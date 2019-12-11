Активная раскрутка Кадырова в Instagram подтвердила его претензии на повышение

11 декабря 2019, 03:30

Использование главой Чечни современных методов раскрутки в соцсети политологи оценили как заявку на повышение его политического статуса. Участие Рамзана Кадырова в шутливых роликах призвано показать его прогрессивность, отметил специалист по связям с общественностью Андрей Козлов.

Ранее шутливый ролик с участием главы Чечни Рамзана Кадырова был опубликован на странице блогера Артема Калайджяна в Instagram (sergo_artemka) 4 декабря. Рамзан Кадыров подчеркивает своими пиар-акциями имидж авторитарного руководителя, заимствуя черты из образа Владимира Путина, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по коммуникациям. Шутки и экстравагантные выходки Кадырова обусловлены его стремлением выделиться, полагает кавказовед Михаил Рощин.

Популярный в соцсети Instagram блогер Артем Калайджян - sergo_artemka (2,7 миллиона подписчиков) опубликовал на своей странице видеоролик с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, призвав подписываться на его неофициальную страницу в соцсети za_kadyrova_95eng. На кадрах, снятых в формате селфи, блогер поет песню на мотив заставки из детского юмористического киножурнала «Ералаш». Допевая последние строчки песни, блогер переводит камеру на идущего рядом с ним Рамзана Кадырова.

«Веселые истории Рамзан покажет вам. Веселые истории Рамзана в Instagram. Подписывайтесь на Рамзана Аматовича», - спел Калайджян. В подписи к посту блогер также предложил 10 тысяч рублей «за самый смешной и остроумный» комментарий. «Только аккуратненько», - добавил Калайджян. Видеоролик был опубликован 8 декабря и к 1.30 мск сегодня набрал 644 980 просмотров и 1334 комментария.

По наблюдениям "Кавказского узла" через полдня после публикации видеоролика Калайджяна, число подписчиков у Рамзана составляло 669 тысяч.

Пользователи соцсети с подозрением отнеслись к раскрутке аккаунта Кадырова

Участие популярного блогера в продвижении аккаунта Рамзана Кадырова комментаторы восприняли с иронией. «Если ты в заложниках, в следующем видео моргни два раза», - написал dr_davidovich_.

«Тебя заставляют это делать?» - написал другой пользователь под ником mxo08.

«Только попробуйте не засмеяться над его веселыми историями», - прокомментировал richardabkhaz.

На странице неофициального аккаунта Рамзана Кадырова - za_kadyrova_95eng (920 тысяч подписчиков) – публикуются посты с итогами официальных встреч и визитов главы республики, а также посты, связанные с политическими событиями в России, поздравлениями российских и региональных знаменитостей, а также видео своих детей, репосты смешных видеороликов и другое. Так, три последних за 10 декабря постов связаны с приездом Владимира Путина в Париж, посещением Кадыровым репетиции государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо", а также видеоролик, автор которого убаюкивает петуха, лежащего у него на коленях на подушке. Несколько постов связаны с продвижением аккаунта. Так, 29 ноября Кадыров подвел итоги конкурса, в котором предложил подписчикам по видео определить, какой фрукт изображен. Угадавшая название фрукта подписчица получила «обещанный айфон», написано в посте.

Раскрутка аккаунта Кадырова как заявка на новый политический статус

Участившиеся публикации роликов топ-блогеров с Рамзаном Кадыров связаны с желанием чеченского главы расширить свое влияние за пределы Чечни, амбиции Кадырова не ограничены региональным уровнем, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Дмитрий Орешкин.

«Кадыров ощущает веяния в вертикали власти и считает необходимой раскрутку своей персоны, ориентируясь на молодежь, которая «засела» в YouTube и Instagram. Медийную активность Кадырову следует рассматривать в общероссийском смысле. Как разумный политик, он имеет серьезные амбиции, которые выходя за пределы Чечни, и с помощью политической экспансии Кадыров пытается расширить свое влияние по всей стране, опираясь на современные методы раскрутки. К слову, подобные попытки были и ранее, но только в пределах Северного Кавказа. Как показала практика, они не удались – чего стоят скандалы с Дагестаном из-за выхода к Каспию и с Ингушетией из-за земель», - рассказал «Кавказскому узлу» Орешкин.

Подписанное 26 сентября 2018 года Соглашение о границе между Ингушетией и Чечней не разрешило, а лишь подогрело давний спор о границе двух республик. Руководство Чечни считает, что этой границы после распада Чечено-Ингушской АССР вовсе не существовало, а спорные земли всегда относились к территории Чечни. При этом чеченская сторона апеллирует к границам 1934 года и договору о разграничении территории, подписанному Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". Демаркация границы между Чечней и Дагестаном вызвала конфликт, в котором главы двух регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

«Кадыров начал расширять аудиторию среди молодых людей, и это мудрый шаг. Он хорошо понимает правила игры, чувствует изменения в федеральном центре и хочет поставить его перед фактом, что его персона известна и есть претензия на новый статус. Быть главой региона Кадырову мало. Каков его план, угадать невозможно, но то, что он готовит себя на публичную позицию – факт. В СССР его обвинили бы в заигрывании и популизме, но сегодня времена иные. И наступил момент, когда Кадров понимает, ему пора расширяться на всю Россию», - считает Орешкин.

Появление роликов не связано с легитимностью Кадырова, недостатка которой он не испытывает, считает Орешкин. «С легитимностью у Кадырова все в порядке. Она определяется влиянием Путина. Речь не идет о ее компенсации посредством массированной кампании в Instagram и публикации развлекательных роликов», - сказал Орешкин.

Карьерные перспективы Кадырова не ясны

Кадыров, как «очень амбициозный и самовлюбленный человек», желает «любой ценой выйти за рамки Чечни», считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Кадыров стабилизировал обстановку в Чечне, у него личные отношения с Путиным. Он молод, резв, но исчерпал себя. Он не видит своего будущего. Рамзан всегда шел вверх и не останавливался, но верх достигнут. Неясно, кем себя видит сам Кадыров. По сути и должности ему нет – пост зампреда правительства РФ (Кадыров) не займет, равно как и пост в главке МВД, куратором по всему Кавказу не дадут стать северокавказские республики, в качестве мусульманского лидера что-то делалось, но и там что-то не срослось. Кроме того, Кадыров поднадоел силовикам и МИДу – после акция в защиту мусульман Мьянмы», - рассказал «Кавказскому узлу» Малашенко.

В конце августа 2017 года в Мьянме начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа. Погибли более 400 человек, по меньшей мере 18,5 тысячи мусульман бежали в Бангладеш. По данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тысяч. Это вызвало резонанс в мусульманских общинах Северного Кавказа. Недавно фонд Кадырова обязался потратить 800 тысяч долларов на беженцев-мусульман из Мьянмы, говорится в материале «Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха", подготовленном «Кавказским узлом».

Шутливые ролики Кадырова показывают его прогрессивность

Новый ролик должен популяризовать не блог Кадырова в Instagram, а самого политика, считает директор пиар-агентства Kozlov&Arakelyan PR-Group, эксперт аналитического центра "Акценты" и центра "Юг" Андрей Козлов.

«Это раскрутка самого Кадырова. Ролик направлен, прежде всего, на зрителей вне Чеченской Республики. В нем Кадыров снова представлен как сильный человек, защитник патриархальных традиционных ценностей. И эти ценности метафорически объявляются всеобщими и интуитивно понятными всем. Цель любого политика - получить политические бенефиты, узнаваемость и продвинуть свой образ. В данном случае Кадыров обращается ко всем россиянам с традиционалистическими взглядами и чётко позиционирует себя защитником этих взглядов и человеком, который поможет сделать их более популярными. С другой стороны, Кадыров подчёркивает свою роль лидера Чечни, когда разговаривает на чеченском, что конечно, делает целевую аудиторию намного уже», - рассказал «Кавказскому узлу» Козлов.

9 декабря на странице неофициального аккаунта Кадырова был опубликован шутливый видеоролик с блогером Артемом Калайджяном. В ролике Кадыров на чеченском языке успокаивает жену блогера, которая названивает Калайджяну с требованиями рассказать, чем занят ее супруг. На 01.30 мск сегодня ролик набрал 474 016 просмотров и 3884 комментария.

Пиарщик считает, что раскрутка Кадырова через соцсети и посредством шутливых роликов показывает главу Чечни как прогрессивного политика. «Кадыров существует на электронных платформах и в новых медиа куда больше, чем любой другой политик Кавказа. Это его образ политического продвижения. Именно в соцсетях, а не на гостелевидении Кадыров стал популярным. Подобный опыт есть и у других региональных и федеральных политиков. Самый яркий пример, конечно, Дональд Трамп, который долгие годы был героем или, если хотите, антигероем соцсетей и шоу. Вообще, некая шутливость в политике и пиаре присуща актерам из США и не является чем-то из ряда вон выходящим. В России же эта тенденция еще не окрепла и, на мой взгляд, не окрепнет из-за того, что российские политики часто видят смех как механизм обесценивания. Рамзан Кадыров в этом смысле оказался одним из самых прогрессивных политиков в медийном плане», - рассказал Козлов.

С помощью популярного блогера Кадыров раскручивает свой Instagram, но истинной целью является получение «аудитории надолго», рассказал «Кавказскому узлу» PR-специалист, основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман.

«Это точно раскрутка «инсты» Кадырова. Это косвенный показатель популярности и реальный охват аудитории. Получил подписчиков в «инсту» - получил аудиторию надолго, в отличие от засвечивания в КВН. Это направлено на достижение долгосрочного эффекта. Зачем ему это нужно, не знаю. Возможно, идут какие-то политические процессы», - закончил Лихтман.

Напомним, что в мае глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника. При этом политологи неоднократно расценивали действия и заявления Рамзана Кадырова как претензии на более высокие политические должности. В октябре Рамзан Кадыров заверил журналистов, что не хочет работать вне Чечни и не претендует на должность федерального уровня.