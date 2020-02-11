Нападение на Милашину и Дубровину стало следствием угроз Кадырова

11 февраля 2020, 18:11

Публикации чеченских государственных СМИ с одобрением избиения Елены Милашиной и Марины Дубровиной свидетельствуют о том, что нападение связано с призывом Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, указали правозащитники. Публичное одобрение действий участников нападения не нарушает российские законы, констатировали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы, а врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке", рассказала Милашина. Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению журналистки. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили правозащитники.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Правозащитники увидели связь между угрозами Кадырова и нападением



Избиение Милашиной и Дубровиной напрямую связано со словами главы Чечни в адрес критиков, озвученными в ноябре 2019 года, убежден член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "Безусловно, это воплощение в жизнь угроз, высказанных Кадыровым тогда. Уверен, что нападавшие мужчины и женщины пришли к гостинице не сами, это не стихийное собрание. Я не знаю, на каком уровне давалось указание сотворить такое, но то, что это было с санкции власти – несомненно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник.

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально. 4 февраля стало известно, что управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по заявлению руководителя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, который указал на возможные признаки преступления в словах Рамзана Кадырова.

Аналогичные группы людей в 2016 году на протяжении нескольких часов громили офис Комитета против пыток, сказал Орлов. "Полиция не вмешивалась. Такая же группа нападала на журналистов на границе Чечни и Ингушетии. Это все из одного ряда событий. А вспомнить, как я, [глава комитета "Гражданское содействие" Светлана] Ганнушкина и Милашина приехали на суд в Чечню, где рассматривался иск МВД по Чечне к Ганнушкиной? Мы ее просто сопровождали. Казалось бы, иск МВД, но нас встречала такая же агрессивная толпа женщин с плакатами, смысл которых сводился к тому, что «Ганнушкина – мать анархии». Нас не били, но женщины вели себя агрессивно. Как только мы их прошли, все успокоились. Они сели в "Газели" и уехали", - рассказал Орлов.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин также связал нападение на Милашину и Дубровину с угрозами главы Чечни. "Это подтверждается тем фактом, что нападавшие даже никак не сформулировали претензии... Они банально выполняли задание", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением Игорь Каляпин.

В 2016 году при нападении на самого Каляпина в Грозном также присутствовала группа женщин, рассказал правозащитник.

16 марта 2016 года около 15 человек напали на правозащитника Игоря Каляпина, который также жил в Грозном в гостинице. По словам очевидца, нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Когда меня выкинули из гостиницы, «яйцеметы» еще не подъехали, и меня нужно надо было как-то задержать. Вот тут меня обступила толпа женщин, в основном, продавщиц бутиков с первого этажа, и стада кричать: "Как ты смеешь про нашего правителя гадости говорить!". Очевидно, женщин заставили это сделать: за час до нападения я гулял по тем самым бутикам, мне все улыбались, мы мило общались, и не было никакой агрессии", - рассказал Каляпин.

8 февраля в Instagram-аккаунтах республиканских СМИ "Чечня Сегодня", "Грозный-информ" и ЧГТРК "Грозный" были размещены видеоролики, на которых люди разного возраста, представленные как "простые жители Чечни", критикуют Елену Милашину и одобряют нападение на журналистку. "Очерняется чеченский народ, мы пытаемся пропускать это мимо ушей, но это накапливается... Ей (Милашиной) хайп, провокация нужна была, она это и получила", - сказал, в частности, молодой мужчина на видео, опубликованном в аккаунте ИА "Чечня Сегодня". "Если бы (Милашина) вела себя адекватнее и не выкидывала вбросы касательно нашего населения [ничего бы и не было]... Я так понимаю, не особенно и сильно ее побили, конечно, надо было побить сильнее", - привело слова другого молодого человека ИА "Грозный-информ".

Публикации чеченских СМИ транслируют позицию властей

Критика в адрес Милашиной в республиканских СМИ означает фактическое одобрение нападения на Дубровину и Милашину, считает Олег Орлов.

"Нет сомнений, что раз [в нескольких провластных СМИ] публикуется одна точка зрения, то это публичное одобрение совершенного нападения", - сказал правозащитник.

Чеченские СМИ сделали видеосюжеты с мнениями "простых людей" по заказу власти, которая одобряет подобные нападения и подстрекает людей на избиения, убежден Игорь Каляпин. "Сначала руководство республики науськивает население на журналистов, сеющих смуту, либералов, - хотя вряд ли власти смогут внятно объяснить, кто это - и правозащитников, откровенно призывает к расправам над этими людьми. И когда они происходят, власти еще и выступают с поощрениями… Сюжеты, порочащие имя Милашиной, можно воспринимать как воспрепятствование ее журналистской деятельности, и предъявлять это властям", - сказал правозащитник.

Опубликованные чеченскими СМИ мнения людей, одобряющих избиение журналистки, не нарушают российские законы, считает юрист программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Галина Тарасова. "Данные действия не нарушают закон и ненаказуемы. Впрочем, очевидно, что эти выражения - следствие целенаправленной пропаганды", - сказала Галина Тарасова корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку опрошенные чеченскими СМИ люди не представлены на видео как госслужащие и лишь выражают собственное мнение, с юридической точки зрения их высказывания не нарушают закон, согласился московский адвокат Евгений Черноусов. "Но если рассматривать в комплексе [с избиением], то звучит как самосуд. Вообще, это вопиющий случай, когда женщины нападают группой и избивают. Я встречался с этим в Средней Азии, в Киргизии, когда ворованное зерно прикрывали женщины, а мужики стояли поодаль. И если данная практика перекочевала на Кавказ, что это очень печально", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

У правоохранителей есть все основания для возбуждения дел по факту высказываний людей в публикациях чеченских СМИ, предположил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. "Это уже из области Уголовного кодекса – как избиение, так и разжигание ненависти в публикациях государственных [теле]компаний. Это не свобода мнения. Одни призывают к разжиганию розни против группы «Милашина и Дубровина и все, кто высказывается против кадыровского режима», другие – публикуют", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муратов.

Юристы предложили передать дело о нападении в Следком

По мнению Галины Тарасовой, расследованием нападения на Милашину и Дубровину должен заняться Следственный комитет. "Избиение адвоката Дубровиной должно квалифицироваться, как воспрепятствование осуществлению защиты в суде, то есть нарушена часть 2 статьи 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования», гласящей, что воспрещается воздействие на защитника. Подследственность дела явно не полицейская. Расследование дело СК придало бы больше веса", – сказала Галина Тарасова.

Аналогичное мнение высказал и Евгений Черноусов. "Адвокат [Дубровина] – особый субъект, дело надо передать [из полиции] в Следственный комитет", - сказал он.

Елена Милашина отказалась дать комментарий корреспонденту «Кавказского узла», пояснив, что находится в больнице. Связано ли посещение больницы с избиением, журналистка не уточнила.

Перед нападением в лобби гостиницы находились более 15 человек, рассказала ранее Милашина. "У одного мужчины я увидела в руках видеокамеру. Несколько человек подошли к нам, когда мы стояли у лифта, окружили и начали толкать. Одна из женщин сказала, что мы приехали сюда защищать ваххабитов. [...] Вторая женщина [...] с силой ударила меня по лицу. Вслед за ней нас с Мариной Дубровиной стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой о мраморный пол с большой силой", - рассказала она. По словам Милашиной, консьерж отеля никак не реагировал на нападение, которое длилось порядка 15 минут, а впоследствии утверждал, то ничего не видел и не слышал. Журналистка отмечает, что на нее и Дубровину нападали в основном женщины, а руководила ими группа мужчин. По команде одного из мужчин вся группа организованно покинула здание гостиницы.

Милашина рассказала об интересе силовиков к чеченским коллегам Дубровиной

Марина Дубровина подключилась к защите Ислама Нуханова в конце ноября 2019 года, сообщила ранее Елена Милашина. "Именно в связи с этим делом Дубровина, уже и без того раздражавшая местные власти своей активной работой, попала под лупу пристального, опасного внимания", - написала она в статье "Бои без правил. Объяснительная записка Елены Милашиной после нападения в Грозном", опубликованной 7 февраля на сайте "Новой газеты".

По ее словам, правоохранители "стали искать источники финансирования" работы Марины Дубровиной. "Начали допрашивать, а потом и преследовать ее чеченских коллег. Так, адвоката Абубакара Вадаева, оказавшего Дубровиной помощь по делу Нуханова, в начале января вызвал к себе министр МВД по Чечне. И сейчас против адвоката пытаются завести уголовное дело", - говорится в статье Елены Милашиной.

Нападение "безусловно, связано с Исламом Нухановым", утверждает автор статьи. "И я понимаю, чего так опасаются заказчики этого дела. Не террористов боится чеченская власть, а гнойных тем, которые давно уже назрели в обществе. Это коррупция, это катастрофическое социальное неравенство, это беспредел чеченских силовиков. И так получилось, что поднимает эти темы именно молодежь. Именно поэтому большая часть молодых людей в Чечне [...] пополняет сегодня подвалы секретных чеченских тюрем. А меньшая часть - трусливо нападает на тех, кто отбивает и вытаскивает их сверстников из чеченских застенков", - написала Милашина.

Напомним, что в октябре 2019 года Рамзан Кадыров на совещании с подчиненными предположил, что критика властей Чечни в статьях Елены Милашиной продиктована "обидой на чеченских мужчин", и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналистки "Новой газеты". Часть комментаторов в соцсетях сочла это завуалированной угрозой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".