Милашина отказалась комментировать грубую шутку Кадырова

19 октября 2019, 16:03

Журналистка Елена Милашина не захотела обсуждать предложение о замужестве вместо нарушения прав человека в Чечне. Мнения пользователей соцсетей об уместности подобного юмора со стороны Кадырова разошлись, часть комментаторов сочла это завуалированной угрозой.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров на совещании с подчиненными предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована обидой на чеченских мужчин и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналиста "Новой газеты". "Если как-то ее обидели, не приняли предложение взять замуж, мы исправим эту ситуацию и найдем для нее достойного жениха", - сказал Кадыров. Пытаясь опровергнуть публикацию о зачистках в Чечне, глава республики нарушил правила приличия, указали местные жители.

14 октября журналист "Новой газеты" Елена Милашина сообщила в своей статье о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. В статье был упомянут замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость. Алаудинов опроверг эту версию. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова отказался комментировать информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров назвал публикацию "фейком", что вызвало недоверие у пользователей соцсетей. После этого, на совещании 16 октября, Рамзан Кадыров лично прокомментировал статью издания, объявив ее выдумкой. Некоторые СМИ стараются создать "отрицательный имидж Чечни и ее руководства", заявил глава республики.

Елена Милашина в эфире телеканала НСН резко негативно отреагировала на предложение прокомментировать инициативу Рамзана Кадырова. "Я идиотизм не комментирую", - привел 18 октября ее слова телеканал на своем сайте.

Журналистка заявила, что эта тема не стоит обсуждения. "Это не тема для журналистов, и никакого общественного интереса она не представляет. Тема - это то, что происходит в Чечне с нарушением прав человека", - процитировало сегодня Милашину Ura.ru.

"Это завуалированная угроза журналистке!" - написал по поводу слов Кадырова пользователь Иван Романов на странице издания Ura.ru в соцсети "ВКонтакте".

За шутливым предложением о замужестве стоит призыв к сексуальному насилию, полагает tulaeva_dilya, оставившая комментарий в сообществе "Про Чечню и не только" в соцсети Instagram.

Часть комментаторов там же раскритиковала Кадырова за грубость. "Как можно было такую фигню сказать? Уже нет границ", - написал kob_ali05. "Как можно такое сказать про женщину? Неужели вообще никаких рамок не осталось? Очень некрасиво", - высказался kotjik.

Многие комментаторы охарактеризовали высказывание Кадырова как "цирк", "клоунаду". "Очередная клоунада", - написал damir_sharipov. "Рамзану больше заняться нечем, что ли?" - удивился пользователь g.a_0505.

В чеченской группе eldit_net в Instagram большинство комментаторов сочло высказывание Кадырова смешным. Многие поддержали его, предложив жениться на Милашиной. "Рамзан, если надо, я женюсь на ней. Она имя твое забудет после этого", - написал, к примеру, salekhovmagomed.

По состоянию на 16.00 мск 19 октября публикация на странице издания Ura.ru в соцсети "ВКонтакте" собрала 5,8 тысячи просмотров и 40 "лайков", публикация в сообществе "Про Чечню и не только" в соцсети Instagram - 44,7 тысячи просмотров и 254 комментария, а в группе eldit_net той же соцсети - 27,7 тысячи просмотров и 251 комментарий.

Чеченские чиновники заявили о недостоверности информации Милашиной

ЧГТРК «Грозный» выпустило специальный репортаж под названием "Рамзан Кадыров опроверг слухи о заговоре против него". Материал был показан в ночных новостях телеканала 17 октября. Речь в сюжете шла о публикации в "Новой газете" от 14 октября, в которой сообщалось о задержаниях чеченских чиновников, уличенных в нелояльности к главе республики Рамзану Кадырову. В 40-минутном репортаже были представлены шестеро из указанных в статье Елены Милашиной о чистках в рядах кадыровцев чиновников, которые лично опровергли информацию о своих задержаниях.

Замминистра МВД Чечни Апти Алаудинов, как заявила автор сюжета, объяснил публикацию попыткой "дискредитировать ситуацию в регионе" и "бросить тень на членов команды Кадырова". Сам Алаудинов в интервью журналисту заявил, что Рамзан Кадыров является "фигурой мирового масштаба". "Враги России и Чечни", по его мнению, "заняты тем, чтобы очернить Рамзана Ахматовича, для того, чтобы справиться с Владимиром Владимировичем Путиным", а чтобы "справиться с Кадыровым", стремятся убрать его ближайших сподвижников. "За этим стоят даже враги человечества. В первую очередь я бы назвал такую страну, как Америка", - подчеркнул Алаудинов.

Замминистра также заявил, что в настоящее время он занят выполнением задач, возложенных на него Кадыровым, но с 4 октября находится в отпуске. "Когда я выйду из отпуска, я буду заниматься тем, что буду искать тех людей, которые реально занимаются вот этими вбросами... я буду спрашивать с них", - сказал он.

Находящимися в отпуске были также объявлены руководитель службы обеспечения мировых судей, бывший начальник ГИБДД республики Шамхан Денильханов и министр МЧС Чечни Руслан Яхьяев. В одном из грозненских кафе с чиновниками встретился и побеседовал лично руководитель ЧГТРК Ахмед Дудаев.

Обращаясь к чиновникам Дудаев заявил о том, что журналистами и СМИ распространяется информация об их "заключении под стражу, убийстве, выселении из домов, увольнении с работы". "[Говорится,] что вы против главы, была попытка отравления <...>, много разных историй <...>, вы, наверное, и не в курсе <…>. Кроме вас много разных людей там упоминается, есть фамилии", - сказал Дудаев.

Денильханов ответил, что слышал об этом. Также Денильханов сказал, что они с Яхьяевым "отдыхают", поскольку находятся в отпуске. Яхьяев подтвердил, что он тоже находится в отпуске, отметив, что при желании это можно выяснить и на сайте министерства. В доказательство его слов был показан и подписанный министром МЧС России рапорт Яхьяева о предоставлении последнему отпуска с 4 октября по 2 ноября. "Говорят, тебя убили, убрали <…> Как нас [с Яхьяевым] убьют, если мы изначально везде были с Ахматом-хаджи? <...> Во-первых у них, психология должна быть нарушена. Если просто подумать, что 19 лет на этом пути прошли рядом с Рамзаном <...>, а когда подошел пенсионный возраст..." - сказал он.

Дудаев рассказал, что сообщалось о том, что Денильханов, Яхьяев и Алаудинов уволены с должностей, особо отметив, что первый уже два года не занимает пост начальника ГАИ республики, а также поинтересовался мнением своих собеседников относительно появления "легенды" о заговоре и попытке отравления главы Чечни. "Это делается специально. Это ведется работа против падишаха", - выразил свое мнение Денильханов.

Упомянутый в статье бывший вице-премьер правительства Халид Вайханов, также высказал свое мнение относительно этой ситуации. "Я с самого начала с Ахматом-хаджи и Рамзаном <...> Эти СМИ начали нас сильно раскручивать <...> Они хотят чтобы была смута, были ссоры <...> О нас разные разговоры ведут. Это неправда. Мы – одна команда. Мы – вместе. Мы – на пути Ахмата-хаджи <...> доведем этот путь до конца. Эти лживые СМИ это печатают, чтобы наш народ разделить, чтобы согласия не было, чтобы разрушить команду Кадырова. <...> Я в отпуске, у себя дома, работаю в Конституционном суде", - сказал он.

Встреча журналистки ЧГТРК "Грозный" с Шамилем Магомаевым, который также упоминался в статье "Новой газеты", тоже прошла в Грозном, рядом с мечетью "Сердце Чечни". "Те люди, которые отсюда убежали, видимо, пускают эти слухи. <...> Хотел бы сказать тем людям, кто говорит и распространяет сплетни – если мы будет продолжать так делать, это перед другими будет неправильно. Сказать человеку в лицо, если есть что сказать, это другое дело. Было бы хорошо, если бы каждый оставил сплетни", - сказал Магомаев.

Последним в сюжете ЧГТРК «Грозный» был показан бывший министр сельского хозяйства республики Дикмагомед Мулаев, беседу с которым по Skype повел один из руководителей телекомпании. Мулаев, сказал, что в настоящее время он находится в Москве. Комментируя распространившиеся в Интернет сообщения о задержаниях и избиениях чиновников, в числе которых упоминается и он сам, Мулаев, также как и Алаудинов говоривший на русском языке, заявил. что он "был в шоке2 от этих сообщений. "У меня все нормально, никто не задерживал и никаких вопросов ко мне не было. Это, видимо, как я понял, наши недруги", - сказал он, высказав также предположение, что у этих недругов "ничего не получится".

В Чечне не поверили репортажу с опровержениями публикации в "Новой газете"

Наблюдатели и жители региона, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", появление этого материала на государственном телеканале с опровержением информации "Новой газеты" назвали ожидаемым, а сам сюжет "постановочным".

"Уже с того дня, как «Новая» распространила сообщение о задержаниях чиновников, было понятно, что какая-то реакция будет. Интересно, что пока Рамзан [Кадыров] не вернулся из загранпоездки, все ограничивалось короткими заявлениями отдельных чиновников, что это неправда, «фейк» и тому подобное. Вчера же выдали целый репортаж на тему. Вполне ожидаемо, все это «оказалось» домыслами персонально Милашиной, чиновники возмущались и все в таком духе. Все явно постановочное и неубедительное, если спросить меня", - сказал по этому поводу местный житель Лечи.

"Меня в этом репортаже заинтересовали два момента. Первый: почему-то не показали и но даже не упомянули ни Темирбаева, ни Гаибова, о которых писала «Новая газета». Второе: Мулаев, находится в Москве, дает интервью по скайпу, а за его спиной телевизор, где идет заседание правительства с участием Рамзана. Это тоже в глаза бросилось. Хотя не исключаю, что в Москве наши чиновники обязательно смотрят новости из Чечни", - заметила активистка Фатима.

"В общем, если исходить из вчерашнего репортажа на ТВ «Грозный», «Новую» и персонально Елену Милашину как бы в очередной уже раз уличили во лжи, но никто из чиновников не будет добиваться опровержения. Один только Алаудинов упомянул, что он когда-нибудь после того, как выполнит важные поручения Рамзана, возьмется за клеветников, и все. Остальные промолчали", - указал грозненец Султан.

"Показали нам шесть человек из восьми, о которых говорилось, что они задержаны, уволены и так далее. Четверо из них тут же оказались в отпусках, причем двое, Алаудинов и Яхьяев, по странному такому совпадению. Именно с 4 октября. Еще двое – Магомаев и Мулаев, пенсионеры. Один по Грозному прогуливается у мечети, второй в Москве отдыхает. Достаточно странно и неправдоподобно это было обставлено", - считает другой грозненец, Шахран.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Ранее, в 2017 году, публикация Елены Милашиной в "Новой газете" о преследованиях геев в Чечне вызвала резкую реакцию властей республики, заявивших, что в Чечне вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова.

Широкий резонанс вызвала и опубликованная "Новой газетой" в июле 2017 года статья Елены Милашиной о том, что не менее 27 задержанных были казнены в Чечне в январе 2017 года. 20 декабря 2018 года австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне.