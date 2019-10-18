Жители Чечни сочли неэтичными слова Кадырова о Милашиной

18 октября 2019, 13:14

Рамзан Кадыров на совещании с подчиненными предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована обидой на чеченских мужчин и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналиста "Новой газеты". Пытаясь опровергнуть публикацию о зачистках в Чечне, глава республики нарушил правила приличия, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", пресс-секретарь Рамзана Кадырова отказался комментировать информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров назвал публикацию "фейком", что вызвало недоверие у пользователей соцсетей. После этого, на совещании 16 октября, Рамзан Кадыров лично прокомментировал статью издания, объявив ее выдумкой. Некоторые СМИ стараются создать "отрицательный имидж Чечни и ее руководства", заявил глава республики.

14 октября журналист "Новой газеты" Елена Милашина сообщила в своей статье о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. В статье был упомянут замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость. Алаудинов опроверг эту версию.

Репортаж с совещания, на котором Рамзан Кадыров прокомментировал статью в "Новой газете", был показан в вечерних новостях телеканала "Грозный" 16 октября и опубликован на YouTube-канале ЧГТРК.

Рамзан Кадыров эмоционально посетовал на публикации о том, что "окружение Кадырова сажают, убивают, война". "Чего только не говорили. Я даже удивился, увидев Апти [Алаудинова]. Думал, он в зиндане", - сказал, в частности, глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Из кадров телесюжета неясно, говорил Рамзан Кадыров о "зиндане" всерьез или в шутку, но показанные при этих словах участники совещания слушают главу Чечни без улыбки.

7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Кадырова. По неподтвержденным данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. 8 октября Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично поклялись в верности Рамзану Кадырову. Алаудинов при этом озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни. Сам Кадыров впервые после долгой паузы появился на публике лишь 14 октября.

В кадрах телерепортажа с совещания видны и Апти Алаудинов, и Валид Абдурешидов. "Ты что делал? Ты против меня пошел?" – пошутил, обращаясь к Абдурешидову, глава республики.

Говоря о "недоброжелателях, стремящихся выставить регион в неприглядном свете", Рамзан Кадыров привел в пример "известное своим пристрастным отношением к тому, что происходит в республике" издание "Новая газета" и его сотрудницу Елену Милашину, сообщили авторы телесюжета.

"То говорит, что людей убили, то [говорит], что тюрьмы под домами, в подвалах, в котельных", - пояснил на совещании Рамзан Кадыров, заявив о своем праве менять подчиненных. "Кого хочу – увольняю, кого хочу – ставлю [на должность]. Я здесь хозяин. Мне доверили республику", - подчеркнул он.

Публикация Елены Милашиной в "Новой газете" о преследованиях геев в Чечне вызвала в 2017 году острую реакцию властей республики, заявивших, что в Чечне вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова. Широкий резонанс вызвала и опубликованная "Новой газетой" в июле 2017 года статья Елены Милашиной о том, что не менее 27 задержанных были казнены в Чечне в январе 2017 года. 20 декабря 2018 года австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне.

Словам Кадырова о Елене Милашиной уделило внимание 17 октября республиканское информагентство "Чечня сегодня". "Особенно любит выставлять нас в негативном свете Милашина. Такое ощущение, что ее когда-то обидел какой-то чеченец. Передайте ей, что мы можем устроить ее личную жизнь. Если как-то ее обидели, не приняли предложение взять замуж, мы исправим эту ситуацию и найдем для нее достойного жениха", - процитировало Кадырова агентство.

Сотрудник одной из НПО Чечни Беслан счел неэтичным публичные слова главы региона о сотруднице "Новой газеты". "Предложение найти мужа Милашиной выходит за рамки приличия. К женщине у нас на Кавказе принято относиться с уважением, кто бы она ни была", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Беслан.

"Это в духе руководства республики – опровергать все негативное и пытаться представить авторов публикаций или сообщений лгунами, которые заняты исключительно тем, что хотят подорвать имидж властей и опорочить Чечню", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель Чечни Имран.

Елена Милашина пока не прокомментировала на своей странице в Facebook и на сайте "Новой газеты" сказанные о ней слова Рамзана Кадырова.