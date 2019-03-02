Блогер Камикадзе сообщил об угрозах от сторонников Хабиба Нурмагомедова

02 марта 2019, 09:36

Призыв к борцу Хабибу Нурмагомедову прекратить нападки на театр вызвал шквал угроз, заявил блогер Камикадзе. Он отказался извиняться перед Нурмагомедовым и раскритиковал "борцов за нравственность" в Дагестане за невнимание к социальным проблемам региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля актер и блогер Денис Косяков в шутливой форме вступился за спектакль "Охота на мужчин" в Дагестане, после чего, по его словам, получил угрозы, в том числе в адрес жены и детей. Косяков пояснил "Кавказскому злу", что решил не обращаться в полицию, не желая давать повод для продолжения конфликта.

После того как "борцы за нравственность", в том числе боец ММА Хабиб Нурмагомедов, раскритиковали показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин", продюсер спектакля и актер Иван Жидков извинился перед жителями республики и рассказал, что в соцсетях актерам театральной группы поступают угрозы. Он отметил, что постельная сцена, которая вызвала резонанс в Дагестане, является частью произведения. Извинения принесли и организаторы показа спектакля, они пообещали проверять все постановки на соответствие местным понятиям о нравственности. При этом Совет старейшин при главе Дагестана выразил обеспокоенность агрессивной реакцией на постановку и призвал к терпимости.

Блогер Камикадзе записал видео, на котором появляется перед зрителями в гриме, имитирующем кровоподтеки. Пародируя извинения, он тяжело дышит, сидя у дерева в лесу, его хватают за волосы и суют в лицо бумагу, заставляя читать. Однако вместо извинений Камикадзе обрушивается с критикой на сторонников Хабиба Нурмагомедова. "Ролик исключительно для тех, кто желал, чтобы меня нашли, избили и чтобы я извинялся перед Хабибом", - говорит блогер. Он поясняет, что "сказал Хабибу не лезть в театральное искусство", поскольку тот не специалист в этом, и обратить внимание на другие темы, такие как бесправие женщин в Дагестане. После этого, по словам блогера, он получил множество угроз и пожеланий смерти.

Камикадзе подчеркивает, что не занимается широкими обобщениями и не говорит о жителях Дагестана вообще. "Я сейчас обращаюсь не к дагестанцам, я сейчас обращаюсь исключительно к этим дикарям, которые себя называют поборниками морали и нравственности", - говорит он в кадре. Блогер критикует "борцов за нравственность" за невнимание к социальным и политическим проблемам Дагестана, за то, что они не встали на защиту обманутых дольщиков в Дагестане или не поддержали протесты местных дальнобойщиков, не отреагировали на смену власти в Дагестане и, по его мнению, не интересуются низким уровнем жизни в регионе, "который развален".

По состоянию на 09.36 мск 2 марта, этот ролик, опубликованный на Youtube 28 февраля, набрал 789203 просмотра. Его положительно оценила 81 тысяча пользователей, негативно - 11 тысяч. Видео собрало более 16 тысяч комментариев.