Защита уроженца Чечни добилась пересмотра дела о конфликте в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приступил к повторному рассмотрению дела уроженца Чечни, который был обвинен в причинении тяжких телесных повреждений. Защита намерена доказать факт оскорблений по национальному признаку со стороны потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года 25-летний уроженец Чечни Т. был приговорен в Москве к пяти годам строгого режима по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений в ходе конфликта. Суд имел обвинительный уклон и проигнорировал версию защиты, которая подкреплена доказательствами и показаниями свидетелей, заявил его адвокат. Дело было неправильно квалифицировано, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Потерпевший, пьяный житель Москвы, спровоцировал конфликт, когда уроженец Чечни с девушкой заходили в подъезд дома. Мужчина начал оскорблять и отталкивать молодых людей, а также первым нанес удар. По показаниям свидетельницы, потерпевший выражался нецензурно и оскорблял Т. по национальному признаку. Ранее он был футбольным фанатом, выражал неонацистские взгляды, был привлечен к административной ответственности за демонстрацию нацистских символов.

Мосгорсуд в феврале отменил приговор Т. и отправил дело на новое разбирательство в Чертановский суд Москвы. Первое судебное заседание в новом процессе состоялось 9 апреля, сообщил адвокат Т. Умалат Сайгитов “Кавказскому узлу”.

По словам защитника, суд на первом заседании только продлил обвиняемому меру пресечения. Приступить к судебному следствию не удалось, так как уроженца Чечни не успели этапировать обратно в Москву.

“Дело в том, что после приговора его успели этапировать в СИЗО Тулы. Но в суде он будет участвовать лично, его привезут в московский следственный изолятор", - сказал адвокат. В результате заседание было перенесено на 25 мая.

Жалоб на условия содержания или давление у обвиняемого нет. "Он нормально себя чувствует, веселый, - видел его по видеоконференцсвязи”, - отметил Сайгитов.

Адвокат намерен использовать все доказательства невиновности своего подзащитного в ходе нового судебного разбирательства.

"К сожалению, на подъездных камерах записи звука нет и восстановить диалог не удастся, но, в принципе в том, что касается оскорблений по национальному признаку, свидетель будет. Помимо уже имевшей место независимой экспертизы, результаты которой будут оглашаться, мы хотим привлечь еще трех экспертов и таким образом усилить нашу позицию", - пояснил Сайгитов.

Дело Т. поступило на повторное рассмотрение 24 марта. Следующее заседание по делу начнется 25 мая в 14.00 мск, следует из данных на сайте суда.