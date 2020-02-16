Милашина упрекнула чеченских силовиков в нежелании расследовать ее избиение

16 февраля 2020, 14:02

Чеченские полицейские не запросили позволяющие опознать нападавших видеозаписи с камер в гостинице, где были избиты обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина, сообщила журналистка.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и а также краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Публикации республиканских СМИ с одобрением избиения Милашиной и Дубровиной свидетельствуют о том, что нападение связано с призывом Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, указали правозащитники. Публичное одобрение действий участников нападения не нарушает российские законы, констатировали юристы.

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально. 4 февраля стало известно, что управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по заявлению правозащитника Игоря Каляпина, который указал на возможные признаки преступления в словах Рамзана Кадырова.

Полиция Чечни не запрашивала записи с камер видеонаблюдения в грозненской гостинице, где произошло избиение, сообщила Елена Милашина в материале, опубликованном сегодня ночью на сайте "Новой газеты".

По версии Елены Милашиной, полицейские, осматривавшие место нападения, сфотографировали лишь пол, на который во время нападения упали Милашина и Дубровина. "Записями с камер наблюдения гостиницы никто до сих пор не поинтересовался, хотя они позволяли раскрыть нападение по горячим следам", - говорится в публикации.

После нападения журналистка, по ее словам, сфотографировала монитор компьютера, на который выводится изображение с камер. "Камера, расположенная над стойкой регистрации гостей, в реальном времени зафиксировала, как я произвожу съемку монитора компьютера, на который выведены изображения со всех камер. То есть все камеры находились в рабочем состоянии. Сотрудники гостиницы пояснили, что изображение с камер автоматически поступает на удаленный сервер и хранится в облаке", - написала Милашина.

Всего в гостинице 27 камер, три из которых направлены на место, где произошло нападение, подчеркнула журалистка. "Одна - в столовой, в которой [нападавшие] тусовались перед нападением, шесть камер - на улице, с полным охватом территории вокруг гостиницы", - говорится в статье Елены Милашиной.

13 февраля, спустя неделю после избиения в Грозном, Елена Милашина получила угрозу убийством. Автор письма в редакцию "Новой газеты" пригрозил журналистке "смертным приговором" за публикации о Чечне и Рамзане Кадырове. Милашина указала, что текст с угрозами от имени Анны Иконниковой ранее был опубликован на странице "Подвал Кадырова" в соцсети "ВКонтакте".

Женщина, от чьего имени Милашиной поступили угрозы, в день нападения могла находиться в Чечне, указала автор статьи. "Анализ ее активности в социальных сетях показывает, что с 15 января по 12 февраля она могла находиться в Чечне, в которой уже бывала по меньшей мере один раз - весной прошлого года", - говорится в публикации.

МВД по Чечне пока не прокомментировало на своем сайте версию журналистки.

Напомним, Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".