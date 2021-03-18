Кремль отмежевался от вопроса о закрытии "Новой газеты"

18 марта 2021, 13:54

Бойцам полка имени Ахмата Кадырова следует адресовать суду, а не Владимиру Путину свои требования закрыть "Новую газету" из-за ее критических публикаций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что было потом: Журналисты сочли угрозой в свой адрес обращение чеченских силовиков

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий. После публикации материалов участники митинга в Грозном потребовали закрытия газеты. Коллектив издания ожидает реакции Кремля на эти призывы, журналисты "Новой газеты" готовы прекратить работу, если гарантией этого станет прекращение нарушений прав человека в Чечне, сообщили в пресс-службе издания.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждениях "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

В случае претензий к "Новой Газете" полку имени Кадырова надо обращаться в суд, а опубликованное в соцсетях обращение к президенту России Владимиру Путину не по адресу, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Безусловно, оно [обращение] не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, и по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации [представлена] искаженная информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать", – привел сегодня ТАСС слова Пескова.

Также он обратил внимание, что в юридической практике нет понятия "информационная война". "Президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения, вот в чем дело, он не может принимать иски в отношении редакции газеты. Да, газета публикует материалы критического характера, и здесь, конечно, нужно в случае необходимости задействовать юридические процедуры", – привело сегодня слова Пескова РИА "Новости".

Напомним, что это уже третий комментарий Пескова относительно публикаций "Новой Газеты" о внесудебных казнях в Чечне. 15 марта он заявил, что газетная публикация не может считаться доказательством внесудебных казней, а заниматься рассмотрением такой информации должны правоохранители. 16 марта пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что после инцидента с химической атакой на редакцию "Новой Газеты" будет проведено соответствующее расследование, а необходимости в специальных указаниях нет.

15 марта вход в здание, в котором находится в том числе и редакция "Новой газеты", "подвергся химической атаке", он был облит "химической жидкостью с резким запахом". Здание представляет собой режимный объект, на место прибыли МЧС, МВД и ФСБ. Источник атаки пока не установлен. Стойкий резкий химический запах также почувствовали все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании, сообщила "Новая Газета".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.