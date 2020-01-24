Пользователи соцсети высмеяли реакцию силовиков на угрозы Кадырова

24 января 2020, 20:18

Полиция не нашла признаков правонарушения в публичных призывах Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, сообщила 23 января нижегородская журналистка. Пользователи Facebook указали, что иного ответа от правоохранителей и не ждали.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить не должны восприниматься буквально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям главы Чечни.

"Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", - так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" «"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров».

Полиция не нашла нарушений в призыве Рамзана Кадырова "убивать, сажать и запугивать", сообщило нижегородское управление МВД в ответ на обращение в Генпрокуратуру главного редактора местного издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (зарегистрированной в соцсетях как Ирина Славина).

Ирина Мурахтаева попросила проверить слова Кадырова в начале ноября 2019 года, сообщила 23 января на своей странице в Facebook сама журналистка. Она опубликовала фотокопию ответа ГУ МВД по Нижегородской области, датированного 22 января и подписанного заместителем начальника полиции Яремчуком.

"По факту вашего обращения в Генеральную прокуратуру, в пределах компетенции, проведена проверка. В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого правонарушения. Принимая во внимание вышеуказанное, рассмотрение обращения прекращено. Данное решение вы можете обжаловать в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу", - говорится в документе.

Под публикацией нижегородской журналистки размещено, по состоянию на 20.18 мск, 12 комментариев. Авторы по меньшей мере трех из них сочли реакцию правоохранителей предсказуемой.

"Да уж, ну примерно это и ожидалось", - написал, в частности, Муса Тарамов. "Даже не ожидала другого", - согласилась Valeria Petrova. "А это как-то могло быть иначе?" – поинтересовался Александр Косарев. "Делай, что должно, и будь, что будет", - пояснила в ответ свою позицию Ирина Славина (Мурахтаева).

"Кадыров - чеченский смотрящий. Неприкасаемый. Может делать и говорить, что хочет", - поделился мнением Alexander Timin.

Пользователь Arthur Valery Shigaev поинтересовался, планирует ли автор публикации обжаловать решение замначальника полиции. По состоянию на 20.18 мск, Ирина Мурахтаева не ответила на этот вопрос.

Напомним, 22 ноября Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявление, в котором отметили, что призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию. Они попросили главу Следкома провести проверку слов Кадырова.

Следственный комитет вряд ли даст ход заявлению правозащитников по поводу угроз главы Чечни, поэтому факт подачи этого заявления является символическим жестом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".