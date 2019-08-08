Тумсо указал на различие имама Шамиля и Ахмата Кадырова

08 августа 2019, 22:10

Ахмат Кадыров перешел на сторону России и начал бороться с теми, кого призывал с Россией воевать, напомнил блогер Тумсо Амбдурахманов после критики Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля. Спор между муфтиятом Дагестана и главой Чечни он расценил как провокацию межнационального конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным утверждение "чеченские террористы напали на Дагестан". Он также провел параллель между событиями 20-летней давности и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Муфтият Дагестана раскритиковал слова Кадырова об имаме Шамиле, а жители республики осудили высказывания Кадырова.

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал глава Чечни в интервью агентству "Чечня Сегодня". Слова Кадырова об имаме Шамиле спровоцировали в социальных сетях флешмоб: пользователи из Дагестана публикуют изображения имама и выказывают уважение его личности. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выступил против "лавины ненависти", обрушившейся на Рамзана Кадырова за его высказывания об имаме Шамиле.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов отреагировал на заявление Кадырова о Шамиле, сопоставив пути имама и путь отца нынешнего главы Чечни Ахмата Кадырова. Видео продолжительностью более 9 минут блогер опубликовал сегодня на своем YouTube-канале. По состоянию на 21.30 мск запись просмотрели более 145 тысяч человек.

"Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек, сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина", - процитировал блогер выдержку из интервью Кадырова. Абдурахманов выразил недоумение, что Рамзан Кадыров говорит "о верноподданичестве Шамиля России с неким осуждением".

"Ведь твой отец сделал почти то же самое. Почему почти? В отличие от имама Шамиля, твой отец не сдался, он перешел на сторону России. Твой отец также призывал чеченцев бороться с Россией, вести с ней священную войну", - заявил Тумсо Абдурахманов.

Блогер привел несколько фрагментов из выступлений Ахмата Кадырова в период его конфронтации с Москвой. В одной из записей Кадыров-старший подтверждает, что призывал в 1996 году чеченцев убивать русских "кто сколько может". "Я тогда призывал к джихаду", - подтверждает сам Ахмат Кадыров на видео. Абдурахманов напомнил и о том, как Ахмат Кадыров впоследствии изменил свою позицию. "Если я кремлевский, то я горжусь этим!", - заявляет в другом фрагменте видео Ахмат Кадыров.

"В отличие от имама Шамиля, твой отец стал бороться непосредственно с теми людьми, которых вчера он призывал на священную войну против России. И за эту борьбу со своими вчерашними товарищами твой отец получил звезду Героя России. Просто титул дворянина, который был присвоен имаму Шамилю, в сегодняшней России не дается, этот титул заменили на звезду Героя России. А затем и ты продолжил предательский путь своего отца", - заявил Тумсо, обращаясь к Рамзану Кадырову.

"Имам Шамиль, который был военным и духовным лидером горцев, хотя и сдался царским властям, не стал наместником в Дагестане и Чечне, не воевал против своих вчерашних соратников, чего не скажешь об Ахмате Кадырове, который был духовным лидером Чечни, также сначала призвал чеченцев к джихаду против России, а затем перешел на ее сторону и начал уничтожать тех, кого сам же фактически и вывел на войну в 1995 году", - отметил ранее житель Чечни Султан.

Блогер также обратил внимание на полемику между муфтиятом Дагестана и Рамзаном Кадыровым. "Представители одной и той же российской власти совершенно по-разному оценивают историческую личность. Муфтият Дагестана гордится тем, что имам Шамиль присягнул в свое время Российской империи, Кадыров же осуждает те действия имама Шамиля", - отметил он. Абдурахманов выразил уверенность, что спор о личности имама Шамиля инициирован между чеченцами и дагестанцами с ведома федеральных властей и эта провокация имеет конкретные цели.

Пользователи YouTube в основном поддержали выводы Абдурахманова. "Власть хочет стравить Дагестан и Чечню, а потом навести порядок и поднять рейтинг, да и избавиться от лишних", - написал Zeppelin Project. "В отличии от Кадырова, Имам Шамиль лично воевал много лет, получая ранения на полях сражений", - отметил Yarmuk Saif. "Самый ожидаемый ролик Тумсо после интервью Кадырова.... Я его так себе и представлял", - написал Z han.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

На "Кавказском узле" размещены биографии Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова и Тумсо Абдурахманова. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".