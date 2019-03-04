Пользователи соцсетей поддержали блогеров в споре с Нурмагомедовым

04 марта 2019, 14:42

Резкая критика спектакля "Охота на мужчин" дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, а также заявления заступившихся за артистов блогеров об угрозах, вызвали острую дискуссию в соцсетях. Пользователи соцсетей призвали бойца обсуждать не только проблемы нравственности в Дагестане, но и поднимать острые социальные проблемы. Позицию Нурмагомедова поддержали спортсмены и сотрудник Муфтията Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля актер и блогер Денис Косяков в шутливой форме вступился за спектакль "Охота на мужчин" в Дагестане, после чего, по его словам, получил угрозы, в том числе в адрес жены и детей. Косяков пояснил "Кавказскому злу", что решил не обращаться в полицию, не желая давать повод для продолжения конфликта. Блогер kamikadzedead также сообщил об угрозах, однако он отказался извиняться перед дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и раскритиковал "борцов за нравственность" в Дагестане за невнимание к социальным проблемам региона.

После того как "борцы за нравственность", в том числе боец ММА Хабиб Нурмагомедов, раскритиковали показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин", продюсер спектакля и актер Иван Жидков извинился перед жителями республики и рассказал, что в соцсетях актерам театральной группы поступают угрозы. Он отметил, что постельная сцена, которая вызвала резонанс в Дагестане, является частью произведения. Извинения принесли и организаторы показа спектакля, они пообещали проверять все постановки на соответствие местным понятиям о нравственности. При этом Совет старейшин при главе Дагестана выразил обеспокоенность агрессивной реакцией на постановку и призвал к терпимости.

Заявление, размещенное на канале kamikadzedead в YouTube 28 февраля, к 14.30 мск 4 марта набрало более 1,1 миллиона просмотров.

Пользователи соцсетей поддержали блогера

Пользователи в комментариях под записью поддержали блогера и раскритиковали Хабиба Нурмагомедова. "Я - дагестанец, и ты прав! Есть в Дагестане много проблем, которые нужно решать, а не заниматься ерундой", - написал TheTana777.

"Против, значит, нужно написать жалобу в Минкультуры, а не угрожать выйти на улицы. Цивилизованнее нужно быть. Он написал, и теперь куча людей [начала] критиковать поступки мусульман. Столько негатива против нас и все по делу (...) Сколько блогеров написали, что куча ночных клубов и ресторанов, заводов алкогольных у нас. И что, типа, мусульмане молчите, у вас в магазинах куча алкоголя и сигарет. Кидают видео наших пьяных в ресторанах", - напомнил sati1234567890.

"Чему от него (Хабиба) можно научиться? С нетерпимостью относиться к спектаклям, певцам, геям и всем, кто, по его мнению, не является настоящим мужчиной и целомудренной девушкой?" - habannn.

"Я сам - дагестанец, и мне стыдно за тех, кто призывает "убить, ушатать и побить" тебя. У нас в республике куча других более важных проблем: повышение тарифа на общественный транспорт на целых 6 рублей, огромные налоги, бешеные цены на топливо, убийство братьев Гасангусейновых. Но Хабиб, и не только он, почему-то молчат про эти насущные проблемы. Дмитрий, я вам так скажу, у нас Хабиб постепенно превращается в некого "идола", коим является Кадыров в Чечне. Мне обидно и в какой-то степени стыдно за то, что республика гуляет и отмечает победы нашего бойца [Нурмагомедова], который действительно прославил Дагестан своими победами, но ни один дагестанец не вышел поддержать отца убитых братьев, который несколько раз проводил одиночные пикеты на городской площади", - написал Хаджимурад Хаджимурадов.

"Я, будучи коренной дагестанкой, хочу сказать, Хабиб, хоть и немного, но прав. [Однако] Хабиб - спортсмен, а не политик и тем более не министр культуры Дагестана. Не он решает культурно-этические вопросы Дагестана. Единственное, что можно предпринять в этой ситуации людям консервативно настроенным, максимально отстраниться от всего этого (спектакль с возрастным ограничением 18+, клубы и т.д.). Нельзя забывать, что людей в Дагестане много, у каждого свое видение и свои моральные устои, к тому же этот спектакль не приехал бы в Дагестан, если бы не были куплены билеты. Значит, тем, кто купил билет, нравятся подобные театры. Не все, как Хабиб. Хотя Хабиб мне и симпатичен в духовно-нравственном плане, я считаю, ему не следует вмешиваться в дела министерства культуры", - отметила участница дискуссии diana abulaeva.

Однако часть пользователей соцсетей поддержала позицию бойца. "Я хочу сказать, что в Дагестане своя культура и свои традиции. Гостеприимство, куначество, дагестанская кухня, свадебные традиции, вольная борьба... И в этом списке далеко не последнее место занимает целомудрие и скромность девушек. В последнее время под влиянием зомбоящика и Instagram девушки и вовсе начали забывать про это... И вот чемпион, используя свой Instagram, призвал дагестанцев к скромности и к тому, чтоб не посещали мероприятия сомнительного характера. А это носит более чем положительный характер. Соглашусь с тем, что Хабиб не идеален. Он так же, как и все нормальные люди, сочетает в себе положительные и отрицательные качества. Но в данном случае я полностью поддерживаю своего земляка", - написал в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" Муртазали Рабадангаджиев.

Дагестанские борцы и религиозные деятели высказались против спектакля "Охота на мужчин"



Капитан сборной России по вольной борьбе, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вслед за чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым выступил с критикой показанного в Махачкале спектакля "Охота на мужчин".

"Нет слов, кроме слов позора! Зная, в какой республике мы живём, [актеры] приезжают и навязывают нам свою "культуру". Сколько можно это глотать?! До каких пор Родина великих предков будет терпеть такое унижение?!" - написал он 26 февраля в своем аккаунте в соцсети Instagram, перепостив заявление Хабиба Нурмагомедова.

Против спектакля "Охота на мужчин" высказался и руководитель отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнулла Атаев, назвав его "культурной диверсией". "Наше общество сохранило нравственный иммунитет, способность отличать оскорбительное для сознания духовно здорового человека и подвергать его критике и порицанию. А пренебрежительное отношение организаторов подобных зрелищ к религиозным чувствам верующих вызывает боль, огорчение и опасение за стабильность в нашем обществе. Больше всего удручает то обстоятельство, что у этого перформанса нашлись зрители!!! Не исключаю, что подобные спектакли или "культурные диверсии", несущие все предпосылки к деградации жителей республики, могут быть спланированы и в будущем", - заявил Атаев в видеообращении, размещенном 26 февраля в его аккаунте в соцсети Instagran.

Он также призвал организаторов мероприятий "считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре программы и сценарии спектаклей, сообразуясь с незыблемыми нормами морали, которые являются частью жизни дагестанцев".

В свою очередь министерство культуры Дагестана в своем аккаунте в Instagram разместило 27 февраля официальное заявление по поводу спектакля "Охота на мужчин". "Считаем, что здесь есть место для конструктивного диалога и обсуждения. С другой стороны, удручает низкий уровень культуры тех людей, которые в защиту своей позиции переходят на оскорбления и угрозы. Отметим, что министерство культуры предварительно знакомится с репертуаром, предлагаемым представителями бизнеса для проведения в наших подведомственных учреждениях", - говорится в заявлении. Минкульт также призвал предпринимателей "учитывать особенности республики при организации культурно-массовых мероприятий".

Навальный призвал Нурмагомедова уважать права людей

Свое мнение о скандале со спектаклем в Дагестане высказал и оппозиционер Алексей Навальный, напомнив о том, что люди имеют право на свою точку зрения и на посещение различных спектаклей.

"Мы должны с вами обсудить, может ли один человек, пусть даже очень популярный и при этом консервативно настроенный, просто брать и изгонять из целого субъекта федерации тех, кто ему не нравится. В частности, музыкантов, артистов, реперов", - отметил Навальный, напомнив, что у спортсмена в Дагестане "довольно большая группа поддержки".

Он также отметил, что артисты "боятся приезжать в Дагестан", так как им "угрожают фактически насилием". При этом, по словам Навального, люди имеют право ходить на спектакли, в библиотеки.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Отменить выступления в Махачкале были вынуждены рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В свою очередь на фоне скандала глава Дагестана Владимир Васильев вручил удостоверения своим первым общественным помощникам - старшему тренеру сборной команды республики по боевому самбо, отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову и профессору ДГУ Зауру Алисултанову.

"Мы все понимаем, что спорт - это ещё и культура, образ притягательный не только для молодежи. Это возможность как реализовать себя, так и поднять на соответствующий уровень ту школу, которую ты представляешь, тренера, коллектив, свою семью, народ и страну", - цитируются слова Владимира Васильева в сообщении от 3 марта на сайте главы Дагестана.

Напомним, что 7 ноября 2018 года стало известно, что глава Дагестана Владимир Васильев рассматривает возможность назначения бойца UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова своим помощником. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты связали резкие высказывания Хабиба Нурмагомедова с тем, что он готовит себе карьеру после ухода из большого спорта.