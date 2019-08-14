Угрозы в адрес дагестанцев дали новый повод для критики Кадырова

14 августа 2019, 04:46

Угрозы оппонентам, которые высказал Рамзан Кадыров в споре об имаме Шамиле, порождают новую конфронтацию между чеченцами и дагестанцами, а характер его заявления неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили пользователи сети и жители Чечни. Привлечь Кадырова к ответственности за такие угрозы невозможно, отметила медиаюрист Галина Арапова.

Как сообщал "Кавказский узел", в 20-ю годовщину вторжения в Дагестан боевиков из Чечни Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду" должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, заявил в очередном видеообращении Рамзан Кадыров.

"Если дальше продолжать будете писать... ну, есть черти, и их остановит только пуля. Мы с чертями воюем уже давно, так что не будьте чертями", - говорит Кадыров в видеозаписи, опубликованной 9 августа на странице za_kra_albakov в соцсети Instagram. Рамзан Кадыров в состоянии реализовать свои угрозы в адрес комментаторов и блогеров, а некоторые журналисты после его заявлений будут прибегать к самоцензуре, заявили "Кавказскому узлу" главред информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев и блогер Расул Асад.

Заявления главы Чечни о "чертях" и "кнопочных героях" вредны и провокационны, полагают пользователи YouTube и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Видеозапись "Рамзан Кадыров об Имаме Шамиле. (Обращение к Дагестанцам)", опубликованная пользователем YouTube Ibnuadam 8 августа, набрала к 3.45 мск 14 августа 30 500 просмотров и 556 комментариев. На видео продолжительностью более 26 минут глава Чечни рассуждает об имаме Шамиле, грозит расправой "чертям", призывая недовольных дагестанцев приехать к нему в Грозный и высказать претензии лично.

"Не понимаю Кадырова, в чем польза от таких слов [...] Для ислама и мусульман Чечни и Дагестана нет никакой пользы от этих слов. [...] Поэтому я прошу, в первую очередь Кадырова, оставить это разговор. Тем более как главу республики, его не украшает это мелочный разговор", - написал в комментариях пользователь Ваня Петров.

"Этот человек президент республики, это взрослый человек, это человек который называет себя мусульманином, а разговоры как у подростка. Имам был похоронен на кладбище рядом с Пророком, этим все сказано", - отметил пользователь Ризван Ахмедов. "Нельзя руководителю ссорить два народа! Делить нельзя людей на два лагеря", - считает Юсуп Зайнулабидов.

Жители Чечни также раскритиковали уровень рассуждений Рамзана Кадырова. «Это вредное и провокационное заявление. Рамзан ведет себя не как глава субъекта, а как какой-то паренек, который вызывает оппонентов на разборки», - сказал житель региона Абу корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Мадина придерживается сходного мнения. «Кадыров ведет себя [на этой записи] не как государственный муж и глава региона. Оскорбления своих критиков, угрозы вплоть до применения оружия - такие высказывания просто недопустимы», - сказала она.

«Кадыров позволяет себе употреблять такие уничижительные высказывания в адрес своих критиков и грозит им расправой. Его заявление вносит раскол между чеченцами и дагестанцами - снова пошли взаимные упреки и оскорбления в сетях, как это было во время недавних разбирательств по поводу границ», - сказал житель Чечни Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

На фоне июньского конфликта из-за дорожных знаков у границы Дагестана и Чечни Рамзан Кадыров обещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии. "Я вам говорю - не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Оттого, что... мы работаем на таких должностях, это не означает, что мы не люди", - также заявил Кадыров.

«Мне было очень неприятно слушать заявление Рамзана Кадырова: он открыто заявляет, что заставляет оппонентов извиняться на коленях, добивается каких-то разборок, дает понять, что критиков ждет пуля. Если бы кто-то другой говорил такие вещи, то это могло бы стать поводом для серьезного разбирательства», - считает грозненец Султан.

Привлечь Рамзана Кадырова к ответственности за угрозы в сети не получится, считает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Проблема состоит в том, что Кадырова привлечь к ответственности практически невозможно. Комментатор не является журналистом - это обычный гражданин, который пользуется правом свободного выражения мнения. Перепалка Кадырова с гражданами в интернете квалифицируется как беседа двух граждан, с той лишь разницей, что глава Чечни – влиятельный человек, и за ним идет некий шлейф ситуаций, когда высказанные угрозы воплощались в действия. Можно, например, вспомнить историю Джалалдинова», - рассказала Арапова «Кавказскому узлу».

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

«Выражение «чертей остановит только пуля» можно рассматривать в качестве угрозы жизни, но применить нормы УК РФ не получится до тех пор, пока пользователь, которому поступила угроза, не будет деанонимизирован и не подаст заявление в правоохранительные органы. Но раскрыться человек вряд ли захочет, ведь выход из тени гораздо опаснее, чем угроза в интернете. Получается, что правовые инструменты отсутствуют», - заключила Арапова.

О практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед Рамзаном Кадыровым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".