Парламент Чечни счел статью Милашиной посягательством на честь и достоинство Кадырова

18 марта 2021, 21:47

Владимир Путин должен организовать проверку деятельности "Новой газеты", заявил парламент Чечни. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев после публикации журналистки Елены Милашиной обратился в Генпрокуратуру.

"Кавказский узел" сообщал, что 15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. После этого родственники сотрудников полка на митинге в Грозном обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Бойцов полка принуждают к тому, чтобы кто-то из них "взял на себя ответственность пресечь оскорбления всего личного состава", заявил один из чеченских силовиков, озвучивших видеообращение. Продемонстрированную в обращении к Путину готовность "пресечь оскорбления" следует расценивать как угрозу в адрес журналистов издания, предположили правозащитники.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждениях "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Парламент Чечни в официальном обращении к президенту России попросил "поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности «Новой газеты»".

По мнению депутатов, издание опубликовало "статью оскорбительного и клеветнического характера, умаляющую честь и достоинство сотрудников полка ППСП имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике" и посягающую на честь и достоинство Рамзана Кадырова, говорится в сегодняшней публикации на сайте парламента Чечни.

Требования закрыть "Новую газету" направлены не по адресу, с ними следует обращаться в суд, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главред издания Дмитрий Муратов удивился, что чеченские силовики обратились к президенту России в ультимативной форме. "Мне кажется, что такие требования ставить президенту страны: «Или вы сделаете, как мы хотим, или мы поступим, как хотим мы» — оно как-то немного с этикетом, особенно людей служивых, военных, не вяжется", — отметил Дмитрий Муратов.

Депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев направил письмо с аналогичной просьбой к генеральному прокурору России. "Прошу Вас, уважаемый Игорь Викторович, дать указание о проверке данной статьи Е. Милашиной на предмет публичного распространения клеветы и заведомо ложной информации, принять меры, соответствующие законодательству Российской Федерации", - процитировал письмо Саралиева "Грозный-информ". Публикация сопровождается фотографией письма, датированного сегодняшним днем.

Муфтий Чечни Салах Межиев от имени мусульманского духовенства республики выразил "самые гневные чувства" в связи с публикацией "Новой газеты". "Духовенство региона выражает свое глубокое недовольство в связи с новыми нападками редакции данного издания в адрес представителей правоохранительных органов Чеченской республики", - говорится в заявлении Межиева, опубликованном сегодня изданием "Грозный-информ".

Митингующие в Грозном высказали косвенные угрозы в адрес Милашиной

Участники митинга в Грозном заявили, что Милашиной угрожает опасность. "Если кто-нибудь что-нибудь сделает, то нас назовут террористами, вот мы и пришли, чтоб это остановили, пока кто-нибудь что-нибудь не сделал. То, что про нас клевещут, мы никогда не оставляли и не оставим", - говорит по-чеченски один из митингующих на видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

"Если какой-нибудь парень обидится и что-нибудь сделает, то мы будем террористами, поэтому пока кто-нибудь что-нибудь не сделал, остановите эту женщину кто-нибудь", - говорит еще один протестующий, слова которого переведены "Кавказским узлом".

Живущие в Чечне родственники Сулеймана Гезмахмаева получили угрозы, рассказали ранее их односельчане. По их словам, силовики требовали, чтобы Гезмахмаев признал свой рассказ о пытках и убийствах в Чечне выдумкой.

На митинге выступили и родственники боевиков. "Никогда работники силовых структур не доставляли трудностей мне и моей семье. Приходили и задавали вопросы, выполняли свою работу, следуя закону, но никогда не доставляли трудностей. Некоторые журналисты - условно скажем, Милашина, и другие, - если бы они мусолили эту тему, оставили в покое нашу семью и нашли себе другую тему для обсуждения", - сказал Леча Ансаров.

"Есть журналистка Милашина, которая пишет, что родственников погибших террористов мучают. Нас никто не мучает, нам никто ничего не говорит. Нам не нужна война. Эта Милашина для нас ничего хорошего не хочет, говорит неправду", - перевел "Кавказский узел" слова Ахмеда Исаева, родственника Бютукаева.

Напомним, что Рамзан Кадыров 20 января заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Бютукаев был видной фигурой в террористическом движении "Имарат Кавказ"*, но 12 июня 2015 года как командир батальона смертников "Рияд ас-Салихийн" он принес присягу лидеру "Исламского государства"* от имени всех боевиков Чечни. По данным силовиков, Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* террористическая организация, запрещенная в России судом.