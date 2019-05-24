Кадыров назвал заблуждением данные о назначении вице-премьером

24 мая 2019, 19:27

Глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника.

Как писал "Кавказский узел", политологи неоднократно расценивали действия и заявления Рамзана Кадырова как претензии на более высокие политические должности. Глава Чечни видит себя политиком федерального уровня и стремится постоянно расширять свое влияние, заявили в декабре 2018 года "Кавказскому узлу" политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.

Рамзан Кадыров прокомментировал предположения о своем скором повышении в ироничном тоне, назвав их "небылицами". "Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что переходить на другую должность в ближайшее время не планирует, назвав себя "рабом Аллаха" и "слугой своего народа". "Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - заключил он.

О готовящемся повышении Рамзана Кадырова написал сегодня Telegram-канал "Незыгарь", который некоторые журналисты связывают с администрацией президента.

По информации канала, в Кремле обсуждается возможность назначения Кадырова "вице-премьером и полпредом на Северном Кавказе" вместо Александра Матовникова, который занимает пост полпреда президента в СКФО сейчас. Вероятным преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни в этом случае назван спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с марта 2007 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика. В 2017 году он минимум дважды заявлял о своей готовности к отставке, причем оба заявления на эту тему прозвучали в течение четырех месяцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что вопрос отставки Кадырова с поста главы Чечни не рассматривается, а политологи усмотрели в поведении руководителя республики возросшие политические амбиции. Рамзан Кадыров регулярно высказывался по вопросам, которые находятся за рамками интересов регионального лидера, и давал тем самым понять, что он "перерос" свою должность, указали "Кавказскому узлу" политологи.

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что он, как "пехотинец верховного главнокомандующего", подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. Заявления Кадырова об отставке - во многом игра на публику, предположили тогда опрошенные «Кавказским узлом» эксперты.

В сегодняшнем сообщении канала "Незыгарь" об ожидаемых кадровых перестановках на Северном Кавказе упоминался также глава Дагестана Владимир Васильев. Источник второй раз за неполные три месяца предрек Васильеву скорую отставку, хотя в марте администрация главы республики уже назвала такой прогноз "фейком".

В мае источники, близкие к Кремлю, сообщали, что оценка работы главы Дагестана жителями республики за последние полгода резко снизилась, однако в общедоступных рейтингах российских губернаторов Владимир Васильев находится на высоких позициях.