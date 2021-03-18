Журналисты сочли угрозой в свой адрес обращение чеченских силовиков

18 марта 2021, 15:39

Готовность "пресечь оскорбления" в адрес чеченских силовиков, которую продемонстрировали в обращении к Путину сослуживцы героя публикации "Новой газеты", следует расценивать как угрозу в адрес журналистов издания, предположили правозащитники Галина Арапова и Надежда Ажгихина. Главред "Новой газеты" счел неуместным ультиматум бойцов полка имени Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. После этого родственники сотрудников полка на митинге в Грозном обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Бойцов полка принуждают к тому, чтобы кто-то из них "взял на себя ответственность пресечь оскорбления всего личного состава", заявил один из чеченских силовиков, озвучивших видеообращение. Требования закрыть "Новую газету" направлены не по адресу, с ними следует обращаться в суд, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то, один из нас, взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава", - сказал в видеообращении один из бойцов. Журналисты "Новой газеты" готовы прекратить работу, если гарантией этого станет прекращение нарушений прав человека в Чечне, сообщили сегодня в пресс-службе издания в ответ на требования участников митинга в Грозном.

Обращение бойцов полка к Владимиру Путину сделано потому, что президент является главнокомандующим, предположил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Эти слова адресованы главнокомандующему. Это ультиматум: или запретите [«Новую газету»], или мы возьмемся за оружие. Разумеется, для Российской Федерации я считаю недопустимым такие действия", - сказал сегодня Муратов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист добавил, что не считает видеообращение угрозой конкретно в свой адрес, но оговорился, что «не является психоаналитиком, чтобы досконально изучить то, что хотел сказать тот силовик».

В эфире "Эха Москвы" Дмитрий Муратов назвал обращение бойцов полка Кадырова к Владимиру Путину «неплохо поставленным, чисто режиссерски смонтированным» и удивился их ультиматуму президенту. «Мне кажется, что такие требования ставить президенту страны: «Или вы сделаете, как мы хотим, или мы поступим, как хотим мы» — оно как-то немного с этикетом, особенно людей служивых, военных, не вяжется», — сказал Дмитрий Муратов.

В свою очередь директор "Центра защиты прав СМИ"* Галина Арапова интерпретирует высказывание силовика как угрозу журналистам. "Лично я бы трактовала высказывание именно так... Картинка рисует самые неприятные ассоциации… На видео мы видим вооруженных людей, которые хотят «решить проблему». Это не театральный отзыв об очередной пьесе, а агрессивный месседж. Разумный человек воспримет это как угрозу. Я сильно сомневаюсь, что в методы «решения проблемы» входит подача иска в суд с дальнейшим судебным разбирательством», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Арапова.

Чеченская полиция вряд ли прибегнет к судебным разбирательствам, предположила она. "Вспоминается история, как МВД Чечни подало иск против Комитета против пыток, защищавшего бойца MMA, которого пытал один из видных чиновников... МВД тогда взяло на себя ответственность при подаче иска. Вряд ли кто-то сейчас возьмет ответственность на себя. Что они будут делать дальше – непонятно. Хотелось бы верить, что это будут цивилизованные действия – судебная тяжба. Но от МВД Чечни можно ждать всего что угодно, что оно будет делать, остается только догадываться. У меня нет ощущения, что силовики будут «решать вопрос» в правовом поле", - сказала Арапова.

По ее предположению, реакции от правоохранительных органов "ждать не стоит". "Когда напали на Милашину, мы направили заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело, но ничего не сделано до сих пор", - сказала Галина Арапова.

6 февраля 2020 года Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина были избиты в грозненской гостинице группой мужчин и женщин. Для того чтобы добиться начала расследования, пришлось съездить в Чечню и лично пожаловаться местному прокурору, сообщила 15 марта того же года Елена Милашина.

Слова силовика, сказанные в видеообращении, следует рассматривать как угрозу журналистам «Новой газеты», считает и директор "ПЭН-Москва", журналист Надежда Ажгихина. "Они подвергаются травле. Свежи воспоминания о распылении химического вещества… с 1 апреля 2017 года журналистам «Новой газеты» объявлена война в Чечне", - сказала Ажгихина.

1 апреля 2017 года "Новая газета" опубликовала статью Елены Милашиной о массовых задержаниях в Чечне мужчин, которые были заподозрены в нетрадиционной ориентации. 3 апреля того же года в центральной мечети Грозного состоялось экстренное выступление чеченских богословов, на котором советник главы Чечни Адам Шахидов публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и четко обозначил журналистов как "врагов нашей веры и нашей родины".

Надежда Ажгихина расценила реакцию в Чечне на публикации "Новой газеты" как "безобразное заявление". "Очевидный призыв к насилию... Вызывает недоумение, почему нет реакции от правоохранительных органов. Очевидно, что высказывание силовика – это угроза всем журналистам, не только «Новой газеты». Мол, сидите тихо, ничего не пишите, к нам не приезжайте", - высказала мнение Надежда Ажгихина.

По ее словам, журналисты "уже привыкли" к угрозам. "Елена Милашина рассказывала мне, что уже перестала реагировать на всякие сообщения, если они не касаются прямых угроз жизни... Журналисты лишь стремятся зафиксировать преступления и сделать так, чтобы виновные понесли наказание", - рассказала Ажгихина.

Сама Елена Милашина сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что публикация - "не последняя". "Будет выпущено продолжение. Расследование состоит из четырех частей", - сказала она.

Напомним, публикация рассказа Сулеймана Гезмахмаева стала второй частью расследования "Новой газеты". Месяцем ранее, 15 февраля, "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году, и анонсировала новые публикации.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток и казней в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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