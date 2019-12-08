Роль Кадырова в камеди-шоу подчеркнула его тягу к медиаобразу Путина

08 декабря 2019, 23:45

Рамзан Кадыров подчеркивает своими пиар-акциями имидж авторитарного руководителя, заимствуя черты из образа Владимира Путина, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по коммуникациям. Шутки и экстравагантные выходки Кадырова обусловлены его стремлением выделиться, полагает кавказовед Михаил Рощин.

Шутливый ролик с участием главы Чечни Рамзана Кадырова был опубликован на странице блогера Артема Калайджяна в Instagram (sergo_artemka) 4 декабря и по состоянию на 22.30 мск собрал 824 544 просмотров и 1 587 комментариев.

В ролике Кадыров тренирует Калайджяна перед бойцовским поединком против другого блогера Михаила Литвина. "Воспитанник" Кадырова показывает чудеса выносливости на тренировке, а также отжимается без рук. В конечном итоге поединок между блогерами так и не состоялся, так как Литвин упал в обморок от сурового взгляда главы Чечни, который стоял за спиной Калайджяна.

Видео с блогерами и Кадыровым появилось на фоне демонстраций по чеченскому телевидению записей публичных извинений, отметил в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" политолог Дмитрий Орешкин.

"Подчиненным нравится, когда руководство шалит - это знак уверенности в своих силах, и Кадыров это очень четко нащупал. Он шутит, но это не мешает жестко высказываться в адрес тех, кто "нарушает честь", выступать за кровную месть и в защиту адата. Он симпатичен специфическим 25-30 процентам населения России, которым хочется быть вне закона, выше него, что в их глазах является признаком сильного и состоявшегося человека", - считает он.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне, жители республики неоднократно приносили властям, в частности лично Рамзану Кадырову, публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. При этом практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни, указано в справке "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

Кадыров примерил черты медийного образа Путина

По мнению политолога, Кадыров во много повторяет стиль правления президента России Владимира Путина, которого называет образцом для подражания.

"Любопытно, когда социологи проводили опрос о так называемом "крымском синдроме", то узнали, что радость, в частности, была от того, что Путин всех "послал" на Западе. Такой же и Кадыров. Он шутит, ролик вроде бы несерьезный, но между строк понятно – в случае чего перееду и не задержусь ни на секундочку. У Кадырова есть политическое чутье, он понимает, что образ хулигана востребован. Это срисовка с Путина, его язык, его формулы", - сказал Орешкин.

Копирование Кадыровым образа Путина нельзя назвать однозначным – проводить параллели между этими политическими фигурами достаточно сложно, считает PR-специалист, основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман.

"Это (заимствование медиаобраза, - прим. "Кавказского узла") очень сильная натяжка. Я думаю, что образ грозного, крутого, авторитарного руководителя банально востребован в России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он выразил уверенность, что ролик "однозначно является пиар-ходом". "Все, что Кадыров делает на публику, - пиар. Но я не думаю, что это направлено на Россию. Россия Кадырова не видит, она видит только то, что ей по телевизору показывают, а там - Америка, санкции, Украина", - добавил эксперт.

Власти Чечни быстро решают проблемы жителей после жалоб в прямом эфире программы с Рамзаном Кадыровым на местном телевидении. Кадыров полностью скопировал практику "Прямых линий" с президентом Путиным, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Кадыров не заимствовал медиаобраз Путина, однако у них действительно есть много общего, отметил директор пиар-агентства Kozlov&Arakelyan PR-Group, эксперт аналитического центра "Акценты" и центра "Юг" Андрей Козлов.

"Говорить, что образ украден, некорректно. Конечно, можно найти совпадения, но это, на мой взгляд лишь доказывает, что у медийных образов Кадырова и Путина много общего. Прежде всего, конечно, это образ сильного лидера, я бы даже сказал некая квинтэссенция силы. Инструмент, безусловно, рабочий. Вопрос для какой группы населения и в каком регионе. Если федеральный тренд явно дрейфует в сторону либерализации власти, то на Кавказе, на мой взгляд, был, есть и будет запрос на сильного лидера", - сказал эксперт.

По его мнению, "чем больше силы демонстрирует лидер – тем лучше для федерального центра, который должен быть уверен, что глава региона в любой момент может купировать те или иные нежелательные для власти действия".

"Кавказ, конечно, тоже меняется, тоже является частью общих трендов, но в ближайшие годы медийный образ Кадырова будет по-прежнему пользоваться успехом", - уверен Козлов.

На федеральном же уровне образ сильного лидера теряет свою привлекательность, полагает он, так как "этот запрос был первоочередным в конце 1990-х, начале нулевых, когда общество хотело порядка любой ценой, хотело мира и стабильности".

"Сегодня в России относительно безопасно и на первый план выходят совершенно другие проблемы, например, экономические или борьба с коррупцией, недоверие к власти. Поэтому новый образ политика – это эффективный управленец, умело использующий новую искренность и демонстрирующий свою близость к избирателю", - резюмировал Козлов.

Ролики с участием Кадырова нацелены на федеральную аудиторию

Видео с блогерами вряд ли ориентировано на население Чечни, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. По его мнению, он направлен на то, чтобы "размягчить образ Кадырова среди населения, показать, что главе Чечни ничто человеческое не чуждо".

"Конечно, это общероссийский пиар. Яркое и экстравагантное поведение позволяет выделяться на сером фоне других политиков. Имя Кадырова всегда на слуху, а шутки и намеки работают на усиление образа. Кадыров обладает исключительной интуицией, чувством, как нужно действовать. Запись подобного юмористического ролика входит в тренд деятельности Кадырова, который старается показать, что он особенный человек. При этом кадыровский колоритный типаж устраивает Кремль", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Ролик является исключительно юмористическим, поэтому в нем не стоит искать политическую подоплеку, уверен директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, публицист Руслан Гереев.

"Это просто юмористический сюжет, развлечение, другого контекста нет. Аналогичные сюжеты выпускались и ранее – например, Кадыров переодевался в деда мороза, приходил в организации. Расширять авторитет Кадырову, особенно внутри Чечни, нет никакого резона – он и так максимальный, беспрекословный", - высказался Гереев.

Он также предположил, что "с помощью спортивной составляющей в ролике популяризируется здоровый образ жизни".

Роль Кадырова в ролике является не комичной, а "шутовской", убежден руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"В такой форме не показывают собственную мощь. Абсолютно неясно, на кого это рассчитано. Если на чеченцев, то они умнее. Если на российское общество, то над Кадыровым будут просто смеяться, как над шутом. Это цирк, дешевый фарс. Он хочет быть "солдатом Путина", лидером мусульман мира, а тут такое. Подобную роль можно объяснить только самолюбованием", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О практике публичных порицаний и извинений в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".