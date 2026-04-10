×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:57, 10 апреля 2026

Защита уроженца Чечни добилась пересмотра дела о конфликте в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приступил к повторному рассмотрению дела уроженца Чечни, который был обвинен в причинении тяжких телесных повреждений. Защита намерена доказать факт оскорблений по национальному признаку со стороны потерпевшего. 

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года 25-летний уроженец Чечни Т. был приговорен в Москве к пяти годам строгого режима по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений в ходе конфликта. Суд имел обвинительный уклон и проигнорировал версию защиты, которая подкреплена доказательствами и показаниями свидетелей, заявил его адвокат. Дело было неправильно квалифицировано, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 

Потерпевший, пьяный житель Москвы, спровоцировал конфликт, когда уроженец Чечни с девушкой заходили в подъезд дома. Мужчина начал оскорблять и отталкивать молодых людей, а также первым нанес удар. По показаниям свидетельницы, потерпевший выражался нецензурно и оскорблял Т. по национальному признаку. Ранее он был футбольным фанатом, выражал неонацистские взгляды, был привлечен к административной ответственности за демонстрацию нацистских символов. 

Мосгорсуд в феврале отменил приговор Т. и отправил дело на новое разбирательство в Чертановский суд Москвы. Первое судебное заседание в новом процессе состоялось 9 апреля, сообщил адвокат Т. Умалат Сайгитов “Кавказскому узлу”. 

По словам защитника, суд на первом заседании только продлил обвиняемому меру пресечения. Приступить к судебному следствию не удалось, так как уроженца Чечни не успели этапировать обратно в Москву. 

“Дело в том, что после приговора его успели этапировать в СИЗО Тулы. Но в суде он будет участвовать лично, его привезут в московский следственный изолятор", - сказал адвокат. В результате заседание было перенесено на 25 мая.  

Жалоб на условия содержания или давление у обвиняемого нет. "Он нормально себя чувствует, веселый, - видел его по видеоконференцсвязи”, - отметил Сайгитов.

Адвокат намерен использовать все доказательства невиновности своего подзащитного в ходе нового судебного разбирательства.

"К сожалению, на подъездных камерах записи звука нет и восстановить диалог не удастся, но, в принципе в том, что касается оскорблений по национальному признаку, свидетель будет. Помимо уже имевшей место независимой экспертизы, результаты которой будут оглашаться, мы хотим привлечь еще трех экспертов и таким образом усилить нашу позицию", - пояснил Сайгитов.

Дело Т. поступило на повторное рассмотрение 24 марта. Следующее заседание по делу начнется 25 мая в 14.00 мск, следует из данных на сайте суда. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
