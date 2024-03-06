Обнародованы данные о гибели на Украине в 2022 году бойца из Чечни

06 марта 2024, 20:48

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Ефрейтор Иса Муцаев из Чечни в сентябре 2022 года погиб в военной операции на Украине, сообщил спустя полтора года после даты смерти бойца Северо-Кавказский округ войск Росгвардии. Установлена мемориальная доска на школе, которая будет носить имя Муцаева.

Как писал "Кавказский узел", Ахдан Бексултанов стал 172-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе СВО ефрейтора Исы Муцаева, сообщил сегодня Северо-Кавказский округ Росгвардии, информируя об открытии мемориальной доски в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района. Школе также присвоено имя Муцаева. Как следует из сообщения в Telegram-канале структуры, Муцаев служил в специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

На мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, указано, что Муцаев погиб 17 сентября 2022 года. Дата рождения и место гибели Муцаева не приведены.

Рамзан Кадыров 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале информировал о боях в районе села Берестовое Донецкой народной республики, отчитываясь в частности о том, что бойцы спецназа "Ахмат" взяли пленного близ этого села.

Спустя четыре дня, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. 22 сентября 2022 года ГТРК "Грозный" сообщила в телесюжете о совещании Рамзана Кадырова с оперштабом, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет, так как, по словам Кадырова, за время военной операции регион перевыполнил план в три раза. Сам Кадыров в своем Telegram-канале написал, что план призыва в Чечне перевыполнен, но не сообщил о том, что частичной мобилизации в республике не будет.

2 февраля глава Чечни вновь отметил, что республика "перевыполнила план по участию в СВО". "Это позволило не прибегать к призыву граждан, находящихся в запасе и не обладающих соответствующей военной подготовкой", - написал он. Кадыров сообщил, что с начала военной операции к этому времени из Чечни было отправлено более 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев.

Отметим, что сам глава Чечни, в отличии от глав ряда других регионов, редко сообщает о потерях. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов - в том числе о "больших потерях" в октябре 2022 года в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет". Число убитых за два года на СВО кавказских силовиков – не менее 1692 человек – уже почти в четыре раза превышает результаты многолетних атак местного вооруженного подполья: за 12 лет это не менее 483 силовиков, указано в нем.

"Кавказский узел" ведет поименный список погибших силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии. Согласно официальной информации, из Чечни было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". Всего, с учетом данных о гибели Муцаева, известно о 173 погибших из Чечни, "Кавказскому узлу" известны имена 150 из них.

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