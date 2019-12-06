Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

06 декабря 2019, 12:15

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Недавно фонд Кадырова обязался потратить 800 тысяч долларов на беженцев-мусульман из Мьянмы .

По данным газеты "Коммерсантъ", деньги в фонд "в добровольно-принудительной форме" сдают все чеченские бюджетники. Также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий . Среди наиболее крупных проектов фонда выделяется, например, возведение в Грозном мечети имени Ахмата Кадырова ("Сердце Чечни"), на обустройство одной лишь территории вокруг которой ушло 900 млн рублей , строительство жилых комплексов "Грозный-сити" (500 млн долларов), "Аргун-сити" и "Шали-сити" .Не обошлось без участия Фонда и строительство нового 400-метрового комплекса "Ахмат Тауэр" первоначальной стоимостью 500 млн долларов .

На деньги Фонда в Чечню приглашают спортивных знаменитостей (Майк Тайсон, Диего Марадонна) и актеров (Клод Ван Дамм, Хиллари Суонк, Жерар Депардье) , оплачивают крупные спортивные мероприятия, в том числе "Грозную битву" – турнир по боям без правил в 2015 году – и недавний концерт с участием звезд российской эстрады по случаю матча футбольного клуба "Ахмат" (бывший "Терек") в 2017 году - первой игры, состоявшейся после переименования команды.

Подробные факты о том, как устроен этот Фонд Ахмата Кадырова и куда идут поступающие в него деньги, собрал "Кавказский узел".

Кто руководит фондом?

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, вскоре после гибели первого президента Чечни. С момента основания президентом фонда является вдова Ахмата Кадырова – Аймани Несиевна Кадырова . Рамзан Кадыров занимает должность председателя Попечительского совета .

Учредителями фонда также являются руководитель Службы обеспечения деятельности мировых судей Чечни Халид Вайнахов , заместитель гендиректора по безопасности ОАО "Грознефтегаз" Абусупьян Дааев и начальник УГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов – брат жены Рамзана Кадырова .

На что идут деньги?

Согласно открытым данным, средства фонда идут на ремонт разрушенных и возведение новых домов, мед- и общеобразовательные учреждения, оказание материальной помощи инвалидам и ветеранам войны, выделение средств на поддержку музеев и танцевальных ансамблей, на строительство и восстановление святынь в Чечне и за ее пределами, организацию и проведение мероприятий республиканского, всероссийского и международного уровней (Исламский форум, конкурс журналистов "Золотое Перо"), на финансирование спортивных команд и соревнований .

"Бесплатный" концерт в Грозном 16 июля 2017 года в Грозном состоялся дебютный матч футбольного клуба "Ахмат" с пермским "Амкаром". Перед началом матча на стадионе состоялся большой праздничный концерт, где выступили звезды российской эстрады. По данным "Дождя", стоимость концерта могла составить как минимум девять миллионов рублей (в эту сумму входит стоимость аренды самолета и техническое оснащение концерта без гонораров известных артистов) . Выступление Николая Баскова могло стоить, даже по минимальным расценкам, 80 тысяч евро, Тимати – 30 тысяч евро, певицы Валерии – 35 тысяч. В самом футбольном клубе "Дождю" заявили: звезды приехали бесплатно . Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что российское законодательство не предусматривает возможности юридическими методами выяснить, кто оплатил праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Оплатить мероприятия мог как фонд Ахмата Кадырова – официальный спонсор ФК "Ахмат", так и представитель местного бизнеса, имя которого никогда не будет обнародовано .

В ноябре-декабре 2019 года за шесть дней чеченские чиновники отчитались, по подсчетам "Кавказского узла", о минимум 12 инфраструктурных и социальных проектах, средства на которые выделил фонд Ахмата Кадырова. Среди них - ремонт дорог, строительство домов сельчан и раздача продуктов малоимущим.

Через фонд Кадырова проводятся также закупки в пользу государственных организаций и ведомств. Так, в октябре 2019 года Рамзан Кадыров от имени фонда подарил двум райотделам МВД 33 новых внедорожника. Закон не запрещает пожертвования госведомствам от имени благотворительного фонда, но требует особого документирования такой передачи имущества, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Откуда деньги?

Официальная информация об источниках финансирования на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дает Аллах , а также добрые люди – "друзья моего отца и мои друзья... [которые] не могут часто приезжать домой и поэтому оказывают помощь республике через фонд" . Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. Eсть, по словам Кадырова, у него "друзья и за границей, у которых болит душа за свою Родину" . Также фонд пополняется за счет анонимных пожертвований мусульманских бизнесменов .

Кроме того, фонд занимается бизнесом, являясь учредителем нескольких фирм, занимающихся прибыльными видами деятельности. Фонду принадлежит 100% "Мегастройинвеста", "Чеченских минеральных вод" (производство безалгокольных напитков), ООО "Айсберг" (производство мороженого), ООО "Болу Трэвел", и "Центра исламской медицины" . Все они получают выгодные государственные тендеры. Фонд также контролирует другие компании, связанные с недвижимостью (Арена Сити), проведением спортивных мероприятий (ООО "Колизей"), финансово-инвестиционной деятельностью (АО "Партнерский банкинг"), производством лекарств (АО "Белфарма"), издательской деятельностью (ООО "Информационно-издательский центр "Путь" им. А-Х. Кадырова) .

Поступления от коммерческих фирм, господрядов и тендеров – лишь один из источников доходов фонда. Ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме .

Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос корреспондента "Московских новостей", известно ли ему о фактах удержания у чеченских бюджетников зарплаты в пользу этого фонда, сказал: "Вас я попрошу – если будут факты, что от имени фонда у кого-то берут деньги против воли, дайте мне знать" .

Работники частных компаний отдают треть, предприниматели – половину своей прибыли. Ежемесячный объем «добровольных взносов» достигает 3–4 млрд рублей. Эти деньги не облагаются никакими налогами, существуя вне закона и какого бы то ни было контроля .

Данные о финансовой отчетности фонда по большей части отсутствуют. В открытом доступе имеется финансовая отчетность за 2012 – 2015 годы. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), баланс фонда только за 2012 год составлял 916 млн рублей, в 2013 году он увеличился до 1,45 млрд, а в 2014 – 2015 годах вырос до почти 1,6 мрлд рублей .

Согласно федеральному законодательству о некоммерческих организациях, подобная информация должна находиться в базе данных Министерства юстиции, однако министерство заявило, что РОФ освобожден от этого требования, поскольку отчитывается в республиканских СМИ . Однако в каких СМИ публикуется информация о финансировании Фонда Кадырова – неизвестно .

Ни Счетная палата, ни Федеральная налоговая служба ни разу не проводили аудит в Фонде Ахмата Кадырова и даже не высказали желания его провести .

Проекты фонда Кадырова

Контроль всех крупных проектов в Чечне замыкается либо на самом фонде, либо на близких к Рамзану Кадырову людях .

Так, в 2007 году Фонд Ахмата Кадырова создал авиакомпанию "Грозный Авиа" . В 2012 году, перед реорганизацией авиакомпания перешла в собственность Министерства транспорта и связи Чечни и ООО "Лайнер-1". Только с 2012 года "Грозный Авиа" получил через госконтракты 120,8 млн рублей .

В 2010 году "Грозный Авиа" стала терпеть убытки и через пять лет рейсы были приостановлены. В 2014 году, когда правительство пообещало субсидировать тарифы перевозчикам на крымском направлении, "Грозный Авиа" стала первой российской авиакомпанией, которая начала совершать регулярные рейсы в Симферополь после присоединения полуострова к России . Общий объем субсидий, полученных компанией в 2014 году, составил 87,7 млн рублей. Однако даже эти средства не смогли перекрыть громадные убытки от продаж, которые выросли с 46,8 до 172,2 млн рублей . В результате в декабре 2016 года Росавиация приостановила сертификат чеченской авиакомпании .

Интересно, что в принадлежавшем в 2011 – 2015 годах Аймани Кадыровой ООО "Лайнер-1" – компании формально занимавшейся "производством пищевых продуктов" и не раскрывавшей своих финансовых документов , директором был некто Рамзан Мусайханов, по совместительству учредитель фирмы "Сапфир", занимавшейся ремонтом электрической аппаратуры и успешно выигрывавшей государственные тендеры. Например, в 2013 году "Сапфир" получил четыре госзаказа на общую сумму более 620 млн рублей, причем в каждом случае заказчиком выступал Минтранс Чечни.

В 2007 – 2014 годах фонд Кадырова также владел компанией "Лидер Авто". Позже она перешла к подконтрольной структуре фонда – ООО "Грозный-Сити" и Бай-Али Эдильгирееву, которому также принадлежит "Тойота Центр Грозный" . Основными заказчиками "Лидер Авто" выступали администрации районов, территориальные избирательные комиссии. Всего компания получила 141 госконтракт на общую сумму 71,4 млн рублей .

Компания "Грозный Сити" управляет комплексом элитных высоток в центре чеченской столицы. Учредитель компании – Харон Альгереев по совместительству возглавляет фирму "Чеченпроект", занимающуюся архитектурным дизайном и строительством. Генеральный директор "Грозный Сити" Мовсади Альвиев, в свою очередь, контролирует 100% фирмы "Шали Сити", которая является оператором одноименного административно-жилого комплекса в райцентре Шали .

Мовсади Альвиев также связан с многими компаниями, получавшими крупные государственные контракты и проекты от фонда. Помимо "Шали-Сити", ему принадлежит "Сочи-Гринлайт", "КАРЭ", "КонДи", а также он выступает гендиректором в ЗАО "Инкомстрой". До конца 2014 года он возглавлял "Сити-Строй".

В 2013 году "Сити-Строй", когда ей еще руководил Мовсади Альвиев, пригласил участвовать в гостендере на строительство кирпичного завода в Грозном в Чечне словенскую фирму Omnia Arhing. Заказчиком выступил Минстрой Чечни.

За свою работу словенская компания получила 5,2 млн долларов. Субподрядчиком строительства выступила компания "Росслав" Гелы Валиева. У директора словенской компании Шчека Штефанова и Гелы Валиева есть совместная предприятие ООО "GS Group", которая занимается торговлей строительными и лесоматериалами. "GS Group" зарегистрирована в Гудермесе по адресу Фонда Кадырова.

В 2017 году оказалось, что средства на счет Omnia Arhing поступали в словенский NLB банк не от чеченского Минстроя, а от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP (2008-2015 гг.) и Drayscott Overseas LLP (2013-2015 гг.). Британские компании оказались одними из ключевых участников "Ландромата" – схемы, с помощью которой из России "отмыли" 22 млрд долларов .

Мовсади Альвиев продолжает участвовать в деятельности "Сити-Строя", хотя по документам компания Магомеду Мусаеву и компании Lortina Assets Limited, зарегистрированной на Виргинских островах . К 2018 году "Сити-Строй" намерен построить под Гудермесом международный учебный центр сил специального назначения. Участок, на котором появится центр подготовки, арендует у республики АО "Многофункциональный спортивно-тренировочный центр Мастер" Алексея Чуданова. Компания зарегистрирована в Гудермесе по юридическому адресу Фонда Ахмата Кадырова .

Но самой крупной компанией фонда является основанный в 2007 году "МегаСтройКомплект" (с 2012 года – ООО "МегаСтройИнвест") . Сейчас исполняет обязанности директора компании Руслан Саидов, а до недавнего времени ей управлял Муслим Зайпулаев, которого в апреле 2016 года Кадыров назначил министром строительства и ЖКХ Чечни. Только за пять лет работы "МегаСтройИнвест" на госзаказах заработал 2,9 млрд рублей .

Фонду также принадлежат завод "Чеченские минеральные воды" и хладокомбинат "Айсберг".

В 2007 году "Чеченские минводы" возглавил некто Алихан Дергизов, только-только получивший диплом о высшем образовании в 2006 году . Одновременно он руководил организацией "Арена Сити" ("Грозный-Сити"). В 2015 году выручка завода предприятия составила 515,7 млн рублей .

Крупнейшей на территории Чечни хладокомбинат "Айсберг", построенный в 2008 году на территории Гудермесского района на деньги фонда , возглавляет человек с говорящей фамилией Кадыров (Шахмомед Абдулхакимович).

Фонд владеет и открытым в 2009 году Центром исламской медицины в Грозном , где ежедневно бесплатно принимают по сто человек, страдающих психоневрологическими заболеваниями. Всех их лечат с помощью чтения аятов Корана. Возглавляет центр заместитель председателя Духовного управления мусульман Чечни Дауд Сельмурзаев .

Таким образом, фонд владеет рядом успешных и получающих дорогие контракты компаний, связанных тем или иным образом с Рамзаном Кадыровым. Но главные средства поступают не от коммерческой деятельности, а добровольно-принудительно перетекают из кошельков простых чеченцев . Их общая сумма исчисляется 3 – 4 млрд рублей.

Фонд действительно содействует развитию инфраструктуры в Чечне, но в гораздо большей степени он является своего рода личной казной Кадырова, которой он пользуется как ему заблагорассудится . На них он может развлекать себя и свое окружение, приглашая в Чечню заморских и российских звезд, по-восточному щедро одаряя их – от часов всего за 100 тысяч евро до крупных чеков на сумму до двух миллионов евро.

Примечания