Награды матерям погибших. Стоп-кадр видео из Telegram-канала мэрии Грозного от 08.03.24, https://t.me/grozmerr/2912

08 марта 2024, 23:25

Два силовика из Чечни погибли в зоне военной операции

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Хамзат Алиев и  Бауддин Исмаилов убиты на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 175 военных из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Иса Муцаев стал 173-м военным из Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели спецназовцев из Чечни стало известно из отчета о вручении наград "Материнская слава" матерям жителей Чечни, погибших в ходе специальной военной операции.

Сотрудник батальона "Запад-Ахмат" Хамзат Алиев и сотрудника Полка "Север-Ахмат" Бауддин Исмаилов погибли в ходе специальной военной операции, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале мэрии Грозного. Подробности о погибших, а также даты их гибели в сообщении не указаны.

"Кавказский узел" ведет поименный список погибших в СВО силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии. Согласно официальной информации, из Чечни в СВО было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". Всего, с учетом данных о гибели Алиева и Исмаилова, известно о 175 погибших из Чечни, "Кавказскому узлу" известны имена 152 из них.

Отметим, что глава Чечни, в отличие от глав ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях в СВО. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов, в том числе о "больших потерях" в октябре 2022 года в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области. 

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет". По подсчетам "Кавказского узла", число убитых за два года на СВО кавказских силовиков, о чьей гибели официально сообщено, составляет не менее 1692 человек, а это уже почти в четыре раза превышает результаты атак вооруженного подполья на Северном Кавказе: за 12 лет боевиками были убиты не менее 483 силовиков.

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Примечание:

"Саралиев отчитался об обмене телами погибших", "Военный из Чечни убит на Украине", "Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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