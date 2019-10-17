Кадыров открестился от претензий на федеральную должность

17 октября 2019, 02:17

Рамзан Кадыров заверил журналистов, что не хочет работать вне Чечни и не претендует на должность федерального уровня.

Как писал "Кавказский узел", в мае глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника. При этом политологи неоднократно расценивали действия и заявления Рамзана Кадырова как претензии на более высокие политические должности. Глава Чечни видит себя политиком федерального уровня и стремится постоянно расширять свое влияние, заявили в декабре 2018 года "Кавказскому узлу" политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.

Вопрос о возможном повышении до уровня федерального чиновника Кадыров прокомментировал в интервью телеканалу RT Arabic, опубликованном 16 октября. Это интервью глава Чечни дал во время поездки в Саудовскую Аравию, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время государственного визита.

По словам Кадырова, покинуть Чечню и занять новую должность он готов только по приказу Путина и если это будет продиктовано защитой национальных интересов.

«У меня мечта завершить карьеру, завершив дело, начатое первым президентом ЧР, Героем России Ахматом - Хаджи Кадыровым и президентом России Владимиром Путиным. Это обеспечение благополучия населения», - заявил Кадыров, слова которого приводит ЧГТРК "Грозный".

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с марта 2007 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика. В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что он, как "пехотинец верховного главнокомандующего", подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо.

В 2017 году он минимум дважды заявлял о своей готовности к отставке, причем оба заявления на эту тему прозвучали в течение четырех месяцев. Рамзан Кадыров регулярно высказывался по вопросам, которые находятся за рамками интересов регионального лидера, и давал тем самым понять, что он "перерос" свою должность, указали тогда "Кавказскому узлу" политологи.