06 мая 2024, 13:23

Дагестанский журналист на пикете потребовал освободить Гаджиева

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 29 апреля, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Прохожие задавали вопросы о здоровье Гаджиева и дате апелляции, рассказал он после пикета.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сообщил в своем в телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит в Махачкале на пересечении улиц Р. Гамзатова и Дахадаева с требованием освободить журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиев", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомед Магомедов стоит с традиционным плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним на фотографии не видно других людей, а в отдалении, около шлагбаума через проезжую часть, стоит сотрудник силовой структуры.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил 5 марта "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева.

В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. Дата апелляции пока не назначена, защитники вносят дополнения к апелляционной жалобе, сообщил 29 апреля адвокат Гаджиева. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Журналист Магомедов на пикете в Махачкале потребовал освободить Гаджиева", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту", "Прохожие поддержали требования Магомедова освободить Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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