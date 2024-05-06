06 мая 2024, 19:44

Родители Цомартовой попросили перенести расследование в Москву

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Следователи в Дагестане неэффективно расследуют исчезновение спортсменки Анны Цомартовой, заявили родители девушки в обращениях к директору ФСБ и сенатору от Северной Осетии и попросили передать дело московским следователям.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля председатель СКР потребовал от дагестанских следователей доложить ему о результатах расследования исчезновения Анны Цомартовой. Это произошло после того, как 15 апреля мать девушки Диана Цомартова записала видеообращение к президенту, правительству и руководителям Следкома и ФСБ с просьбой о содействии в поисках ее дочери.

Поиски уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Диана Цомартова рассказала, что спортсменка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, рассматривается также версия похищения. По словам Дианы Цомартовой, Анна пропала около ведомственного санатория ФСБ. 24 марта ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению Анны Цомартовой.

Семья пропавшей в Каспийске Анны Цомартовой записала обращение к главе ФСБ Александру Бортникову. Видеообращение размещено сегодня на YouTube-канале издания "Альфа news", которое позиционируется как "независимое российское СМИ".

"Мы родители Цомартовой Анны Николаевны, которая пропала этой зимой в Дагестане, на территории санатория ФСБ. 10 февраля пропала, и третий месяц мы до сих пор мы никак не сдвинулись с места. По сегодняшний день не взяты биллинги с машин, и смывы не взяты, не допрошены охранники, не проверено, кто заезжал на территорию ФСБ. Мы очень просим вас, мы умоляем: пожалуйста, посодействуйте. Проведите расследование, направьте комиссию, направьте людей в Дагестан. У нас ничего не получается, мы никуда не сдвигаемся", - говорит на видео Диана Цомартова.

Она также попросила "отозвать дело в Москву". "Ничего не происходит в Дагестане, там всё налегке, для отчетности, для доклада всё делается. Мы хотим результата, мы хотим нашу дочку. Нам не доклад нужен, нам нужен наш ребенок", - сказала Цомартова.

Кроме того, родители Цомартовой обратились к сенатору от Северной Осетии Арсену Фадзаеву, сообщает сегодня 161.ru. В публикации ростовского издания поясняется, что Анна Цомартова - студентка Ростовского юридического института МВД.

"Арсен Сулейманович, обращаемся к вам сначала как к родителю, спортсмену и человеку, а потом как к сенатору Совета Федерации России. Вот уже почти три месяца как наша дочь Цомартова Анна Николаевна пропала во время прогулки по набережной города Каспийска. Последнее место, где она была замечена, - это территория ведомственного санатория ФСБ «Дагестан». Несмотря на то, что территория санатория нашпигована камерами видеонаблюдения и охраняется вооруженными сотрудниками ФСБ, местонахождение Анны до сих пор не установлено", - цитирует издание обращение родителей.

На неоднократные заявления в управление СКР по Дагестану и в республиканские прокуратуру и МВД родители девушки получают "или отписки, или их вообще игнорируют". "Просим вашего содействия в том, чтобы расследование дела по факту исчезновения нашей дочери Анны Цомартовой передали в центральный офис СК РФ", - говорится в публикации.

Напомним, 10 марта Диана Цомартова заявила, что после ознакомления с материалами дела об исчезновении ее дочери семья пришла к выводу, что следователи не провели должной работы. Она отметила, что подала на них жалобу.

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Примечание:

"Мать Цомартовой попросила Путина о содействии с поисками ее дочери", "Федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой", "Меняйло опроверг версию об отъезде Цомартовой из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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