому в случае отказа России от расследования нарушений прав человека в Чечне, «этим должны заниматься другие стороны» с использованием всех доступных им возможностей.

«Я надеюсь, что российские федеральные власти к докладу прислушаются, рекомендации вполне выполнимы. В противном случае заработают другие механизмы: к примеру, расследованием нарушений прав человека займется принявшая беженцев сторона, под защитой которой они находятся. Кроме того, существуют договорные органы ООН, которые могут вмешаться», - заключил Кочетков.

В рекомендациях к докладу России, как члену ОБСЕ, предлагается создать специальную федеральную следственную комиссию для расследования действий властей и спецслужб Чечни. В случае, если Российская Федерация этого не сделает, независимое расследование должно быть проведено международными экспертами с использованием всех доступных международных механизмов, в том числе и таких, как Международный уголовный суд в Гааге, отмечается в опубликованном 20 декабря материале "Новой газеты".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".