Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков

29 июля 2019, 13:48

Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей. Цель нового репортажа ЧГТРК - устрашение молодежи и потенциальных критиков режима Кадырова, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Ранее власти республики не вынуждали подростков извиняться в телеэфире, обратил внимание блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", еще в конце 2015 года правозащитники заявили, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер. 21 января 2019 года чеченский министр Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ специальный рубрики для покаяний, чтобы жители Чечни отвечали "за свои слова" в соцсетях и поступки. Позже власти республики объявили, что слова министра были неверно интерпретированы. Сюжеты с покаяниями и так регулярно появляются на телевидении, указали тогда местные жители.

Репортаж, озаглавленный "Все подробности об авторе экстремистских комментариев в соцсетях!", был показан вечером 26 июля и опубликован на следующий день на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный». Авторы телесюжета, который длится почти 47 минут, объявили, что 16-летний студент колледжа в Грозном оставлял в соцсетях критические комментарии в адрес властей. "В каждом сообщении он анализировал ситуацию в регионе, и ни одно событие не обходилось без его активного участия", - говорится в репортаже.

"Смелый «правоборец» в жизни выглядит вот так", - заявили авторы сюжета, после чего на видео показан подросток, который сквозь слезы говорит: "В Интернете, соцсетях меня обманули люди, которым до меня нет никакого дела. Я про весь чеченский народ, всю чеченскую власть писал в Интернете. [...] Я очень раскаиваюсь. Я постараюсь больше не допускать подобного со своей стороны. Я прошу прощения у всего чеченского народа", - сказал подросток, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Муфтий Чечни Салах Межиев в репортаже ЧГТРК упрекнул подростка за негативные высказывания в адрес властей. "Ты стал врагом для своей матери вместо того, чтобы стать ей помощником, стал врагом исламской религии, присоединившись к группе шайтанов. Сегодня мы [обращаемся] к тем, кто вводит в заблуждение таких детей, [тех, кто] находятся в других государствах, мы говорим – вы враги Всевышнего", - сказал Межиев, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также в сюжете показаны фрагменты бесед руководителя ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева с подростком, его матерью и дядей. Дудаев выразил уверенность, что "писать такие вещи" подростка убедили те, кто "сидит где-то за границей". Директор ЧГТРК заверил телезрителей, что авторитет Рамзана Кадырова "не пострадает" от критики в соцсетях, но призвал жителей Чечни не использовать информацию из "непроверенных источников", а обращаться за информацией в чеченские СМИ.

Авторы телесюжета отметили, что у подростка нет отца, и его воспитанием занимались мать и бабушка, и он "ни в чем не нуждался". Мать подростка сказала в телеэфире, что виновна в недосмотре за сыном, и призвала всех следить за своими детьми и регулярно проверять их телефоны.

В недосмотре за племянником признался в эфире телеканала и дядя подростка. "Это большое упущение, наша оплошность, что недосмотрели. Если не хотите опозориться, как мы – следите за своими детьми, смотрите, чем они занимаются, что делают в Интернете", - сказал мужчина.

Телесюжет с извинениями подростка адресован потенциальным критикам властей

Репортаж ЧГТРК показан для чеченской молодежи, считает президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Они показали, что в любом случае, если вы будете что-то комментировать или ставить лайки, то мы вас выявим, найдем и все вы будете наказаны. То есть фактически это такой ход, который должен напугать молодежь, чтобы они не заходили [в Интернет] и не смотрели альтернативные источники. Власти понимают, что если вовремя это не пресечь, то молодежь как-то созреет, будет больше говорить и требовать от властей, а в нужное время выйдет на площадь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

По его словам, в других регионах Северного Кавказа не применяются такие приемы пропаганды. "Столь кардинальные шаги власти других регионов в отношении детей не предпринимают", - сказал он.

Телесюжет адресован не только молодежи, но и всему населению Чечни, уточнил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "На примере 16-летнего парня они (власти Чечни) показали молодежи, что критиковать нельзя. Но взрослые люди тоже смотрят эти репортажи. Поэтому репортаж был адресован не только молодежи, но и всем остальным", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С тем, что телесюжет адресован потенциальным критикам властей Чечни, согласен и сотрудник одной из НПО Чечни Лечи. "Людям, в первую очередь молодежи, ясно дают понять – позволите себе высказать что-то негативное в адрес руководства, и вас ждет такое же моральное унижение", - сказал Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

К публичным извинениям приводит не только критика властей, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Телезрители раскритиковали методы властей Чечни



Михаил Рощин также подверг критике авторов телерепортажа. "16-летний парень – это еще ребенок, несовершеннолетний, и когда его начинают запугивать и заставлять извиняться, делают целую передачу, то с этим надо разбираться уже на федеральном уровне. Как ЧГТРК может себе такое позволять? Это же ребенок. С моей точки зрения, такие репортажи - просто безобразие. Это особенность пропаганды в Чечне. В других регионах Северного Кавказа такого не наблюдается. [...] Если начинают привлекать ребенка, это уже настораживает и означает, что идет массовое запугивание населения", - сказал востоковед.

Аналогичное возмущение высказала жительница Грозного Мадина. "Показывать на камеру испуганного, рыдающего подростка, который приносит извинения перед всем народом за свои комментарии в адрес властей, это просто предел. Жаль и этого несмышленого мальчишку, и его мать и других родных", - сказала Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Грозного Докка также выразил сочувствие подростку, ставшему героем телесюжета. "У молодежи обостренное чувство справедливости, она страдает максимализмом, и этот паренек выплеснул свое недовольство в комментариях. Но можно ведь было ограничиться разъяснительной беседой, а не выставлять его, испуганного и потерянного, на весь мир", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец.

На репортаж ЧГТРК отреагировал и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "47 минут нам показывают подростка, который писал негативные комментарии о кадыровской власти, и рассказывают, какой он плохой, какие плохие у него родители, подросток плачет, родители извиняются, муфтий с ним проводит беседу... 47 минут! И все это из-за негативных комментариев. Каждый раз после очередного репортажа ЧГТРК мне кажется, что я уже видел все. Но нет, они не перестают удивлять", - написал 26 июля Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале.

Тумсо Абдурахманов после конфликта с близким родственником Рамзана Кадырова подвергся преследованиям и бежал из России. Его видеоролики с резкой критикой ситуации в Чечне привлекли внимание не только сотен тысяч зрителей, но и чеченских чиновников, которые вступили с Абдурахмановым в публичные дискуссии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Напомним, что показанный 17 июля сюжет ЧГТРК "Грозный" о проблемах пожилого грозненца Хамида Лорсанова, который не получает помощь от детей, вызвал резонанс среди жителей Чечни. Телерадиокомпания пытается педалировать тему морали, но сам сюжет демонстрирует, что Рамзан Кадыров не смог построить общество с традиционными чеченскими ценностями, констатировал тогда политолог Алексей Малашенко.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и нападках Кадырова на оппозицию "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

