Кадыров расширил список адресатов своих угроз

30 августа 2019, 10:55

Рамзан Кадыров 29 августа пригрозил "спрашивать по закону" не только с оппонентов в соцсетях, но и с тех, кто распространяет их критику в адрес руководства Чечни. В то же время глава республики призвал не реагировать на сообщения в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа житель Махачкалы Гаджимурад Исабеков в видеообращении вызвал Рамзана Кадырова на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Принять бой вместо Кадырова вызвались как минимум четыре немолодых жителя Чечни. Сегодня в соцсетях появилось новое видео Гаджимурада Исабекова, который публично извинился перед Рамзаном Кадыровым после беседы с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

У жителей Дагестана, богословов и пользователей соцсетей вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев. Позднее Кадыров неоднократно заверил, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, а упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в интернете. 27 августа министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров пригрозил, что "принципиальные храбрецы", которые оскорбляют Кадырова, рискуют "ползать у ног" и просить прощения. Угрозы Умарова привели к новому витку взаимных претензий дагестанцев и чеченцев.

Видеоролик "Рамзан Кадыров о так называемых «кнопочных героях»" опубликован на YouTube-канале ИА "Чечня Сегодня" 29 августа. На трехминутном видео глава Чечни, выступая в зале перед подчиненными, произносит эмоциональный монолог на чеченском языке, периодически изображая жестами человека, набирающего текст на экране смартфона. К 10.53 мск видео набрало 322 просмотра, под ним опубликован один комментарий на чеченском языке.

Рамзан Кадыров раскритиковал пользователей соцсетей, которые, скрываясь под никами, распространяют ложную информацию, пояснило в тот же день информагентство, опубликовав на своем сайте фрагменты перевода речи главы Чечни.

"Некоторые "кнопочные герои" пишут в социальных сетях все, что им заблагорассудится, в адрес руководства и народа Чечни, а когда ты просишь их представиться и показать факты того, о чем они говорят, - полностью исчезают. Удаляют свои страницы и стирают всю информацию. Потом, когда их находят и просят привести доказательства того, что они написали в сети, сразу начинают плакать и отнекиваться. Зачем специально идти и писать вещи, которых ты даже не знаешь?" – сказал Кадыров.

Глава республики также подверг критике тех, кто "подобные записи распространяет, также не имея абсолютно никакого подтверждения этой информации". "Почему бы просто не пройти мимо, когда видишь такую дезинформацию, а не сидеть и не распространять это все?! Люди должны знать, что за каждое лживое слово будет спрос по закону", - процитировало Рамзана Кадырова агентство, не уточнив, о какой именно дезинформации говорит глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров в споре об имаме Шамиле также озвучил угрозы в адрес оппонентов. Эти слова обостряют конфронтацию между чеченцами и дагестанцами, а характер его заявления неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили пользователи сети и жители Чечни.

Напомним, что еще в конце 2015 года правозащитники констатировали, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер. Позднее практика принуждения к извинениям получила распространение за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".