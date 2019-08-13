Соцсети сочли заявление Шевченко продолжением практики извинений перед Кадыровым

13 августа 2019, 23:59

Отказ журналиста Максима Шевченко от слов "дал заднего" в адрес Рамзана Кадырова напомнили пользователям соцсетей о других случаях извинений перед главой Чечни. Сам Шевченко обратил внимание, что не отказывался от своей позиции в дискуссии об имаме Шамиле.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист Максим Шевченко 12 августа извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. После звонка Магомеда Даудова журналист заявил, что использовал "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", и "готов взять их обратно".

В 20-ю годовщину вторжения в Дагестан боевиков из Чечни Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, заявил в очередном видеообращении Рамзан Кадыров.

Пользователи социальных сетей восприняли заявление Максима Шевченко об отзыве своих слов как очередное извинение перед Рамзаном Кадыровым и одновременно отказ от своей позиции. Многие комментаторы иронизируют, что журналист сделал ровно то же самое, в чем уличил главу Чечни.

"А теперь Кадыров имеет полное право сказать, что Шевченко дал заднего. И что-то мне подсказывает, что извиняться перед оппонентом он потом не станет", - написал журналист Николай Руденский на своей странице в Facebook. "Уже несколько лет видео с извинениями перед Рамзаном - излюбленный формат русского интернета", - добавил он в комментарии к посту.

О практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед Рамзаном Кадыровым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Другие пользователи соцсети тоже вспомнили о практике публичных извинений перед главой Чечни. "Давно пора запустить новый канал на телеке с извинениями Кадырову. "Я больше так не буду ТВ", - написал Иван Сергеев в паблике издания "Медуза".

Подписчики Максима Шевченко в Instagram оставили разочарованные комментарии под видео с извинениями, предположив, что власти Чечни запугали журналиста. "Максим, я разочарована. Всегда восхищалась вашей прямотой. Да уж", - написала salya.mamedova. "А кто захочет чтобы ему пальцы сломали и язык вырвали?" - отметил keran.ibragimkhalilov.



На фоне конфликта из-за дорожных знаков у границы Дагестана и Чечни Рамзан Кадыров обещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии. "Я вам говорю - не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Оттого, что... мы работаем на таких должностях, это не означает, что мы не люди", - также заявил Кадыров.

"Максим, мы вас уважаем за то, что вы всегда высказываете свое мнение, не боясь ничего. Надеюсь, вы и дальше таким останетесь. И вас не запугают никакие политики", - написала zukhra_si. "Как так можно людей за комментарии пулей пугать? За каждое высказывание к журналистам звонить и претензии предъявлять", - возмутился пользователь lebalav24.



Некоторые пользователи раскритиковали руководство Чечни за чрезмерное внимание к критике в соцсетях и блогах. "Я поражаюсь уровнем руководства Чечни. Блоги, хайпы, просмотр и анализ комментариев! Делать нечего что ли?" - написал 8770727a. "Им там нечем заняться, кроме того чтобы следить за стримами блогеров?" - недоумевает 6879.ruslan.



После такой дискуссии в соцсетях Максим Шевченко счел нужным объяснить свою позицию. "Многие почему-то восприняли мои слова вежливости по отношению к Рамзану Кадырову как отказ от моей принципиальной позиции по имаму Шамилю. Это совсем не так! Я не согласен со многими тезисами Рамзана и в ближайшее время выложу на своем ютуб-канале видео с обоснованием своих взглядов", - написал сегодня журналист в своем Instagram.

Шевченко добавил, что у чеченцев и дагестанцев разный взгляд на личность имама Шамиля, но выразил уверенность, что "два народа найдут общий язык".

Делом всей жизни имама Шамиля было создание имамата - теократического государства, базирующегося на принципах шариата. В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографической справке об имаме Шамиле, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".