Угрозы чеченского министра обострили спор о Шамиле в соцсетях

27 августа 2019, 16:12

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров после адресованного Кадырову вызова на поединок предостерег пользователей сети от оскорблений главы республики. "Принципиальные храбрецы" рискуют "ползать у ног" и просить прощения, предупредил чиновник. Слова Умарова привели к новому витку взаимных претензий дагестанцев и чеченцев в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными видеообращениями.

У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркнул, что относится с уважением к Шамилю и к дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опубликовал сегодня на своей странице в Instagram видеозапись, адресованную, по его словам, "великим героям", которые "прикрываясь своими национальными героями и культурами", начинают "оскорблять лидера другого народа".

"Оскорбляя нашего лидера, вы оскорбляете наш народ. Если кто-то из наших ребят вдруг находит вас и начинает вам не очень законно что-то объяснять, то это тоже пятно для нашего народа, и мы бы не хотели, чтобы это происходило с вами. Потому что нет более омерзительной картины, когда у твоих ног ползает трус, который еще вчера корчил из себя принципиального храбреца", - сообщил, глядя в камеру, чеченский министр. В аннотации к видео он уточнил, что "ползающему в ногах" человеку придется просить прощения.

Публикация Джамбулата Умарова набрала, по состоянию на 16.11 мск, более 21 тысячи просмотров, под ней размещено 211 комментариев. Авторы некоторых из них сочли видеообращение министра ответом Гаджимураду Исабекову.

"Если вы имеете в виду Хаджимурада, то прежде всего скажу, что я и многие дагестанцы против такого рода высказываний. Но, как мне показалось, Хаджимурад ни единым словом не оскорбил главу соседней республики, наоборот, он Рамзана Ахматовича и Ахмата-хаджи очень и очень хвалил, ну и вызвал на бой Рамзана Ахматовича, мотивируя это тем, что он высказал своё личное мнение, а не позицию руководства Чеченской республики, а вот ответы Хаджимураду вполне взрослых мужчин содержали слова типа «порву» и подобные им", - указал, в частности, пользователь musaabdulla5235.

"Сами начали оскорблять 200 лет назад ушедшего... имама Шамиля, а тут хотите, чтоб мы промолчали. Он [Кадыров] же себя выдал храбрым, унижая покойного Шамиля, сейчас пусть он выйдет с ним [Исабековым] один на один. Что вы заступились за шефа, он что, не хозяин своих слов?" – написал Джамбулату Умарову abbas.8129.

Часть пользователей соцсети не одобрила озвученный министром знак равенства между чеченским народом и Рамзаном Кадыровым. "Когда вы оскорбляли нашего лидера имама Шамиля, то вы сказали, что каждый имеет право критиковать и обсуждать его личность... А когда касается вашего лидера, то это является оскорблением чеченского народа!!!" – возмутился dag0020.

"За всё, что произошло, будет отвечать Рамзан Кадыров перед Аллахом. Он первый начал обвинять нашего имама Шамиля, который в тысячу раз дороже нам, чем наши отцы. Он разбудил смуту", - написал, обращаясь к Джамбулату Умарову, muslim_muslimov1980.

"Джамбулат, выступите с инициативой принятия закона, предусматривающего уголовное наказание за любое нелицеприятное высказывание в адрес Великого Рамзана", - иронически написал putnik0611.

Пользователь vandorley_95_ в свою очередь возразил, что работает "среди дагестанцев" и считает их братьями. "Если даже они не считают нас братьями, я буду считать, потому что мы мусульмане! И где бы не находился, никогда не давал высказать что-то плохое про Кадырова, всегда и везде затыкал рот и буду затыкать", - написал он

Некоторые пользователи призвали прекратить затянувшийся спор об имаме Шамиле. "Тема была, что Рамзан чем-то задел Имама Шамиля, потом, когда спросили у Кадырова, он сказал что не оскорблял Имама Шамиля, на этом должен был закончиться этот базар, мы же каждый день читаем Альхам во время намаза, неужели не понимаем, что мы все мусульмане? Оставьте этот разговор ради Аллагьа, надоели эти смуты", - написал, в частности, magi_n0706.

"Джамбулат, у меня один вопрос к тебе и всей вашей бригаде... Для чего вы подняли тему Имама Шамиля, для чего его раскачиваете, вам там заняться нечем, или у вас народ так хорошо живёт, что вы историю поднимаете, которой уже 200 лет?" – эмоционально высказался пользователь xadghimurad, в профиле которого указано имя "Хаджимурад Гасанов".

Пользователи YouTube раскритиковали автора вызова Кадырову

Под видеообращением Гаджимурада Исабекова к Рамзану Кадырову дискуссия пользователей YouTube также продолжается. По состоянию на 16.11 мск, видео набрало более 58 тысяч просмотров, под ним опубликовано более 1,1 тысячи комментариев. Авторы многих новых комментариев призвали не усиливать межнациональную напряженность.

"Смелый поступок, Хаджи, уважаю! Но думаю, не стоит добиваться поединка и стремиться к дальнейшей ссоре между братьями, осадок после проделанного останется", - написал, в частности, пользователь под ником "Андрей Вячеславович", подчеркнув, что относится с уважением и к чеченскому и к дагестанскому народу.

"Салам алейкум из Казахстана. Да, братья, со стороны смотришь и совсем не радуют эти выяснения отношений между кавказскими народами. Вы должны стать единым регионом. Эти интернет-разборки надо запретить хотя бы временно", - написал пользователь с ником "он".

"Братья, неужели вы не видите, нас хотят стравить, смуту сеют. Им это нужно в своих корыстных целях!" – написал Арслан Арслан, не уточнив, кого имеет в виду.

"Провокации со стороны органов", - с иронией отреагировал пользователь Вася Васин

Пользователь Илона Граф осудил позицию автора видеообращения. "Смелости набрался, вызвал [Кадырова] на бой. Но подумай головой, пойми же наконец. Он глава республики, а не дворовый твой сосед, с которым ты в домино бьёшься во дворе. Ну давай Путина на бой вызывай или Лаврова... Вам самим не стыдно, вы опустились вообще ниже плинтуса. Один на бой вызывает честно. А другой, пользуясь властью, запугав, заставляет или извиняться или преклоняться", - написал автор комментария.

Угрозы оппонентам, которые высказал Рамзан Кадыров в споре об имаме Шамиле, порождают новую конфронтацию между чеченцами и дагестанцами, а характер его заявления неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили пользователи сети и жители Чечни.

Напомним, что правозащитники еще в конце 2015 года констатировали, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер. 21 января 2019 года Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ специальные рубрики для покаяний, чтобы жители Чечни отвечали "за свои слова и поступки" в соцсетях. Позднее власти Чечни заверили, что слова Умарова были неверно интерпретированы. Сюжеты с покаяниями и так регулярно появляются на телевидении, указали тогда местные жители.