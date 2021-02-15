"Новая газета" обнародовала расследование внесудебных казней в Чечне

15 февраля 2021, 14:34

В распоряжении "Новой газеты" оказались копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы. Издание анонсировало публикацию показаний чеченского силовика, ставшего очевидцем казней.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены 27 человек, задержанных после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. В распоряжении издания также оказались копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании людей. По информации газеты, опубликовавшей 31 июля 2017 года копии документов, 14 человек из числа задержанных были убиты. Однако следователи отказались возбудить уголовное дело об убийстве задержанных, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы правозащитных организаций и "Новой газеты", изучив материалы расследования, указали, что этот вывод следствия был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

17 декабря 2016 года в Грозном были совершены нападения на полицейских, после чего в ходе спецоперации, по версии силовиков, были убиты семь предполагаемых боевиков и задержаны еще четверо. Источник "Кавказского узла" в чеченском Минздраве после тех событий сообщил, что трое из задержанных были госпитализированы с ранениями, но вооруженные люди вывезли их из больницы и убили. По сведениям источника, среди убитых была Мадина Шахбиева, 1998 года рождения. В январе 2017 года сведения о смерти Шахбиевой подтвердил источник Правозащитного центра "Мемориал"*. По официальной версии властей Чечни, Асхаб Юсупов, Исмаил Бергаев и Мадина Шахбиева умерли в больнице от ран.

После того как Следственный комитет "вынес окончательный отказ" в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне журналистам издания совместно с ПЦ "Мемориал"*, НКО "Правовая инициатива"*, движением "Российская ЛГБТ-сеть", Комитетом против пыток и командой адвокатов удалось убедить жителей Чечни, "ставших очевидцами незаконных задержаний, пыток и внесудебных расправ", открыто дать об этом показания, сообщила "Новая газета" в опубликованном сегодня материале "Казнь после смерти".

Автор материала Елена Милашина подчеркнула, что эта публикация — первая часть расследования. "Каждый факт в этом тексте подтвержден официально: ведомственными документами, вступившими в силу приговорами, материалами уголовных дел, следственных проверок сообщений о преступлении, протоколами судебных процессов. Все свидетельства очевидцев описываемых событий задокументированы в соответствии с законами Российской Федерации. Все эти люди дали согласие на публичное использование их персональных данных и показаний", — говорится в статье.

В распоряжении издания оказался "оригинал еще одной таблицы МВД - теперь уже с данными о 108 задержанных в декабре 2016 и в январе 2017 года и, главное, с их цветными фотографиями", пояснила Елена Милашина. "К сожалению, мы не можем даже в общих чертах обозначить источник этой таблицы, так как человек, который нам ее передал, взял с нас слово. Он подверг себя огромному риску, и мы согласились на это условие. В этой таблице (у нас нет никаких сомнений в том, что она составлялась сотрудниками МВД по ЧР) приведены максимально подробные данные о чеченских силовых структурах, проводивших задержания, а все 108 фотографий задержанных сгруппированы в соответствии с тем, какое подразделение задерживало людей", — сообщила автор статьи.

Издание подвергло сомнению официальную версию смерти участников нападения на силовиков

В таблице указаны 26 человек из "расстрельного списка", говорится в публикации. Сопоставив список задержанных с интерьерами помещений силовых структур на фотографиях, авторы расследования пришли к выводу, что "в декабрьских и январских задержаниях принимали участие сотрудники" восьми подразделений силовых структур, в которые были доставлены эти 108 задержанных. "Вот как распределились задержанные по районам Чечни: Курчалоевский — 23 задержанных, Шалинский — 41 задержанный, Шелковской — один задержанный, Наурский — трое задержанных, Грозненский район — 19 задержанных, Старопромысловский — четверо задержанных, Ленинский — один задержанный, Заводской район — один задержанный, Октябрьский — семь задержанных, по городу Аргуну — 10 задержанных. По полученным позже свидетельствам выживших задержанных и их родственников, сотрудники отделов [силовых структур] вышеуказанных районов Чечни также принимали непосредственное участие в массовых задержаниях в декабре 2016 и в январе 2017 года", — говорится в публикации.

Новая таблица с цветными фотографиями и данными о 108 задержанных подтверждает данные о том, что список "казненных" состоит "исключительно из жителей Чечни, задержанных в конце декабря 2016 года и в начале января 2017 года", указала Елена Милашина.

"Большинство задержанных в декабре 2016 и в январе 2017 года жителей Чечни были в последующие месяцы осуждены на разные сроки (в том числе условные) именно по 222-й статье УК РФ (хранение оружия). Если почитать тексты приговоров, то легко убедиться, что всем им вменяются преступления, идентичные по своей фабуле. Шел человек по селу, встретил патруль, показался ему подозрительным, в ходе личного досмотра у прохожего "обнаружили черный пластиковый пакет с гранатой". В системе координат сегодняшней Чечни обвинение в хранении оружия — все равно, что признание невиновности. Это самый "легкий" исход, на который может надеяться чеченец, оказавшийся в "секретной тюрьме", - пишет Елена Милашина.

В таблице в качестве задержанных указаны и Ислам Бергаев и Сахаб Юсупов, которые, по официальной версии, были вместе с Мадиной Шахбиевой ранены при нападении на силовиков 17 декабря 2016 года и 20 декабря умерли в больнице, утверждает издание. "На фотографии в таблице у Бергаева, якобы скончавшегося от полученных ранений, отчетливо видны следы насилия — синяки под глазами и кровоподтек на губе. Но ни у него, ни у Юсупова на фотографиях не просматривается никаких признаков тяжелых огнестрельных ранений. [...] Из собранных и проанализированных нами материалов можно сделать вывод, что на самом деле Бергаев и Юсупов были задержаны чеченскими силовиками 17 декабря 2016 года совершенно невредимыми и никак не могли умереть 20 декабря от полученных ранений и "остановки кровообращения". В этот и последующие дни они были еще живы. И мы нашли не только фото-, но и видеодоказательства этого факта", — говорится в статье.

В качестве такого видеодоказательства издание приводит анализ видеоряда ролика, представленного как присяга лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По данным издания, на видео показаны, в том числе Бергаев и Юсупов, но ролик записан уже после их задержания, а их лица на видео заретушированы. "Мы не знаем причины, по которой некто скрыл личности трех человек на этой видеозаписи. Мы можем лишь с большой долей уверенности предположить, что мотив и возможность подкорректировать запись была только у чеченских силовиков", — написала Елена Милашина.

Кроме того, по данным "Новой газеты", смерть Бергаева и Юсупова "от полученных ранений и травм" 20 декабря 2016 года была констатирована врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Грозного, о чем говорится в посмертных судебно-медицинских экспертизах, проведенных сотрудником Республиканского Бюро СМЭ Минздрава Чечни. "Судя по этим заключениям, сделанным почему-то лишь спустя четыре месяца после декабрьских событий, эксперт [...] не видел Бергаева и Юсупова мертвыми. Данных о патологоанатомическом исследовании в экспертизах также нет, то есть вскрытие трупов Бергаева и Юсупова не проводилось (что является грубейшим нарушением ФЗ № 323). При этом оба экспертных заключения представляют собой один и тот же текст с совершенно одинаковым описанием огнестрельного ранения (в верхнюю треть левой голени) и других травм, якобы ставших причиной смерти и Бергаева, и Юсупова. Любопытно то, что в текстах обеих экспертиз повторяются идентичные опечатки. Из этих опечаток [...] очевидно, что медицинские документы, которые исследует эксперт [...], — это один и тот же эпикриз пациента женского (!) пола. Поэтому мы предполагаем, что экспертизы Бергаева и Юсупова на самом деле могли быть сделаны на основе медицинской карты Мадины Шахбиевой. Именно она, по данным МВД по ЧР, опубликованным федеральными СМИ, действительно получила при задержании тяжелое ранение, в результате чего ей ампутировали ногу", — говорится в публикации.

По данным источников, Мадина Шахбиева, раненная в ходе спецоперации в Грозном, была вывезена из больницы, убита и похоронена без поминальных обрядов. Эти сведения подтвердил достоверный источник ПЦ "Мемориал"*, который сообщил также, что родственники Шахбиевой, среди которых есть сотрудники силовых структур, "отказались" от нее после похищения из больницы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть — как теперь убивают на Кавказе".

"Новая газета" анонсировала публикацию показаний чеченского силовика

Вторая часть расследования "будет опубликована в ближайшее время", заверила Елена Милашина. "В ней мы расскажем об обстоятельствах массовых задержаний жителей Чечни в ходе так называемых спецмероприятий, проводившихся по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова в январе 2017 года. Также мы опубликуем интервью сотрудника полка им. Кадырова, который участвовал в этих спецмероприятиях и стал свидетелем казни задержанных", — сказано в публикации.

Издание подчеркнуло, что этот человек "вышел на контакт с "Новой газетой" еще в 2017 году". "Он согласился дать интервью и нотариально заверил свои показания для Следственного комитета России, не скрывая своего имени и должности. И для него это решение было делом принципа. Он просил только об одном — защитить семью, сам он готов был остаться в России, чтобы сотрудничать со следствием. Но мы приняли решение вывезти из страны всю семью, включая самого свидетеля. [...] Это оказалось страшно сложно. В мире очень много стран, осуждающих нарушения прав человека в Чечне. Но почти нет таких, которые готовы предоставить государственную защиту бывшим сотрудникам чеченских силовых структур в ответ на публичные показания о преступлениях, в которых они не просто выступали свидетелями, но и принимали участие", — пишет Милашина.

Авторы расследования "досконально проверили его рассказ и смогли его подтвердить". "В том числе или даже в первую очередь — показаниями самих жителей Чечни, задержанных и содержавшихся на территории полка им. Кадырова в январе 2017 года. Они опознали этого сотрудника", — утверждает Елена Милашина, подчеркнув, что этот силовик "не участвовал в пытках" и "был одним из немногих сотрудников полка, кто проявлял к задержанным сочувствие".

Напомним, в 2017 году, после публикации "Новой газеты", уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в СКР запросы о внесудебной казни в Чечне. 20 сентября того же года власти Чечни доставили в Грозный и предъявили Москальковой двух человек, представив их как людей из "расстрельного списка" "Новой газеты". Однако вместо Махмы Мускиева и Шамхана Юсупова силовики привезли их братьев, сообщил тогда Правозащитный центр "Мемориал"*.

Знакомые Махмы Мускиева рассказали "Кавказскому узлу", что силовики еще в январе 2017 года объявили его родственникам, что он убит, после чего Мускиев не появлялся дома и не мог быть доставлен из Цоци-Юрта на встречу с омбудсменом. "Кого именно возили на встречу в Грозный с правозащитниками, я не знаю. Но однозначно, это не мог быть Махма", — рассказал, в частности, близкий знакомый семьи Мускиевых Ахмад.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.