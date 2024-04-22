Кадыров похвалился отправкой на Украину более 41,7 тысячи бойцов

22 апреля 2024, 20:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев, отправлены из Чечни в зону военной операции на Украине, заявил сегодня Рамзан Кадыров. Расходы регионального фонда на поддержку бойцов превысили 32 миллиарда рублей, отчитался он.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. 3 апреля он сообщил, что с начала военной операции из Чечни в зону боевых действий отправлено более 40 тысяч бойцов, в том числе свыше 16 800 добровольцев.

Председатель парламента Чечни, начальник регионального штаба СВО Магомед Даудов отчитался сегодня, что из Чечни в зону военной операции направлены 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"В настоящее время в зоне СВО находится более девяти тысяч наших бойцов. Все они обеспечены современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Это результат огромной поддержки со стороны регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который на данный момент израсходовал на нужды СВО 32 млрд 57 млн рублей", - говорится в публикации.

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Напомним, на фоне отчетов о тратах из фонда Кадырова глава Чечни признал ранее, что республика фактически живет за счет дотаций. В январе 2022 года он заявил, что правительство России ежегодно выделяет 300 миллиардов рублей на содержание Чечни, которая "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра. Кадыров отметил, что в 2021 году Чечне было выделено 375 миллиардов рублей, но лишь 140 миллиардов относятся к консолидированному бюджету Чечни, а остальные средства были направлены на содержание республиканских отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС.

Кадыров верно указал только объем межбюджетных трансфертов, а данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, указали экономисты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.