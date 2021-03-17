Участники митинга в Грозном прокляли Милашину за статью о внесудебных казнях

17 марта 2021, 18:16

Родственники сотрудников Полка полиции особого назначения на митинге в Грозном обвинили журналистку Елену Милашину в провокации. Критика в адрес Рамзана Кадырова или силовиков в Чечне равна критике в адрес всех чеченцев, объявил на митинге глава Общественной палаты Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году, анонсировав новые публикации. Жителей Чечни, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, следует из опубликованного сегодня "Новой газетой" рассказа чеченского силовика Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем тех событий. В Кремле видели публикацию "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой – для этого есть правоохранители, заявил 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Милашина и "Новая газета" "не дают жить", заявил участник сегодняшнего митинга в Грозном. "Мы с трудом восстановились после той разрухи, экономически и со всех сторон развились и встали на ноги. Посредством того, что Всевышний услышал наши молитвы, Ахмат-Хаджи [Кадыров] вышел вперед, и с ним мы встали на ноги, сегодня опять нашлись люди, которые не дают нам жить. Милашина, "Новая газета". К этим людям просьба оставить нас в покое. Нам от вас ничего не нужно. Это наша просьба", – перевел "Кавказский узел" слова человека на видео, опубликованном телеканалом "Грозный".

Государственная телекомпания "Грозный" назвала акцию в центре города "народным сходом". На видео, распространенных телекомпанией, собравшиеся держат плакаты: "Милашина, будь ты проклята", "Милашина – отборный провокатор".

Участник митинга заявил, что не читал "Новую газету" и материалы Милашиной, но настаивает, чтобы журналистку "остановили". "Они говорят, что мы все преступники. Как так можно? Мы хотим, чтобы ее остановили. Если сейчас какой-нибудь парень, обидевшись на ее слова, пойдет и сделает что-нибудь, то тогда нас снова террористами назовут", – говорит участник митинга на видео ЧГТРК "Грозный", снабженном русскоязычными титрами Telegram-каналом Adat.

Еще один из собравшихся заявил, что публикации Милашиной провоцируют жителей Чечни, но не уточнил, на что именно. "Мы обращаемся к Владимиру Путину и просим остановить провокации "Новой газеты" и Елены Милашиной. Мы заплатили за мир самым дорогим: отцами, братьями, сыновьями. Не нужно трогать нас и пытаться провоцировать на что-то", – привела слова участника митинга "Чечня сегодня".

В центре Грозного сегодня собрались сотни родственников бойцов полка полиции особого назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед ними выступили член Общественной палаты России Мансур Солтаев и председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов. "Я как председатель общественной палаты говорю: наша задача, общества, довести до некоторых людей, что если кто-то высказался в адрес главы Чеченской Республики, то это касается каждого чеченца. Если кто-то высказался в адрес сотрудника полиции, врача, преподавателя, который работает в вузе – он высказался в адрес всего чеченского народа", – заявляет Денильханов на видео, опубликованном сегодня на странице "Грозный-ТВ" в Instagram.

К критике в адрес "Новой газеты" присоединился председатель Духовного центра мусульман Ингушетии Ахмед Сагов. "Общественные организации республики, в том числе Духовный центр РИ, были возмущены клеветнической статьей "Новой газеты". Должен отметить, что многое из того, что пишут авторы издания, несет провокационный характер", – приводятся слова Сагова в одной из сегодняшних публикаций на странице "Грозный-ТВ" в Instagram.

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил сегодня на своей странице в Instagram, что жители республики "требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права" в отношении "Новой газеты".

В день очередной публикации по расследованию, утром 15 марта 2021 года, здание, в котором, в частности, расположена редакция "Новой газеты", подверглось химической атаке. Редакция подала заявления в прокуратуру, другие силовые структуры, департамент общественной безопасности Москвы и администрацию президента России. Главред издания Дмитрий Муратов назвал инцидент терактом и связал его с публикацией о "ЧВК Вагнера", отмечается в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Ранее, в апреле 2020 года, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "античеченской травле" и высказал угрозы в адрес журналистов издания. Поводом для резкого заявления стала статья "Смерть от коронавируса – меньшее зло", в которой корреспондент газеты Елена Милашина раскритиковала меры, принимаемые властями Чечни для борьбы с коронавирусом. Милашина в связи с угрозами написала заявление в Следственный комитет.

В октябре 2019 года Рамзан Кадыров публично отреагировал грубой шуткой на опубликованную в "Новой газете" статью Милашиной о "масштабной зачистке" чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности главе республики. На совещании с подчиненными Кадыров предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована обидой на чеченских мужчин, и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналистки. Часть комментаторов в соцсетях сочла это завуалированной угрозой.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.