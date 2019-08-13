Скриншот публикации Максима Шевченко в Instagram https://www.instagram.com/p/B1GaPx1gFrA/

13 августа 2019, 23:59

Соцсети сочли заявление Шевченко продолжением практики извинений перед Кадыровым

Отказ журналиста Максима Шевченко от слов "дал заднего" в адрес Рамзана Кадырова напомнили пользователям соцсетей о других случаях извинений перед главой Чечни. Сам Шевченко обратил внимание, что не отказывался от своей позиции в дискуссии об имаме Шамиле.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист Максим Шевченко 12 августа извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. После звонка Магомеда Даудова журналист заявил, что использовал "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", и "готов взять их обратно".

В 20-ю годовщину вторжения в Дагестан боевиков из Чечни Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, заявил в очередном видеообращении Рамзан Кадыров.

Скриншот поста Николая Руденского в Facebook. https://www.facebook.com/nikolai.rudensky/posts/2658954054117696Пользователи социальных сетей восприняли заявление Максима Шевченко об отзыве своих слов как очередное извинение перед Рамзаном Кадыровым и одновременно отказ от своей позиции. Многие комментаторы иронизируют, что журналист сделал ровно то же самое, в чем уличил главу Чечни.

"А теперь Кадыров имеет полное право сказать, что Шевченко дал заднего. И что-то мне подсказывает, что извиняться перед оппонентом он потом не станет", - написал журналист Николай Руденский на своей странице в Facebook. "Уже несколько лет видео с извинениями перед Рамзаном - излюбленный формат русского интернета", - добавил он в комментарии к посту.

О практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед Рамзаном Кадыровым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Скриншот комментария Ganz Epsar в Facebook https://www.facebook.com/rasultav/posts/3412704635410071?comment_id=3412720598741808&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7DДругие пользователи соцсети тоже вспомнили о практике публичных извинений перед главой Чечни. "Давно пора запустить новый канал на телеке с извинениями Кадырову. "Я больше так не буду ТВ", - написал Иван Сергеев в паблике издания "Медуза".

Скриншот комментария Ивана Сергеева в Facebook.Подписчики Максима Шевченко в Instagram оставили разочарованные комментарии под видео с извинениями, предположив, что власти Чечни запугали журналиста. "Максим, я разочарована. Всегда восхищалась вашей прямотой. Да уж", - написала salya.mamedova. "А кто захочет чтобы ему пальцы сломали и язык вырвали?" - отметил keran.ibragimkhalilov.

На фоне конфликта из-за дорожных знаков у границы Дагестана и Чечни Рамзан Кадыров обещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии. "Я вам говорю - не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Оттого, что... мы работаем на таких должностях, это не означает, что мы не люди", - также заявил Кадыров.

Комментарий salya.mamedova в Instagram"Максим, мы вас уважаем за то, что вы всегда высказываете свое мнение, не боясь ничего. Надеюсь, вы и дальше таким останетесь. И вас не запугают никакие политики", - написала zukhra_si. "Как так можно людей за комментарии пулей пугать? За каждое высказывание к журналистам звонить и претензии предъявлять", - возмутился пользователь lebalav24.

Некоторые пользователи раскритиковали руководство Чечни за чрезмерное внимание к критике в соцсетях и блогах. "Я поражаюсь уровнем руководства Чечни. Блоги, хайпы, просмотр и анализ комментариев! Делать нечего что ли?" - написал 8770727a. "Им там нечем заняться, кроме того чтобы следить за стримами блогеров?" - недоумевает 6879.ruslan.

Комментарий keran.ibragimkhalilov в Instagram.После такой дискуссии в соцсетях Максим Шевченко счел нужным объяснить свою позицию. "Многие почему-то восприняли мои слова вежливости по отношению к Рамзану Кадырову как отказ от моей принципиальной позиции по имаму Шамилю. Это совсем не так! Я не согласен со многими тезисами Рамзана и в ближайшее время выложу на своем ютуб-канале видео с обоснованием своих взглядов", - написал сегодня журналист в своем Instagram. 

Шевченко добавил, что у чеченцев и дагестанцев разный взгляд на личность имама Шамиля, но выразил уверенность, что "два народа найдут общий язык".

Делом всей жизни имама Шамиля было создание имамата - теократического государства, базирующегося на принципах шариата. В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографической справке об имаме Шамиле, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Показная помощь от имени Кадырова подчеркнула его претензии на статус "правозащитника"", "Идея о переименовании Курчалоевского района продолжила тренд "ахматизации" Чечни", "Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 августа 2019, 02:10

  • Защита Гварамии обжаловала решение о залоге

    Адвокат подал апелляцию на решение Тбилисского городского суда, установившего залог в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамии. Судья при вынесении решения опирался на документы, которых не было в представленных прокурором материалах дела, заявил защитник.

14 августа 2019, 01:13

14 августа 2019, 01:10

  • Защита заявила об ухудшении состояния Малсага Ужахова

    Глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов не получает в СИЗО всех лекарств, необходимых ему в связи с рядом тяжелых заболеваний. Свидания с родными активисту на время следствия запрещены, рассказал "Кавказскому узлу" его адвокат.

14 августа 2019, 00:07

  • Азербайджанский "Карабах" покинул Лигу чемпионов

    Футбольный клуб "Карабах", проиграв на встрече в Баку кипрскому АПОЭЛ со счетом 0:2, выбыл из борьбы в Лиге чемпионов. Согласно регламенту еврокубков, азербайджанская команда имеет право сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы.

13 августа 2019, 23:26

  • Суд в Махачкале продлил арест Тамбиеву

    Советский суд Махачкалы оставил под стражей до 13 сентября Кемаля Тамбиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма. Тамбиев рассказал, что в СИЗО ему запрещают свидания с родными и ограничивают встречи с адвокатами.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи