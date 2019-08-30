Пользователи соцсети застыдили очередного борца за честь Кадырова

30 августа 2019, 06:53

Пожилой житель Чечни публично вызвался принять бой вместо Рамзана Кадырова, которого махачкалинец вызывал на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Пользователи соцсетей раскритиковали очередного борца за честь главы Чечни, но посчитали, что безбедную старость он себе этим обеспечил.

"Кавказский узел" информировал, что 21 августа житель Махачкалы Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники назвали эти вызовы на дуэль фарсом. 27 августа министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров пригрозил, что "принципиальные храбрецы", которые оскорбят Кадырова, рискуют "ползать у ног" и просить прощения. 30 августа в Сети опубликовано видео Гаджимурада Исабекова, который после беседы с Адамом Делимхановым публично извинился перед Рамзаном Кадыровым.

У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее глава Чечни неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Но пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Пожилой житель Чечни с седой бородой стал очередным борцом за честь Кадырова. Он вслед за другими заявил, что готов принять вызов махачкалинца.

"Я чеченец... Я вызываю тебя и таких, как ты, всех вызываю болтунов в любом месте, только дай знать, где ты находишься... Чеченцы были воины, были и есть. А кто ты такой, чтобы проверить Рамзана?" - сказал житель Чечни на видео, опубликованном на странице all.dagestan в Instagram, которая имеет 198 тысяч подписчиков.

Запись была опубликована 27 августа, и к 06.50 мск 30 августа собрала 20 444 просмотров и 551 комментарий. Пользователи соцсети застыдили автора видеоролика.

"В твоём возрасте молодёжь жизни учить, советы давать, а не стрелки назначать", - написал пользователь с ником "mukhammadgorets". "Позор, взрослые мужчины с сединой, и такой пример подают молодежи, как некрасиво", - отмечает "alipkhan._._.zarema".

"Вот они, мужчины XXI века с обращениями в соцсетях", - иронично замечает пользователь "zairka09090". "Тебе, вижу, друг, просто делать нечего, ещё кто следующий там воин Инстаграмма", - добавляет "ialikadiev".

"Смех и грех как говорится", - пишет "dashrustamovrustam".

Некоторые пользователи посчитали, что таким образом автор очередного обращения обеспечил себе старость. "Mercedes в студию", - написал "s.s.a0612". "Тут не "Приора" и не Mercedes, а на личный самолёт тянет", - ответил "as_ad918".

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором получил от фонда имени Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Ключи от машины вручил ему Рамзан Кадыров. 14 октября 2018 года чемпион мира по боксу Артур Бетербиев получил в подарок от властей Чечни такой же автомобиль. В конце декабря 2018 года и в начале января два участника всероссийских конкурсов также получили автомобили Mercedes от фонда имени Кадырова. 5 февраля 2019 года отцу Хабиба Нурмагомедова также в подарок был передан внедорожник Mercedes от Кадырова и клуба "Ахмат". Жители дотационной республики раскритиковали власти за такие дорогие подарки.

Многие пользователи призвали прекратить обмен провокационными обращениями. "Дагестанцы выступают, говорят, мы братья с чеченцами, и призывают к миру, а чеченцы никак не успокаиваются, все время призывают на разборки... Успокойтесь, братья, хватит уже, наверное", - указал, в частности, "nizami_0209".

Угрозы оппонентам, которые высказал Рамзан Кадыров в споре об имаме Шамиле, порождают новую конфронтацию между чеченцами и дагестанцами, а характер его заявления неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили пользователи сети и жители Чечни.

К публичным извинениям в Чечне приводит не только критика властей, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".