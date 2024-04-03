Кадыров похвастался отправкой на Украину более 40 тысяч бойцов

03 апреля 2024, 23:10

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С начала военной операции из Чечни в зону боевых действий отправлены более 40 тысяч бойцов, в том числе свыше 16 800 добровольцев, отчитался Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель парламента Чечни Магомед Даудов 7 марта отчитался, что с начала военной операции на Украине в зону боевых действий из Чечни направлено 38,5 тысячи бойцов, в том числе почти 16,5 тысячи добровольцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке новых групп добровольцев, последний раз в своем Telegram-канале Кадыров сообщал об отправке новой группы 2 апреля.

Рамзан Кадыров отчитался сегодня о количестве бойцов, отправленных в зону специальной военной операции, об этом речь шла на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона, а также участия Чеченской Республики в специальной военной операции.

"Как доложил руководитель Регионального штаба СВО, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, всего из республики на передовую отправились 40062 человека, в том числе 16815 добровольцев", - сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. При этом он не упомянул о количестве погибших бойцов из Чечни и добровольцев.

Кавказский узел" ведет поименный список убитых в СВО силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о трех случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии. По официальной информации, из Чечни в СВО было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". Всего известно о 188 погибших из Чечни, "Кавказскому узлу" известны имена 165 из них.

Администрация Гудермесского района, также не сообщая имен, проинформировала 21 марта о 51 убитом в ходе военной операции жителе района, ранее назывались имена и фамилии лишь 30 убитых в ходе военной операции, данные 21 погибшего не приводились. Общее число погибших из Чечни может быть не менее 209 человек, но так как Кадыров и администрация Гудермесского района не указывали имена, данные могут дублироваться.

Отметим, что глава Чечни, в отличие от глав ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях в СВО. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов, в том числе о "больших потерях" в октябре 2022 года в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет". По подсчетам "Кавказского узла" от 25 февраля, число убитых за два года на СВО кавказских силовиков, о чьей гибели официально сообщено, составляет не менее 1692 человек, а это уже почти в четыре раза превышает результаты атак вооруженного подполья на Северном Кавказе: за 12 лет боевиками было убито не менее 483 силовиков.

13 декабря 2023 года Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты ранее сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки бойцов. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму в 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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