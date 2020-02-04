Следком отказался от проверки угроз Кадырова

04 февраля 2020, 18:09

Рамзан Кадыров пояснял, что его призывы расправляться с авторами сплетен о Чечне были неверно поняты, поэтому оснований для проверки его угроз нет, следует из ответа следователей, обнародованного сегодня "Комитетом против пыток".

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально. Нижегородское управление МВД, куда обратилась главред местного издания KozaPress Ирина Мурахтаева, не нашло нарушений в словах главы Чечни.

"Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров".

Управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по заявлению члена президентского Совета по правам человека, руководителя "Комитета против пыток" (КПП) Игоря Каляпина, который указал на возможные признаки преступления в словах Рамзана Кадырова о необходимости "убивать" тех, кто "нарушает согласие между людьми", сообщила сегодня пресс-служба КПП.

Согласно ответу ведомства, размещенному на сайте комитета, в СМИ опубликованы "многочисленные опровержения сведений о данных высказываниях", в том числе объяснения самого Кадырова о том, что его слова были неверно интерпретированы. "Таким образом [...] отсутствуют достаточные данные для проверки", - говорится в документе. Игорь Каляпин намерен обжаловать ответ Управления СКР по Чечне, уточнила пресс-служба КПП.

Как пояснил сегодня сам Каляпин корреспонденту "Кавказского узла", было отправлено два обращения - в Генпрокуратуру и в центральный аппарат СКР. "Генпрокуратуру мы попросили принять меры прокурорского реагирования. Мы не настаивали на том, что в высказываниях Кадырова есть состав преступления, но просили хотя бы о мерах прокурорского реагирования... Но Генпрокуратура не нашла повода вмешаться. Ответ нам пришел из управления Генпрокуратуры в СКФО. Они сообщили, что направили это в Следственный комитет", - сказал Каляпин.

Следственный комитет должен был вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, считает правозащитник. "В Уголовно-процессуальном кодексе другой формы реагирования на заявления вообще не предусмотрено. [...] Если они считают, что нет признаков преступления, они должны вынести соответствующее постановление, которое можно обжаловать", - пояснил он.

При этом ответ от следователей пришел из Управления СКР по Чечне, хотя заявление подавалось в Москве, обратил внимание Игорь Каляпин. "Мы не первый раз пытаемся обжаловать какие-то действия Кадырова, и когда-то они нам ответили, что спецсубъектом Кадыров как глава республики не является. В отношении него законом не определено, что какие-то следственные действия или проверки должны проводиться обязательно на уровне Генпрокуратуры и центрального аппарата СКР. Он обычный гражданин, мол, а, следовательно, в отношении него проверку может проводить, например, районное управление Следственного комитета. Вот они на низовой уровень это всё и передают каждый раз", - сказал правозащитник.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".