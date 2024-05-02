Кадыров отчитался о новой отправке бойцов на Украину

02 мая 2024, 00:51

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Очередная группа добровольцев отправлена из Грозного на Украину, сообщил 1 мая Рамзан Кадыров. Провожавший бойцов Магомед Даудов отметил, что они поступят в распоряжение генерала Алаудинова.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. Об очередной группе добровольцев из спецназа "Ахмат", отправленной на Украину, он заявлял 29 апреля, отметив, что через это подразделение "на фронт" ушли десятки тысяч человек.

Неделей ранее, 22 апреля, Кадыров объявил, что из Чечни в зону военных действий были отправлены более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев. Расходы регионального фонда на поддержку бойцов превысили, по его словам, 32 миллиарда рублей.

О второй в течение последних трех дней отправке группы добровольцев на Украину Кадыров написал в своем Telegram-канале вечером 1 мая.

По словам Кадырова, "каждый из добровольцев прошел разноплановые курсы боевой подготовки" на базе известного на весь мир Российского университета спецназа имени Путина в Гудермесе, а региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова покрыл все расходы на их проезд, проживание и экипировку.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выступая перед бойцами на летном поле, отметил, что они поступят в распоряжение "генерала Алаудинова". Сами добровольцы, выстроившись на поле, держали флаги с портретами Путина и Кадырова, а также советский красный флаг.

Как писал "Кавказский узел", Апти Алаудинов в апреле был назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России. При этом Кадыров сообщил, что он продолжит командовать спецназом "Ахмат".

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