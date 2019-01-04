Раздача "Мерседесов" от фонда Кадырова вызвала критику в Чечне

04 января 2019, 11:41

За неделю два участника всероссийских конкурсов получили после возвращения в Чечню автомобили Mercedes от фонда имени Кадырова. Жители дотационной республики признали заслуги конкурсантов, но раскритиковали власти Чечни за такие дорогие подарки.

Актер государственного драматического театра имени Нурадилова и солист симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии Амирхан Умаев, который 2 января стал финалистом конкурса "Голос. Перезагрузка" на "Первом канале", получил от фонда Кадырова автомобиль Mercedes и удостоен звания "Народный артист Чечни", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минкультуры республики.

"Амирхана Умаева, который занял второе место на проекте "Голос. Перезагрузка", вчера [3 января] торжественно встретили в Грозном. От регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова ему вручили ключи от автомобиля марки Mercedes. Кроме того, указом главы республики он удостоен звания "Народный артист Чеченской Республики", - сказал представитель министерства.

Сам Амирхан Умаев 3 января опубликовал на своей странице в Instagram фото с новым автомобилем, сообщил, что получил машину в подарок от фонда имени Ахмата Кадырова.

Ранее, 29 декабря 2018 года, победитель конкурса "Учитель года России-2018" Алихан Динаев также получил в подарок от фонда Кадырова автомобиль Mercedes и был удостоен звания "Народный учитель Чеченской Республики".

29-летний Алихан Динаев - преподаватель обществознания и права грозненской математической школы № 1, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования Чечни.

14 октября 2018 года чемпион мира по боксу Артур Бетербиев получил в подарок от властей Чечни автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от такой же машины. Пользователи соцсетей раскритиковали Рамзана Кадырова за дорогие подарки спортсменам и призвали его поощрять за успехи школьников, студентов, врачей и учителей.

Жители Чечни выказали неоднозначное отношение к раздаче победителям конкурсов и спортсменам дорогих иномарок от имени фонда Кадырова.

"Они достойны всяческих поощрений и похвал, это хороший стимул и для них, и для других. Что плохого в том, что лучший учитель года России или финалист всероссийского шоу "Голос" из нашей республики будет ездить на "Мерседесе"? Они это заслужили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель школы в Грозном Султан.

"Я в принципе не против того, чтобы выдающиеся спортсмены, артисты или кто-то еще соответствующим образом поощрялись властями. Непонятно только, почему все что у нас ни делается, будь то строительство каких-то объектов, школ, домов для нуждающихся, выделения квартир или приобретения тех же дорогих иномарок для кого-то, преподносится как акция фонда Ахмата-хаджи Кадырова", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Заур.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

"У нас в республике тысячи нуждающихся семей, людей, не имеющих крыши над головой, тех, у кого нет средств на лечение своих детей, и так далее. И на этом фоне все эти демонстративные дорогие подарки в виде "Мерседесов выглядят неуместно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из НПО Чечни Малика.

Напомним, что в 2018 году Чечня, получившая из федерального бюджета 27,08 миллиарда рублей, вошла в пятерку самых высокодотационных регионов. По словам эксперта в области социально-экономического развития регионов, профессора МГУ Натальи Зубаревич, в 2016 году федеральный Минфин смог немного урезать особые бюджетные преференции Кадырова, но в первом полугодии 2017 года трансферты Чечне выросли на 7%. "Пока в борьбе властей Чечни и федерального Минфина боевая ничья", - отметила она в интервью "Кавказскому узлу" "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" в 2017 году.