Боец Полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова сообщает о принуждении "взять ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава". Стопкадр с видео на странице силового подразделения в Instagram. https://www.instagram.com/tv/CMhmywYoD0L/?igshid=zl4q1r836p4e

17 марта 2021, 21:56

Чеченский силовик косвенно сообщил о принуждении к расправе над журналистами

Бойцов Полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова принуждают к тому, чтобы кто-то из них "взял на себя ответственность пресечь оскорбления всего личного состава", заявил один из чеченских силовиков, записавших видеообращение к российскому президенту в связи с публикациями «Новой газеты» о бессудных казнях.

Как писал "Кавказский узел", родственники сотрудников Полка полиции особого назначения сегодня на митинге в Грозном обвинили журналистку Елену Милашину в провокациях. Критика в адрес Рамзана Кадырова или силовиков в Чечне равна критике в адрес всех чеченцев, объявил на митинге глава Общественной палаты Чечни. Участники митинга держали плакаты с проклятиями в адрес журналистки.

15 февраля "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году, анонсировав новые публикации. 15 марта издание опубликовало еще одну часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий.

Сегодня на странице Полка полиции особого назначения в Instagram опубликовано обращение бойцов полка к президенту России в связи с публикациями в «Новой газете». Авторы обращения просят его пресечь «информационную войну» против подразделения, называя «основным рупором» этой борьбы "Новую газету".

Бойцы Полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова. Стопкадр с видео, опубликованного 17 марта 2021 года на странице силового подразделения в Instagram. https://www.instagram.com/tv/CMhmywYoD0L/?igshid=zl4q1r836p4e«Мы, бойцы полка полиции специального назначения […], обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковым является «Новая газета», в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой Ваш приказ», - сказано в обращении бойцов к Путину.

Пост сопровождается видео, на котором выступают отдельные бойцы полка. Один из них косвенно сообщил о принуждении к расправе с журналистами "Новой газеты". «Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава», - говорит на видео боец полка.

Другой боец резко высказался о публикациях в «Новой газете», отметив, что «эти провокации надо остановить, так как они вредят всей нашей стране».

Видео с выступлением бойцов полка снято на территории подразделения, на нем силовики стоят рядами с гранатометами, автоматами, ручными пулеметами, снайперскими винтовками и щитами в руках. На площадке между казармами также находится бронетехника.

За три часа пост с видео собрал 7 718 просмотров и 9 723 комментария. Часть комментариев написана на чеченском языке, авторы большинства комментариев, написанных на русском языке, в основном выражают поддержку авторам обращения. 

Ранее на публикации "Новой газеты" отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, газетная публикация не может считаться доказательством внесудебных казней, проверка таких данных не является прерогативой Кремля и для этого есть правоохранительные органы.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждениях "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими «Кавказский узел» публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Знакомые пропавшего в Чечне не поверили отчету Москальковой", "Родные сообщили о депортации из Франции в Россию уроженца Чечни", "Новая газета" обнародовала расследование внесудебных казней в Чечне".

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