Кадыров рапортовал об отправке на Украину новой группы бойцов

30 апреля 2024, 00:50

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Из аэропорта Грозного в зону военной операции отправилась группа добровольцев из спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно рапортует об отправке бойцов в зону военной операции на Украине. 22 апреля Кадыров сообщил, что из Чечни в зону СВО отправлено более 41,7 тысячи бойцов, включая более 17 тысяч добровольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 29 апреля в своем телеграм-канале об отправке в зону СВО на Украине очередной группы добровольцев. По его словам, очередной борт с ними вылетел из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Глава республики не уточнил, сколько конкретно бойцов вылетело в зону проведения военной операции. В аэропорту их проводил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

При этом Кадыров отметил, что "на фронт" ушли десятки тысяч человек, "записавшись добровольцами в легендарный интернациональный спецназ "Ахмат".

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