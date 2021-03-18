"Новая газета" отреагировала на претензии жителей Чечни

18 марта 2021, 10:24

Журналисты "Новой газеты" готовы прекратить работу, если гарантией этого станет прекращение нарушений прав человека в Чечне, сообщили в пресс-службе издания в ответ на требования участников митинга в Чечне о закрытии издания. Коллектив газеты ожидает реакции Кремля на эти призывы, добавил редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники сотрудников полка полиции особого назначения 17 марта на митинге в Грозном обвинили журналистку Елену Милашину в провокациях. Критика в адрес Рамзана Кадырова или силовиков в Чечне равна критике в адрес всех чеченцев, объявил на митинге глава Общественной палаты Чечни. Бойцов полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова принуждают к тому, чтобы кто-то из них "взял на себя ответственность пресечь оскорбления всего личного состава", заявил один из чеченских силовиков.

15 февраля "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стала жертвами внесудебной расправы в 2017 году, анонсировав новые публикации. 15 марта издание опубликовало еще одну часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий.

Власти Чечни впервые потребовали закрытия "Новой Газеты", хотя ранее уже в Грозном собирался митинг, участники которого требовали извинений от газеты из-за ее материалов о внесудебных казнях в регионе, отметила руководитель пресс-службы "Новой Газеты" Надежда Прусенкова. "Если с закрытием "Новой газеты" в Чечне прекратятся внесудебные казни, прекратятся убийства геев и вообще прекратятся политические убийства как таковые, то мы закроемся хоть завтра", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Дождь" слова Прусенковой.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Коллектив "Новой Газеты" ожидает реакции Кремля на требование о закрытии издания, сообщил редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов. "Мы ждем реакции. Понятно, что здесь российские власти находятся в таком подвешенном состоянии в этой истории. Мы ждем реакции от Дмитрия Пескова. У него есть известный опыт общения с Кадыровым по вопросам внешней политики. Хотелось бы! Он все-таки пресс-секретарь президента Владимира Путина, руководителя нашего государства. Поэтому, раз он работает с прессой, то хотелось бы узнать, что он думает по поводу призывов закрывать газеты", – сказал Мартынов в видеорепортаже, опубликованном сегодня на сайте телеканала RTVI.

По его мнению, Рамзан Кадров имеет карт-бланш перед жителями Чечни, по отношению к которым может применять любые действия. "Мне кажется, что в Кремле заложники в некотором смысле Рамзана Кадырова, в том смысле, что пока он демонстрирует показушную лояльность Владимиру Путину, с ним практически ничего сделать нельзя. Я уверен, что те факты, которые мы публикуем, они имеют большое влияние как на настроения как отдельных лиц, по крайней мере в Кремле, так и, понятно, на настроения российских военных. Понятно, что не все далеко любят Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы уверены в достоверности той информации, которую мы публикуем. Кадыров может делать все что угодно, у него абсолютный карт-бланш по отношению к жителям Чечни", – добавил Мартынов.

15 марта вход в здание, в котором находится в том числе и редакция "Новой газеты", "подвергся химической атаке", он был облит "химической жидкостью с резким запахом". Здание представляет собой режимный объект, на место прибыли МЧС, МВД и ФСБ. Источник атаки пока не установлен. Стойкий резкий химический запах также почувствовали все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании, сообщила "Новая Газета".

Журналисты "Новой Газеты" после химической атаки продолжают работать на удаленке, добавил он. "Я не могу сейчас говорить про все наши переговоры [с властями], но московское правительство, мне кажется, приняло наш аргумент о том, что эти действия направлены не только против журналистов, но и против москвичей и против сотрудников московского института транспорта, который в том же здании находится. Чиновники вынуждены в этой ситуации работать и реагировать, иначе это будет означать, что химические средства можно использовать против жителей. Это что-то похожее на теракт", – добавил сотрудник "Новой Газеты".

Окончательных данных о том, какое химической вещество использовалось, пока нет, пояснил он.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.