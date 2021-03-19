Правозащитники назвали Алаудинова ключевой фигурой чеченского режима

19 марта 2021, 18:54

Заместитель главы МВД Чечни Апти Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в республике славой жестокого человека, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", "Новая газета" 15 марта опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника полиции Чечни Апти Алаудинова, сообщили сегодня источники.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина удивлена сообщением об увольнении Апти Алаудинова с должности начальника полиции Чечни. Она предполагает, что даже после увольнения Алаудинов "не сойдет со сцены окончательно".

Правозащитница не исключает, что Алаудинова могут даже повысить. "Часто бывает так, что уволят с одного места и переводят на другое, ничуть не хуже, где фигура может вести себя так же безобразно, как вела себя на предыдущей должности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".



По словам Ганнушкиной, Апти Алаудинов в Чечне имеет дурную славу и известен своей жестокостью. "Можно вспомнить историю с Джалалдиновым - человека вывозят в горы, кидают его телефон с горы и говорят: "В следующий раз полетишь ты". Таких примеров просто тьма, и его высказываниями с угрозами людям полон интернет", - отметила она.

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. В мае 2019 года Джалалдинов констатировал, что проблемы села остались нерешенными. Подробнее о ситуации в Кенхи рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенхи: цена критики Кадырова".



У Алаудинова на посту заместителя министра внутренних дел Чечни фактически было больше власти, чем у самого министра внутренних дел республики, полагает Ганнушкина.



"Как мне кажется, его власть в Чечне превышала власть его непосредственного начальника, потому что (глава МВД Чечни) Руслан Алханов даже никаких жалоб на него не принимал. Когда к нам были претензии, и (МВД Чечни подало) иск о защите чести и достоинства, то защищались честь и достоинство не министерства, а фактически непосредственно Апти Алаутдинова. И Руслан Алханов, который до этого поздравлял меня с 8 марта, на этот раз он мне даже не ответил на мое обращение лично к нему: "Зачем же вы так с нами поступаете?" - рассказала Ганнушкина.

Руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов также вспоминает Алаудинова в связи с нарушениями прав человека в Чечне.



"Он запомнился тем, что, выступая на собрании чиновничье-силового актива Урус-Мартановского района вскоре после своего назначения, призвал расправляться с теми, кто критикует режим, самыми разными способами незаконными, в том числе и подбрасывая им все что угодно. Он запомнился нам причастностью к незаконному преследованию целого ряда лиц: первое, что приходит на ум, это сфабрикованное уголовное дело по статье о хранении наркотиков против Руслана Кутаева. Сам Кутаев показывал в суде, что Алаутдинов был одним из тех, к кому его сразу доставили после задержания в Грозный. Апти Алаутдинов известен также целым рядом других фактов, связанных с нарушением прав человека", - рассказал Орлов "Кавказскому узлу".



Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев в 2014 году подверг критике запрет на проведение в Чечне траурных мероприятий 23 февраля, после чего был задержан и осужден на четыре года по обвинению в хранении наркотиков. Подробности дела описаны в справочном материале "Кавказского узла" "За что осудили Руслана Кутаева". О том, как именно выносили приговор по делу Кутаева, можно узнать из архивного пресс-релиза "Комитета против пыток".

Положительных оценок деятельности Алаудинова чеченское общество не давало, сообщил "Кавказскому узлу" чеченский правозащитник Оюб Титиев, также осужденный по сфабрикованному уголовному делу.

"Он был важной частью системы, которая сегодня действует в республике. В моем деле он не фигурировал, но имел отношение к преследованию Кутаева и Джалалдинова. Алаудинова заслуженно уволили, во многих таких противоправных ситуациях фигурирует его имя, - но если уволили, значит, он чем-то и системе не угодил", - сказал правозащитник.

Указ об увольнении Апти Алаудинова, по данным на 18.30 мск сегодня, так и не появился на сайте Кремля: в соответствующем разделе сайта сегодня появился только указ №156 с сегодняшней же датой, тогда как указ, касающийся Алаудинова, имел, по сведениям источников, №149 и подписан был днем ранее.

Отставка Алаудинова произошла на фоне скандала с полком имени Кадырова

Решению Путина об отставке Апти Алаудинова предшествовал резонанс, вызванный публикацией "Новой газеты", которая 15 марта обнародовала рассказ бывшего бойца полка имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о пытках и внесудебных казнях в Чечне.

После этого родственники бойцов полка на митинге в Грозном обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а сослуживцы героя публикации в видеообращении к Владимиру Путину призвали президента пресечь "информационную войну" против подразделения. "Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то, один из нас, взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава", - сказал, в частности, один из бойцов в обращении к Путину.

В структуре МВД Чечни, опубликованной на сайте ведомства, полк имени Кадырова не значится среди подразделений министерства. Однако в Instagram-аккаунте полка подразделение обозначено как "Полк полиции специального назначения имени Героя России А.А.Кадырова МВД по Чеченской Республике". Служебное удостоверение Сулеймана Гезмахмаева, фотографию которого опубликовала "Новая газета", выдано министерством внутренних дел по Чечне.

В защиту чеченских силовиков выступил и республиканский парламент, заявивший, что Владимир Путин должен организовать проверку деятельности "Новой газеты", а также и муфтий Чечни Салах Межиев. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в связи с публикацией издания обратился к генпрокурору, попросив "дать указание о проверке данной статьи Е. Милашиной на предмет публичного распространения клеветы и заведомо ложной информации".

Обращение бойцов полка полиции к Путину направлено не по адресу, заявил 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что "такого юридического понятия, как информационная война, не существует".

Рамзан Кадыров в тот же день отреагировал на это заявление ироничной критикой. "Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту", - написал он в своем Telegram-канале. Сегодня Песков разъяснил свой комментарий, согласившись с доводами Рамзана Кадырова.

Имя Апти Алаудинова участники публичного обсуждения статьи "Новой газеты" не упоминали, и никаких прямых указаний на то, что отставка Алаудинова связана с публикацией "Новой газеты", на данный момент не озвучено.

В октябре 2019 года "Новая газета" рассказала, что высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. В статье был упомянут Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость. На следующий день Алаудинов опроверг информацию, что угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова, и призвал не верить "каждому сплетнику". Также 9 октября 2019 года Апти Алаудинов записал видеообращение с клятвой верности Кадырову.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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