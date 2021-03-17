Чеченский силовик косвенно сообщил о принуждении к расправе над журналистами

17 марта 2021, 21:56

Бойцов Полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова принуждают к тому, чтобы кто-то из них "взял на себя ответственность пресечь оскорбления всего личного состава", заявил один из чеченских силовиков, записавших видеообращение к российскому президенту в связи с публикациями «Новой газеты» о бессудных казнях.

Как писал "Кавказский узел", родственники сотрудников Полка полиции особого назначения сегодня на митинге в Грозном обвинили журналистку Елену Милашину в провокациях. Критика в адрес Рамзана Кадырова или силовиков в Чечне равна критике в адрес всех чеченцев, объявил на митинге глава Общественной палаты Чечни. Участники митинга держали плакаты с проклятиями в адрес журналистки.

15 февраля "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году, анонсировав новые публикации. 15 марта издание опубликовало еще одну часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий.

Сегодня на странице Полка полиции особого назначения в Instagram опубликовано обращение бойцов полка к президенту России в связи с публикациями в «Новой газете». Авторы обращения просят его пресечь «информационную войну» против подразделения, называя «основным рупором» этой борьбы "Новую газету".

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения […], обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковым является «Новая газета», в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой Ваш приказ», - сказано в обращении бойцов к Путину.

Пост сопровождается видео, на котором выступают отдельные бойцы полка. Один из них косвенно сообщил о принуждении к расправе с журналистами "Новой газеты". «Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава», - говорит на видео боец полка.

Другой боец резко высказался о публикациях в «Новой газете», отметив, что «эти провокации надо остановить, так как они вредят всей нашей стране».

Видео с выступлением бойцов полка снято на территории подразделения, на нем силовики стоят рядами с гранатометами, автоматами, ручными пулеметами, снайперскими винтовками и щитами в руках. На площадке между казармами также находится бронетехника.

За три часа пост с видео собрал 7 718 просмотров и 9 723 комментария. Часть комментариев написана на чеченском языке, авторы большинства комментариев, написанных на русском языке, в основном выражают поддержку авторам обращения.