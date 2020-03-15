Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием избиения в Грозном

15 марта 2020, 17:03

Следователи в Грозном начали расследовать дело об избиении журналистки Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной лишь спустя месяц, для этого пришлось съездить в Чечню и лично пожаловаться местному прокурору, сообщила Милашина.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля "Новая газета" сообщила, что обозреватель издания Елена Милашина подала в Следственный комитет России заявление с требованием расследовать нападение на нее и адвоката Марину Дубровину. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, пояснил главред издания Дмитрий Муратов.

6 февраля Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы, а врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке", рассказала Милашина. Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению журналистки, однако спустя 10 дней Милашина пожаловалась, что чеченские полицейские не запросили видеозаписи с камер, позволяющие опознать нападавших.

Поскольку с момента нападения прошло больше месяца, а информации о ходе расследования не поступало, Милашина и Дубровина вернулись в Грозный, чтобы выяснить, как идет расследование, сообщила 14 марта Елена Милашина.

"У нас было несколько вопросов: кто конкретно (какой дознаватель) ведет проверку, какое процессуальное решение принято (все законные сроки для принятия решения уже вышли) и почему за целый месяц нас не проинформировали о том, как идет расследование", - говорится в материале Милашиной, размещенном на сайте "Новой газеты".

Согласно объяснениям полицейских, заявления о нападении были зарегистрированы 7 февраля в отделе полиции № 1 УМВД по Грозному и в тот же день почтой отправлены "в Ленинский следственный отдел следственного управления ЧР", откуда 12 февраля были отправлены обратно. 19 февраля заявления вернулись в отдел полиции и в тот же день были пересланы в прокуратуру Ленинского района Грозного, сообщила журналистка.

Прокурор Ленинского района Дмитрий Пихуля "недоверчиво отнесся к нашим утверждениям о том, что с 7 февраля до 11 марта нас, заявителей, никто не уведомил о ходе проверки", пишет Милашина.

"Я незамедлительно прикажу провести свою проверку, и если это так, как вы говорите, то виновные понесут ответственность", - приводятся в статье слова Дмитрия Пихули. По его словам, заявления были изъяты из отдела полиции по решению прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова и переданы для расследования в Следственный комитет "в связи с общественным резонансом".

Следственный комитет "тут же вернул эти заявления обратно в полицию", откуда 19 февраля они были истребованы прокуратурой Ленинского района и вновь направлены для проверки в Следственный комитет, следует из публикации.

"Преступление, которое можно было расследовать за один день - достаточно изъять и посмотреть видеозаписи с камер наблюдения, под которыми нас избивали, - остается нераскрытым. Улики и доказательства, скорее всего, утрачены. Преступники на свободе. Более того. Не только уголовное дело по факту нападения на нас до сих пор не возбуждено, нет даже решения, полиция или СК и какой именно следователь его расследует", - пожаловалась прокурору Елена Милашина.

Дмитрий Пихуля, по ее словам, предложил написать на его имя жалобу и пообещал дать письменные ответы. "На следующий день, 12 марта, мы действительно получили ответ на свою жалобу. В этом ответе говорится о том, что наши заявления на протяжении месяца передавались из полиции в прокуратуру, из прокуратуры - в Следственный комитет, из Следственного комитета - в полицию, из полиции - в прокуратуру, из прокуратуры 10 марта (по странному совпадению ровно накануне нашего приезда в Чечню) - опять в Следственный комитет. И об этом нас, оказывается, каждый раз уведомляли. Не получили ни одного уведомления? Все вопросы - к «Почте России»", - говорится в статье Милашиной.

12 марта, когда Милашина и Дубровина уже уехали из Чечни, журналистке, по ее словам, позвонил следователь управления СКР по Чечне и сообщил, что ему поручено вести расследование нападения. "Следователь пригласил меня и адвоката Марину Дубровину для дачи подробных показаний. Я ответила, что мы скоро вернемся в республику", - говорится в публикации "Новой газеты".

На сайте управления СКР по Чечне информация о возбуждении уголовного дела по заявлениям Милашиной и Дубровиной, по состоянию на 17.03 мск, не опубликована.

Кадыров заверил Шевченко, что власти Чечни следят за расследованием

Власти Чечни следят за расследованием нападения на Елену Милашину и Марину Дубровину в Грозном, сообщил 11 марта Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Мы внимательно следим за ситуацией. Подключены компетентные органы. Если факты противоправных действий юридически подтвердятся, дадут правовую оценку", - процитировало в тот же день публикацию главы Чечни ТАСС.

Таким образом, по данным агентства, Кадыров отреагировал на обращение журналиста Максима Шевченко, который на своей странице в Instagram попросил его защитить права Дубровиной и Милашиной.

В обращении Шевченко, размещенном 10 марта в соцсети, Елена Милашина упоминается лишь как жертва нападения. Максим Шевченко выразил обеспокоенность тем, что адвокат Марина Дубровина опасается за свою безопасность.

"Мы можем быть не согласны со взглядами адвоката, мы можем не любить того, кого адвокат защищает, но нормальная, свободная работа адвоката, защищённого от угроз и насилия - гарантия правосудия. Я обращаюсь к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с просьбой отреагировать на опасения адвоката Марины Дубровиной и предоставить ей личные гарантии безопасности и неприкосновенности", - говорится в публикации Максима Шевченко.

Напомним, 8 февраля в Instagram-аккаунтах республиканских СМИ "Чечня Сегодня", "Грозный-информ" и ЧГТРК "Грозный" были размещены видеоролики, на которых люди разного возраста, представленные как "простые жители Чечни", критикуют Елену Милашину и одобряют нападение на нее.

Нападать на женщину и гостя недопустимо для чеченца, указали пользователи Instagram в ответ на заявления местных пабликов о том, что жители республики поддерживают избиение Милашиной и Дубровиной. За нападением стоят власти, предположили жители Чечни.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".