Вызов Кадырова на поединок спровоцировал волну обращений чеченцев к дагестанцу

26 августа 2019, 20:39

Житель Махачкалы опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо главы республики вызвались как минимум трое жителей Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными обращениями.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Его оценка роли Шамиля вызвала протесты у жителей и духовенства Дагестана. Впоследствии Кадыров неоднократно заверял, что относится с большим уважением и к имаму, и к дагестанцам, которые поспорили с его оценкой личности Шамиля.

Рамзан Кадыров предлагал жителям Дагестана, несогласным с его оценкой Шамиля, помитинговать в Грозном. "Я им говорю, почему, если я оскорбил имама Шамиля, вы собираетесь там, в Дагестане, в Махачкале? Приезжайте ко мне, у нас есть площадь, там соберитесь", - сказал Кадыров на видео, опубликованном 8 августа на канале агентства "Чечня сегодня" в YouTube.

Видеообращение Гаджимурада Исабекова к Рамзану Кадырову широко распространилось в соцсетях 23-25 августа. На видео мужчина в спортивной футболке с надписью Russia обращается к Рамзану Кадырову. "Меня зовут Гаджимурад, я живу в Махачкале и являюсь соплеменником великого имама Шамиля, в величии которого ты засомневался", - представляется он.

Мужчина отмечает, что записал свое видео более чем через 10 дней после того, как Кадыров призвал несогласных с ним дагестанцев приехать в Грозный и подискутировать с ним. Он признается, что не сразу узнал о разгоревшихся в соцсетях спорах.

Исходное обращение было опубликовано пользователем "Гаджимурад Исабеков" на YouTube еще 21 августа. Видеозапись под названием "Обращение Рамзану" продолжительностью 1 час 37 минут, по состоянию на 20.30 мск, набрала 44 268 просмотров и 750 комментариев.

"Я, Рамзан, вызываю тебя на бой. Ты кричишь: "Мы воины, чеченцы!". Я хочу проверить тебя, какой ты воин, лично тебя проверить. Мне 54 года, 90 килограмм вес, не чемпион мира, не спортсмен [...] право выбора места оставляю за тобой", - говорит Исабеков на видео. Эта часть обращения была опубликована 23 августа на странице echo.dagestana в Instagram, к 20.30 мск 26 августа она набрала 13,5 тысячи просмотров.

Многие подписчики сообщества одобрительно высказались о Гаджимураде, хотя некоторые назвали его провокатором. "Он ничего лишнего не говорит, молодец", - написал пользователь rizvan_19711. "Если Рамзана Ахматовича вызвали, то, я считаю, он должен выйти с ним на бой один на один. Мужчина всегда остается мужчиной, так что тут отговорок не должно быть никаких", - пишет woskesenie777. "В сети все писаки, а при встрече начинается братство и дружба народов. Мужик провоцирует лишний раз", - отметил saidakhmad859.

Три жителя Чечни вызвались принять бой вместо Кадырова

Вместо Рамзана Кадырова на вызов отреагировали жители Чечни Идрис, Ваха и Тагир. Они по отдельности записали видеообращения к жителю Дагестана.

"Ты кто такой, Гаджимурад? Где ты сидишь, а где Рамзан Ахматович. Я принимаю вызов! Если ты мужчина, назови время и место, где мы можем с тобой встретиться, и я тебя порву!" - заявляет человек на видео, опубликованном 24 августа в сообществе kavkaz_days в Instagram. Запись по состоянию на 20.30 мск 26 августа набрала более 42 тысяч просмотров.

Многие подписчики сообщества призвали прекратить обмен провокационными видеообращениями. "Наверное пора уже закрыть эту тему и начать вспоминать все хорошее, что есть между нашими республиками и народами . Почему имамы мечетей молчат. Я сам на днях столкнулся с откровенно враждебным отношением со стороны работника ГИБДД братской республики. Вот к чему мы идем", - написал gadzhimuradamaev.

"Кто еще мужчина? Запишите еще обращение. Сейчас чем больше видеообращений, тем больше ты мужчина", - иронично заметил kulon06. "Не устраивайте цирк! Молодежь берет пример с вас", - написал khabib_tsumada. "Стыд и позор, вот что могу я про Вас сказать. Два братских народа, до чего мы докатились", - посетовал пользователь okna_dveri_zhaliuzi.

В интервью Руслану Курбанову Кадыров заверил, что упреки в адрес последователей имама Шамиля были направлены не жителям Дагестана, а "кнопочным героям". Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Паблик golos_kavkaz 25 августа опубликовал еще одно видеообращение Идриса вместе с двумя другими видео. "Президент - не ваш уровень, я принимаю ваш вызов", - говорит на видео Идрис. На второй записи другой мужчина тоже обращается к Гаджимураду. "Кто ты такой, чтобы обращаться к нашему президенту, который отдал все за нашу республику! Если ты такой смелый [...] я в любое время готов с тобой встретиться и порвать тебя", - говорит человек, назвавшийся 58-летним Вахой.

На третьей записи к Гаджимураду обращается 61-летний Тагир. "Я готов с тобой встретиться в любое время, в любом месте и порвать тебя, в порошок растереть! [...] Готов принять твой вызов, так что извинись, пока не поздно, перед президентом", - заявляет он.

Подписчики паблика осудили эти обращения как поведение, недостойное взрослых людей. "Показывают молодежи, как не надо делать", - написал _amway_gold_. Вот они, реальные "кнопочные герои" - "диванные войска". Мне 32 года, и мне стыдно за вас", - написал arsen645. "А в чем проблема, собственно говоря? Ваш "президент" сам вызывал всех, кто хочет ему что-то сказать. Вот и появился человек, теперь он как мужчина обязан принять этот бой, а не его [подхалимы]. Пусть отвечает за свои вызовы", - написал gidvideo26.

Гаджимурад похвалил Кадырова

Наряду с ответами Гаджимураду в Instagram 24 августа появился еще один фрагмент записи с Гажимурадом. На этом видео житель Дагестана, вызывавший главу Чечни на поединок, хвалит Рамзана Кадырова.

"Ты наш главнокомандующий! За то, что ты из Чеченской Республики сделал конфетку, тебе не генерал-майора надо дать, Рамзан, тебе надо генерала армии дать! Если есть такие регалии, то дважды герой Российской Федерации, трижды герой Российской Федерации, ты это заслужил", - говорит Гаджимурад Исабеков на видео.

Фрагмент записи был с этими словами опубликован, в частности, пабликом kavkaz_days в Instagram. Некоторые пользователи соцсетей восприняли его как новое видео от Гаджимурада.

"Нам прислали видео, в котором Хаджимурад (который хотел дуэли с Кадыровым) восхищается тем, в каком виде сейчас Чеченская Республика, и как много работы провел Рамзан Ахмадович. Налицо наличие конструктива. Надеюсь, автора к гибкости позиции не "подтолкнули", - говорится в сообщении Telegram-канала "Годекан" от 25 августа.

Журналист Максим Шевченко 12 августа извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. После звонка Магомеда Даудова журналист заявил, что использовал "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", и "готов взять их обратно". Отказ Максима Шевченко от слов "дал заднего" в адрес Рамзана Кадырова напомнили пользователям соцсетей о других случаях извинений перед главой Чечни.

В действительности хвалебные слова о Кадырове изначально были в полной версии видео, опубликованной на YouTube 21 августа. Отдельные подписчики паблика в Instagram указали в комментариях, что это другой вырезанный фрагмент одного видео. Мнения пользователей, комментирующих полное видео Гаджимурада Исабекова, разделились: одни комментаторы согласились с его трактовкой исторических событий, другие резко раскритиковали ее.

"Смешно слышать о том, что у чеченцев не было государства, пока не пришли аварцы и не указали, где и кому как жить", - написал пользователь Edmond Dantes. "Еще один знаток истории и потомок Шамиля свалился в ютюб. Хаджимурад, ты спустя 10 дней только догнал тему, что ли? Это уже никому не интересно, и твой пиар-вызов Кадырова на бой [это] как минимум смешно", - написал Али Алиев.

"54 года тебе, вроде уже не молод, вызываешь на бой главу соседней республики? Что с тобой? Как ты это себе представляешь? Вызываешь одного человека, а сообщаешь об этом всему youtube? Зачем? Поезжай в Грозный или Хоси-Юрт, на КПП у резиденции скажешь, кто и зачем тебе нужен. Уверен, тебя услышат, и долго ждать тебе не придется", - написал Тимур Исаев.

"Может вызвать на бой главу глупо, но еще глупее главе высказываться и отвечать на все, что пишут в соцсетях. А еще ужаснее заставлять людей извиняться, пользуясь своей властью", - написал Александр Ибрагимов.

Угрозы оппонентам, которые высказал Рамзан Кадыров в споре об имаме Шамиле, порождают новую конфронтацию между чеченцами и дагестанцами, а характер его заявления неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили пользователи сети и жители Чечни. К публичным извинениям в Чечне приводит не только критика властей, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

"Уроженец Дагестана записал обращение к Кадырову, в котором вызвал Кадырова на бой.

Несколько жителей Чечни приняли этот вызов вместо Кадырова и записали ответные ролики. [...] Наблюдаю за этой клоунадой уже третий день и вообще никак не хотел это комментировать. Но решил, что все-таки надо. Хочу обратиться к авторам этих обращений и убедительно их попросить: "Пожалуйста, не размножайтесь!" - подытожил 26 августа чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале.