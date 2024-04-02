Кадыров отчитался о новой отправке бойцов на Украину

02 апреля 2024, 22:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередной отряд из числа добровольцев, которые вызвались отправиться на фронт после подготовки в Чечне, отправлен из грозненского аэропорта, заявил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта Рамзан Кадыров рапортовал, что новый отряд бойцов после подготовки в университете спецназа в Гудермесе вылетел из аэропорта Грозного в зону военных действий на Украине. Предыдущая отправка, о которой сообщал Кадыров, состоялась 14 марта.

По словам Кадырова, добровольцы прошли краткий курс боевой и тактической подготовки в университете спецназа имени Путина в Гудермесе и теперь присоединятся к спецназу "Ахмат" в составе Минобороны РФ.

Кадыров отметил, что бойцов "обеспечивает всем необходимым" Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Из этого фонда, по его словам, оплачиваются все бытовые и дорожные расходы, обучение, а также “экипировка и другие средства, необходимые бойцам на линии огневого соприкосновения”.

В коротком видео, которое Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, перед военными выступает Магомед Даудов с напутственной речью. Сами бойцы держат флаги с портретами Путина и Ахмата Кадырова, а также красный флаг СССР.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.