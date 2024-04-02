02 апреля 2024, 22:09

Кадыров отчитался о новой отправке бойцов на Украину

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Очередной отряд из числа добровольцев, которые вызвались отправиться на фронт после подготовки в Чечне, отправлен из грозненского аэропорта, заявил Рамзан Кадыров. 

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта Рамзан Кадыров рапортовал, что новый отряд бойцов после подготовки в университете спецназа в Гудермесе вылетел из аэропорта Грозного в зону военных действий на Украине. Предыдущая отправка, о которой сообщал Кадыров, состоялась 14 марта. 

По словам Кадырова, добровольцы прошли краткий курс боевой и тактической подготовки в университете спецназа имени Путина в Гудермесе и теперь присоединятся к спецназу "Ахмат" в составе Минобороны РФ. 

Кадыров отметил, что бойцов "обеспечивает всем необходимым" Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Из этого фонда, по его словам, оплачиваются все бытовые и дорожные расходы, обучение, а также “экипировка и другие средства, необходимые бойцам на линии огневого соприкосновения”. 

В коротком видео, которое Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, перед военными выступает Магомед Даудов с напутственной речью. Сами бойцы держат флаги с портретами Путина и Ахмата Кадырова, а также красный флаг СССР.

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Примечание:

"Два бойца из Чечни убиты в военной операции", "Шесть силовиков из Чечни убиты в военной операции", "Власти Гудермесского района сообщили о более 50 убитых на Украине силовиках". 

Автор: "Кавказский узел"

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