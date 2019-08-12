Шевченко отозвал слова о Кадырове после звонка Даудова

12 августа 2019, 19:35

Журналист Максим Шевченко сдержанно извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. "Взять обратно" свое суждение ему пришлось после звонка Магомеда Даудова.

Как сообщал "Кавказский узел", в 20-ю годовщину вторжения в Дагестан боевиков из Чечни Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле, однако полицейские убедили собравшихся разойтись и согласовать митинг с властями. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, заявил в очередном видеообращении Рамзан Кадыров.

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал глава Чечни в интервью агентству "Чечня сегодня". Муфтият Дагестана раскритиковал слова Кадырова. Блогер Тумсо Амбдурахманов расценил спор между Духовным управлением мусульман Дагестана и главой Чечни как провокацию межнационального конфликта.

О разговоре со спикером парламента Чечни Максим Шевченко рассказал сегодня в своем Instagram. Журналист отметил, что с Даудовым его связывают "достаточно хорошие отношения".

Речь шла о словах, сказанных Шевченко в эфире YouTube вечером 11 августа. Журналист заявил, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в начатом им же споре о личности имама Шамиля и раскритиковал суждения главы Чечни со ссылкой на исторические данные.

По словам журналиста, Даудов "обратил его внимание" на "на эти обидные слова". "Я, конечно же, готов взять их обратно", - сказал Шевченко на видео, опубликованном в Instagram. В текстовом сообщении журналист добавил, что это "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца".

О практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед Рамзаном Кадыровым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Даудов заверил Шевченко, что политологу, старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН Руслану Курбанову "в Грозном ничего не угрожает во время дискуссии с Рамзаном Кадыровым о личности имама Шамиля". "Во все остальном я остаюсь при своем мнении", - добавил Шевченко.

Руслан Курбанов 10 августа сообщил в своем Instagram, что глава Чечни приглашает его в Грозный, "чтобы завершить дискуссию о личности имама". Политолог сам вызывался подискутировать с Кадыровым или Даудовым о Шамиле. "Магомед Даудов уверил меня в том, что Рамзан Кадыров много раз заявлял о своем уважении к имаму Шамилю", - сказал Курбанов на видео.