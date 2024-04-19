Должность Алаудинова в Минобороны стала комплиментом Кадырову

19 апреля 2024, 20:03

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Апти Алаудинов на новой должности в Минобороны будет заниматься, среди прочего, вопросами взаимопонимания людей разных национальностей в армии, которые требуют внимания в условиях военных действий, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Назначение Алаудинова важно для Кадырова, но степень расширения влияния главы Чечни не стоит переоценивать, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", Апти Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, при этом он продолжит командовать спецназом "Ахмат", сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

3 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего по ведению боевых действий армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Назначение Алаудинова на пост в милиции ЛНР стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Функциональные обязанности руководства главного управления по военно-политической работе Минобороны России довольно разнообразны – от кадровой политики до военно-политической агитации, но Алаудинов будет заниматься узким кругом вопросов, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"В его полномочиях будет решение таких вопросов как взаимопонимание в армии, в основном в зоне СВО, повышение дружбы воинов разных национальностей, с чем он справился в "Ахмате". Ведь там не только чеченцы, но и представители практически всех народов нашей страны. Он очень коммуникабельный человек, хорошо общается с журналистами, пользуется авторитетом среди бойцов. Это назначение вполне логичное. То есть он будет решать вопросы, которые ему знакомы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, замначальника этого управления - довольно значимая фигура в иерархии Минобороны России. "Это важная фигура. Достаточно указать на то, что начальником управления является заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин. Отсюда и можно судить о важности этой должности", - отметил он.

Дандыкин также добавил, что занятость в главном управлении по военно-политической работе Минобороны не помешает Алаудинову командовать спецназом "Ахмат". "Мне кажется, этот вопрос возникал у тех, кто его назначал на новую должность. При чем важно, что он сохранил командование «Ахматом», поскольку именно за эту его работу, скажем так, ему дали такую должность. Высшее руководство армии, назначив его на эту должность, посчитало, что одно другому не помешает", - указал военный эксперт.

Основными задачами создаваемых военно-политических органов в вооруженных силах России станут формирование патриотического сознания военнослужащих, поддержание высокого уровня правопорядка и обеспечение социальных гарантий личного состава, заявлял в сентябре 2018 года генерал-полковник Андрей Картаполов, после того как стало известно о его назначении на должность начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России."Главная цель создаваемых военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника - надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества - государственности, духовности и патриотизма", - процитировало его ТАСС 1 сентября 2018 года.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров также считает, что Алаудинов будет отвечать за моральное состояние бойцов на СВО. "Главное управление занимается решением таких задач как формирование и проведение кадровой политики в армии, агитация и пропаганда, прохождение военной службы по контракту, то есть привлечение к службе, заключение контракта с Минобороны, планирование шагов для комплектования ВС и другие задачи такого рода. Простыми словами, это управление занимается политической и воспитательной работой в армии. А в условиях войны - это одно из важнейших направлений вооруженных сил. Поэтому назначение Алаудинова абсолютно закономерное решение, поскольку он знает обстановку на фронте, моральное состояние наших ребят. Его главной задачей будет повышение морального духа и сплоченности бойцов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, с учетом того, что Главное управление по военно-политической работе Минобороны России было создано лично Владимиром Путиным в 2019 году, в его руководстве не может быть малозначимых фигур.

«Вы знаете, у нас наверно два выходца из Северного Кавказа, которые занимают такие высокие посты. Это Юнус-Бек Евкуров (с 2008 по 2019 году - глава Ингушетии - прим. "Кавказского узла"), который является заместителем министра обороны, и сейчас уже Алаудинов. Пост Алаудинова весьма значимый", - указал он.

Гончаров полагает, что Алаудинов сможет продолжать командовать "Ахматом". "У него будет возможность при каких-то серьезных ситуациях уезжать на линию фронта и взять на себя командование «Ахматом». Но его назначение - та работа, в рамках которой он будет отвечать не только за "Ахмат", но и за всю линию фронта на специальной военной операции",- указал он.

Временная опала Алаудинова после скандала с подзатыльником портрету Кадырова в 2019 году не выделяет Алаудинова, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"В чеченской власти разные люди попадали в опалу Кадырову, потом вновь продолжали взаимодействовать с ним, потому что их очень многое связывает. Какой-то раздор не имеет никакого значения по сравнению с этими связями. Алаудинов тому яркий пример. Он делает такую карьеру именно благодаря лояльности Кадырову, но этот эпизод не делает его самым важным и особенным человеком», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году Апти Алаудинов записал видеообращение с клятвой верности Кадырову. Перед появлением обращения Алаудинова в соцсетях и мессенджерах распространилась информация, что он задержан, подвергнут пыткам и уволен, так как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова», находясь у бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева в гостях, сообщила «Новая газета».

По его мнению, назначение Алаудинова – очередной шаг Кадырова в деле расширения своего влияния по всей стране. "То, что Алаудинов получил ключевую должность в Минобороны, очень важно для Чечни и Кадырова. Но здесь не столько желание Кадырова влиять на Минобороны, сколько его желание расширить свое влияние как политика, чтобы влиять на все структуры. То есть цель - усилить влияние Чечни по всей России", - указал он.

Продвижение людей из окружения Кадырова в федеральные силовые структуры не даст главе Чечни новые рычаги влияния на эти структуры, считает политолог Сергей Жаворонков. "Мне кажется, что для влияния на процесс принятия решений в Минобороны нужны не один-два человека из окружения Кадырова, а команда таких людей, уже укорененных в Минобороны. В этом случае, да, такие рычаги могут быть. А пока я не сказал бы, что он может воздействовать на принятие решений в Минобороны. На какие-то мелкие вопросы, да, но не на глобальные", - сказал он "Кавказскому узлу".

Назначение Алаудинова – знак внимания Кадырову, но не возможность увеличить его политический вес за пределами Чечни, полагает Жаворонков. "Это скорее некий, так сказать, знак внимания для Кадырова. Здесь в общем можно вспомнить другое назначение, когда главу МВД Чечни Алханова назначили заместителем начальника центра по противодействию экстремизму. То есть это такой хороший знак внимания, но я бы не переоценивал его значимость", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 18 марта 2021 года Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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