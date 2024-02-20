Новая группа бойцов отправлена на Украину из Грозного

20 февраля 2024, 22:14

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Самолет с группой добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетел из Чечни в зону военной операции на Украине, рапортовал Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля проинформировал, что с начала военной операции из Чечни было отправлено более 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев. Он регулярно отчитывается об отправке новых групп добровольцев, последний раз в своем Telegram-канале Кадыров сообщал об отправке новой группы 8 февраля.

Сегодня из Международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецрейс с добровольцами, которые пополнят ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, все бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

В начале января доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Численность отправленной группы Кадыров не уточнил. На кадрах видеоролика, которым проиллюстрирована публикация, видны не менее сотни бойцов.

13 декабря 2023 года Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты ранее сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки бойцов. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму в 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".